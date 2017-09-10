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فينيقياتٌ


عبد الرزاق الميساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 09:02
المحور: الادب والفن
    



رياحًا يُصارعُ قلبي
وموجَ محيطٍ، محاطًا بإيمانهِ والعنادْ
وتحتَ الرّمادْ...
تخبّطَ فينيقُه - النّارُ تأكلُ ما ماتَ منهُ -
... وعادْ
وتمّوزُ أوْرقَ، طلّتْ شقائقُه الحمْرُ
والحقلُ أزهَر...
عشتارُ تشهقُ من شَبقٍ
وتُميطُ عن النّهدِ ثوبَ الحدادْ
وخمري، أنا زارعَ الجمرِ في جسدي،
تلألاَ وانبثقَ النّورُ منها... فمادْ
وعمَّ الوهادْ
وعدْتُ إليكِ، إليَّ، إلينا
فعادتْ إليّ الحياةُ
كما فجأةً تُقدحُ النّارُ
... بعدَ النّفادْ
---------

عبد الرزاق الميساوي
2017/09/10





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عبد الرزاق الميساوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - فينيقياتٌ