

ريتا عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 01:33

المحور: الادب والفن









-9-

فتحتُ عينيّ فإذا برائحة بخور تملأ غرفة المستشفى. بحثتُ عنه لكنني لم أعثر له على أثَر.

اختفى.. لكنّه مدّني بجرعة من الطاقة الإيجابيّة. أحسستُ أنني أنتفض كالعنقاء من رمادي لأحيا.

ارتفعَ صوتُ المذياع من نافذة تطلّ على حديقة داخلية للمستشفى:





أنا مش إلك. في قفص صغير بدك إياني كون.

وأنا بدي طير وجناحاتي تكون ع وسع الفَلَك.

أنا مش إلَك. ولا قلبي إلَك. أناااااا مش إلَكْ.



شو نفع الزمان اللي ما ابتدا بوجودي..

وشو نفع المكان وأنا مش موجودة.

مين قالك رج تبقى ع قلبي مَلَكْ.

أنا مش إلك. في قفص صغير بدك إياني كون.

وأنا بدي طير وجناحاتي تكون ع وسع الفَلَك.

أنا مش إلَك. ولا قلبي إلَك. أناااااا مش إلَكْ..

لا تتعب وتشقى.. أنا مش إلَك.



نطرتك تنده لي من وسع الفضا...

وتنسيني أهلي والعمر ال مضى.

لا صوتك شغلني ولا قلبي امتلك

لا بئى تسألني ولا رح بسألك.





أنا مش إلك. في قفص صغير بدك إياني كون.

وأنا بدي طير وجناحاتي تكون ع وسع الفَلَك.

أنا مش إلَك. ولا قلبي إلَك. أناااااا مش إلَكْ.

*

فاضتْ الدموع في عينيّ.

نظرتُ حولي.

امرأة على السرير عن يميني يدللها زوجها بأجمل الكلام. امرأة أخرى على السرير عن يساري يحضنها زوجها ويقول لها: ان شاء الله أنا ولا انت حبيبتي.

أمّا أنا فمنذ الشهقة الأولى .............. وحيدة.

وحيدة..... كعجزِ بيتٍ في قصيدة.

وحيدة........كجمرَة في مهبِّ ريحٍ عنيدة.

لم أعد أتمكن من السيطرة على دفق دموعي.

*

من أتى بي إلى هنا؟

أين جلاّدي؟

أين الطبيب.؟

*

فجأة ظهرت أختي أمل في الرواق. هرعت إليّ وعانقتني.

كانت الأسئلة أكواز صبّار تُدمي دماغي.

سألتها:

-أين فيصل؟

أتى بكِ هنا وغادر فورا. طلب منّي ان أبقى معك. ثمّ.. اختفى.

ابتسمتُ بمرارة. الجبان ضربني واختفى خوفا من العقاب.

وصل الطبيب المناوب.

سألني:

= ما سبب هذا الجرح في رأسك؟

عادت بي الذاكرة إلى الماضي السحيق.. أبي .. أخي .. زوجي.

كنتُ في أيديهم كُرةَ قَدَمٍ يركلها مَنْ يشاء متى يشاء.

لكن..

لن أسمح لأحد أيّا كان بعد هذي اللحظة أن يعتدي على كياني ويُشوّه إنسانيتي.

= مدام ريتا. أنتِ معي؟

حرّرتُ نفسي من صنّارة الماضي.

سأحيا منذ اللحظة دون أن أنظر خلفي.

عاد الطبيب يسأل:

= مدام.. أنتِ هنا؟

- نعم دكتور.

= حسنا.

أخبريني من فضلك .

ما سبب هذا الجرح في رأسك؟

وقفتُ.

نظرتُ من النافذة المطلة على الحديقة.

استجمعتُ قوايَ وأنا أقول:



- زوجي ضربني.

= ماذا؟

- نعم. فيصل ضربني بمزهرية كريستال.

حدّق في بؤبؤيّ عينيّ ..

ربما ليرى إن كنتُ في كامل قواي العقليّة.

أخذت كالملسوعة بالنّار أردد:

(فيصل ضربني. فيصل أدماني. فيصل وأدني.)

صمتتُ فصار الصَّمتُ سيّد الموقف.

= اجلسي سيدتي.

قال الطبيب وهو يُربّت على كتفي. آه كم كانت يده دافئة. آه كم كنت بحاجة لمَن يحضنُني تلك اللحظة!

= اهدأي. سأحضر لك كأسا من الماء.

ذهب. بعد قليل عاد. ارتشفتُ الماء حتّى آخر قطرة.

ارتفعت كلمات الأغنية في رأسي:





أنا مش إلك. في قفص صغير بدك إياني كون

وأنا بدي طير وجناحاتي تكون ع وسع الفَلَك.

أنا مش إلَك. ولا قلبي إلَك. أناااااا مش إلَكْ





= إنتِ بخير؟

قال لي بصوته الحنون ودفْء سنواتهِ السّتون.

-أنا بخير.. بخير.. لا تقلق.

عاد يُربّتُ على كتفي وصوته يتصاعد كتراتيل الفجر:

- كيف بقدر أساعدك؟

سقطت كلماته كالثلج لتخمدَ نيراني.

منذ أبصرتْ عيناي النّور لم يساعدني أحد.. لم يكن لي سندا أحد. لم يشعر بوجودي أحد. جميعهم عاملوني على انّني حشرة هم المُخَوَّلون بقتلها.

ياااه... كم كنت بحاجة تلك اللحظة لدفء ك دفْء هذا الكَهل.

فورا.. قفزتْ صورةُ فيصل لدماغي.

ارتجفتْ.

تقزّزَ جسدي.

تذكرتُ يده التي نزلت على رأسي ب المزهرية الكريستال.

دمي لم ينزف تلك اللحظة فقط. دمي نزيفٌ مستمر منذ شهقة الولادة.

= مدام ريتا.أخبريني ك صديق كيف بَقْدَرْ أساعدِك؟

نهضتُ من المقعد.

عدتُ إلى النافذة المفتوحة المًطلّة على ورود الحديقة.

تناولتُ قسطا من الهواء.

احتفظتُ به في رئتيّ أطول مدّة ممكنة.

لمحتُ الغريب آتيا إليّ من خلف الجبال وهو يخترق الضباب بترتيله الخافت:



إن ضاقِتْ الدنيا قصادي

واتقفلت الأبواب..

ربّي فاتح قدامي أعظم باب.



ابتسمتُ بمرارة.

الحياة قصيدة..لكنّها قد تكونُ أحيانا ...مُتَوَحِشَّة!

*

- دكتور.

= نعم مدام

- أرجوك . أسدِ لي هذا المعروف.

= قولي. أسمعك

- رجاء.. اتصّل الآن بالشرطة.