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الهلاك الأمين... بلا خوف


سامي البدري
الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 19:26
المحور: الادب والفن
    


الهلاك الأمين... بلا خوف

لطالما رفضتِ مرافقتي إلى الطرقات
رغم أنك لا تجيدين سبر حزن المساء
ربما كنت تخافين البحث عن كفي في الظلام
فتجدين الحرب قد قرضته كفأر أليف
وربما يدفعك السهو الحميم للبحث عن شفتيّ
فلا تجدين غير غيابة جُبٍ عتيق
وأنت تخشين السقوط في الظلمة
وربما تدفعك وحشة الليل للبحث عن صدري
فلا تجدين غير الأسلاك الشائكة
فنعود لفكرة حرب الخنادق من جديد...
وأعود الخيار السيء - ليس الإكثر سوءاً -
بالنسبة لأحلام صباحات تأنقك.

أصارحك الآن، وأنا بكامل رائحتي القديمة،
رائحة الثعلب اليتيم، كما كنت تسميها،
في أيام حنينك المستعرة،
أني لم أكن أكثر من سحابة غبار،
ولكني كنت أتكثف وأ أخذ شكل يقينك،
فقط، عندما تضعين يدك
على مواضع الفراء الناعم الذي رسمتِ على جسدي
ولكن فرائي سرعان ما كان ينطفئ
لأني كنت أشم رائحة تملصك
من الهلاك معي على نفس البساط
وأنك تفضلين على كل هذا
موتاً بدائياً على سرير صحي
محصن بالمطهرات الثمينة.





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سامي البدري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سامي البدري - الهلاك الأمين... بلا خوف