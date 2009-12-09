

أحمد صبحي النبعوني

الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 01:33

المحور: الادب والفن









اعزف لنا لحنا

أيها الراعي

حتى ...

تعود ذكرياتنا

ادراجها...

قبل غروب

الشمس

... وها أنا

أشعل نار

سهرتنا

أول الغسق .





2



كيف يمحو

الغياب...

تراتيل

ذاك الحضور

المزدهر

يا نجمة

تعلقت بها

كل قوافي

غيماتنا المسافرة.



3





كيف لتلك

الأشواق الساهرة

حتى بزوغ

الفجر...

أن تصحو

باكرا...

لترتب لك

الأمكنة...

التي ربما

تعودين إليها .





4





لم يحن

بعد...

موسم عصير

العنب الأسود

مازال ...

يحتاج

لشمس وجهك

حتى تختمر

العناقيد فرحا ... !

لأقدم لك

نخب...

الرجوع إليك .



5





مازال

يحصد سنابل

الوقت بيده

ويغربلها...

لينثر أحلامه

فوق...

بيادر شعرك

الذهبي...

علها الشمس

تحقق له

أمنياته.