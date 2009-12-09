

جمال حكمت عبيد

الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 15:28

المحور: الادب والفن









لم انسَ صوتها وهي تقول لي تعال ننزل البحر ..

سحبتني من يدي، مشينا معا باسطين رمال الساحل الندية بقدمينا .. تاركين خلفنا بصمة غائصة في الرمل...

دخلنا البحر مشياً.. ضاربين ماءه بقدمينا ، وهي تقفز من امامي.. تدعوني بضحكتها وابتسامتها الساحرة التوغل اكثر؛ لكي نتمكن من العوم في الماء، وانا أقول لها لا تبتعدي فهذا بحر قد يبلعنا.. تضحك قائلةً لي: لا تخف ..هل جرّبت لعبة ركوب الموج؟ تعال نذهب ابعد.. نفرش ذراعينا .. نستقبل الموج ونرمي بأنفسنا عليه ليقذفنا عند الساحل، وسترى كم هي لعبة جميلة. امنعها ..اقول لها، نقف هنا فهذا المكان آمن لكلينا ونحن الاثنان لانعرف العوم، فلماذا هذه المجازفة.

تأخذني رجفة الخوف من البحر عليها وعلى نفسي.. اقف مكاني، اقول لها الى هذا الحد يكفي.. تضحك واذا بها ترمي جسمها في الماء.. تغطس وتتيه عني!.. اتلمس صفحة الماء بيدي اتلفتُ عن يميني وعن يساري فلا أجدها.. أصيح عليها اين انتِ ،اين انتِ.. لكنها اختفت عني ، ارتجف قلبي لقد غرقت لقد غرقت اكاد ان اصرخ، انجدوني.. انجدوني...وما بين قلقي ويأسي يدٌ تمسك قدمي من عمق الماء ..تبعث الأمل بي!!.. خرجت منتفضة من الماء ترتعش وكأنها قطة مبللة.. تضحك وقد بان فراغ السن اللبني الذي سقط بالأمس من فمها ..وبصوت مثلوم قالت : هل(اثابك) اصابك الخوف عليّ يا عمي؟.

أعود اؤنبها قائلاً لقد خفت عليك من الغرق يا روزا ..ضحكت مكركرة وقالت: في مدرستي علّمونا السباحة؛ فلِمَ الخوف عليّ يا عمي.