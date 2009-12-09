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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد صبحي النبعوني - لحن الراعي


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لحن الراعي


أحمد صبحي النبعوني
الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 01:33
المحور: الادب والفن
    


اعزف لنا لحنا
أيها الراعي
حتى ...
تعود ذكرياتنا
ادراجها...
قبل غروب
الشمس
... وها أنا
أشعل نار
سهرتنا
أول الغسق .


2

كيف يمحو
الغياب...
تراتيل
ذاك الحضور
المزدهر
يا نجمة
تعلقت بها
كل قوافي
غيماتنا المسافرة.

3


كيف لتلك
الأشواق الساهرة
حتى بزوغ
الفجر...
أن تصحو
باكرا...
لترتب لك
الأمكنة...
التي ربما
تعودين إليها .


4


لم يحن
بعد...
موسم عصير
العنب الأسود
مازال ...
يحتاج
لشمس وجهك
حتى تختمر
العناقيد فرحا ... !
لأقدم لك
نخب...
الرجوع إليك .

5


مازال
يحصد سنابل
الوقت بيده
ويغربلها...
لينثر أحلامه
فوق...
بيادر شعرك
الذهبي...
علها الشمس
تحقق له
أمنياته.





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أحمد صبحي النبعوني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد صبحي النبعوني - لحن الراعي