

سعدي جبار مكلف

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 16:09

المحور: الادب والفن









الوصف :-

في قصيدة اخرى يدخل في حوار بينه وبين امراة حاولت اعابته لقذارة منظره وهو يرتدي ملابس العمل الملوثه بالقار من جراء عمل اكساء القوارب نلاحظ هنا ان الشاعر يصور مشاعره الانسانية في حضن الطبيعة التي صاغتها تلك المرأه في الوصف القاسي لقد حركت نفسه الولهه في نفخة موحية في الانفعال والتحدي والصبر المقترن بالتعقل والتهجم وهو يتألم ويعصر فؤاده شعرا فيه الم وحرقة ولوعة وشكوى كبيرة يخاطبها بلغة العطف والتقارب والاستفسار عن هذه الاساءات التي صدرت منها وهذا جميعه يشير الى عبقريته الشعريه المتمكنه الفذه ونضجه الشعري بعد ان عصرته محنة الاهانه والتهكم وتقليل الشان وعذاب الوصف البذيئ والتجافي والصدود فكانت كلماته الشعرية نفحة الم كبير وصرخة انسان موجوع من شدة الهول من هذا كله ارتفعت التجربة الشعرية عنده على جناح ذات مستوى رفيع وقد وضح للقاري والسامع مجال ابداعه الشعري الراقي التام في هذا المضمار هذه الصرخة الكبيرة عند اسوادي ارتفعت بتجربة السرد وتحسين حاله في المستقبل ليزف من جديد الى سلم الحياة فكلماته ذات تاثير نفسي ووجداني بصورة كاملة وقد برعه في اظهار جميع جوانب الجمال الشعري الشفوي ان الشاعر المندائي الملهم براعته ووصفه بشكل فائق تبين في ابيات القصيدة وفي تشخيص قوله فيما يريد ان يقول ويعبر لقد كان خياله وتصوره العاطفي المتوهج بنبض الحياة تفيض بالمشاعر بل تشاركه الامه واماله في مشاركة وجدانية رائعه وتلاحم عاطفي اكثر روعة يندر ان نشاهده عند شاعر اخر ان الحوار بينه وبين هذه المرأه ماهي الا رسالة او صرخة انسان بائس يصف محنته على شكل قصيدة وأعتقد ان القصيدة في الكامل هي من اقوال اسوادي وضمن خياله الشعري ولا توجد في الحقيقة اي امراة ولندرج القصيدة ...

عليج أمامچ الحسين

خويه مني أتفلين

بعد ساعه وأكض صابونتي وأسبح

وأصيرن خوش ولدا زين

عليج أمامچ الحسين

....

أجابته المراة ...

شعفتك عوزها أتزين

وخلي لحيتك أتبين

مامش عدكم أمزين

زين مني القرشين

...

ردها أسوادي

يعيني عالهضم هملي

بعد ساعه وذب هدمي

وأكض صابونتي وأجلي

وصيرن خوش ولدا زين

عليج أمامچ الحسين