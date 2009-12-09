

محادثات فلسفية مع صديقي حول الدين 19

موفق كمال قنبر وفي

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 17:39

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







محادثات فلسفية مع صديقي حول الدين (19)

د. موفق كمال قنبر وفي



المحادثة التاسعة عشر:

بعد استراحة قصيرة بدأت بالجزء الثاني من محضرة اليوم ، قلت :

الإزيديون

ويسميهم العرب اليزيديون ، وهم تباع طائفة دينية قديمة حار الباحثون في اصلها ، فهنالك من الباحثين من يرجع اصلها الى زمن الحضارة السومرية 2000 سنة ق. م مستدلاً على ذلك بكلمة أزيدا السومرية وتعني الروح الخيرة الغير ملوثة. ومنهم من يرجع اصولها الى الديانة الزرادشتية نسبة الى كلمة يزدان او إزيد والتي تعني عند الزرادشتيين الإله المقدس والمعبود وهنالك من يدّعي انهم كانوا ملّة وثنية ثم اهتدت الى الاسلام ، بتأثير شيخ يسميه العرب عدي (و ويسميه الايزيديون آدي او عادي) بن مسافر الاموي ، ثم خرجوا عن الاسلام بعد موته ليصبحوا ديناً مستقلاً يُعبد فيه الشيطان. ولكن الارجح ان الايزيدون هم من الاكراد الذين كانوا على الديانة المثرائية اسوةً بباقي الشعوب الآرية (الايرانية) ...

قاطعني قيس بسؤال: استاذ قبل ان تواصل الحديث ... ممكن ان توضح لنا شئ عن الديانة المثرائية؟

قلـت: دعني انقل لك ما قرأته من شبكة لالش الاعلامية للأيزيديين ... الديانة المثرائية هي ديانة الشعوب الهندو اوربية التي كونت نواة حضارة الشعوب الهندية السنسكرينية واوربية الهيلينية والرومانية والايرانية الفارسية. وهي ديانة متعددة الالهة يحتل فيها الاله ميثرا او ميترا مكانة عالية وكان لها تأثير على الديانات التي تلت. "وورد اسم ميترا في الآفيستا بالتفاصيل بوصفه بـ ( فو ئورو كه ويه تى) أي صاحب الرعي، وأينما يورد ذكره فانه اُعتبر رمزاً ومدافعاً عن الحق والعهد الصادق والناقم على النميم ومخالفي العهود ومن ثم تزداد رويداً رويداً مهام ميترا في الآفيستا إلى أن يصل إلى حد يقول اهورا مزدا (أنا الذي خلقته بشكل يستحق العبادة مثلي من جميع الوجوه)".

تابعت حديثي: تحول معظم الاكراد الى الزرادشتية عندما صار موطنهم جزءاً من الامبراطورية الفارسية وتأثر من سكن الشام منهم بدين ادون التوحيدي. وعندما جاء الاسلام تحول الاكراد الى الاسلام وبقى الجزء الذي كوّن الشعب الايزيدي منهم على الديانة الزرادشتية ، انصهرت تأثيرات الاديان في دين توافقي تظهر فيه اثار المثرائية والزرادشتية ودين الشعوب الكنعانية التي تعبد الاله الواحد ادون اضافةً الى تأثيرات أسلامية وعرفانية.

سأل صاحبي: فما هو دور الشيخ عدي او آدي؟

قلت: عادي اوعدي بن مسافر الاموي هو متصوف مسلم شافعي المذهب جاء من الشام وحطّ الرحال في كردستان العراق في حوالي سنة 1200 ميلادية وقد كانت له مبادئ جماعة صوفية تختلف ارائها في الشيطان عن المفهوم الاسلامي الدارج.

قال صاحبي: كل من يود ان يفهم الآراء المنطقية لهذه الجماعة الصوفية يقرأ كتاب الدكتور صادق جلال العظم "نقد الفكر الديني".

سأل سمير: وما خلاصة هذه الآرآء؟

قال صاحبي: تحاول تلك الاراء حل لغز يخص محنة ابليس في القران على اساس منطقي فتخلص الى القول ان ابليس معذور لانه انصاع لمشيئة الله التي لا يمكن ان تُخالف في عدم السجود لغير الله وعصى أمر الله الذي يمكن ان يخالف ... فحسب هذا المنطق لم يرتكب ابليس معصية بل كان محباً لله ومخلصاً لمشيئته.

قلت: يظهر ان ما جاء به الشيخ عادي في تبرئة الشيطان من ذنب عصيان الله نسبه الايزيديون الى "ملك طاووس" ، وهو رئيس الملائكة في الديانة الايزيدية ... لقد كان تأثير الشيخ عادي على الايزيدية عظيماً فاصبح قدس الاقداس ... ولوجود عناصر من الدين الاسلامي في دينهم اصبحت عندهم اماكن وطقوس تشبه ما للمسلمين.

سأل قيس: اي من شعائرئهم تشبه ما في الاسلام؟

قلت: سأذكرها لاحقاً ... امّا فيما يخص الادّعاء بانتساب الايزيدية الى مذهب يتبع يزيد بن معاوية الاموي فلا يتعدى كونه اكذوبة روج لها كتاب قدماء لم يطلعوا ويبحثوا في هذا الدين عن قرب بل نقلوا عمّا كان يُتداول من اشاعات حولهم. وفي حملة التعريب التي آلت الى الفشل في ظل نظام البعث العراقي البائد تأسس ببغداد سنة 1969 مكتب بأسم "مكتب إدارة شؤون الامويين" حيث جاء في بيان نشرته جريدة الثورة الرسمية "ان المكتب يعمل لإدارة الدعوة العربية ، وإظهار عروبة الأمويين في شتى المجالات الرسمية والشعبية".

قال السيد خالد: ولكن كان عندهم مقاتلين في الجيش العراقي ابلوا بلاءاً حسناً في الحرب ضد أيران.

تابع حديثي: اكثر ما اشيع عن الايزيدين هو عبادتهم للشيطان متمثلاً بملك طاووس وكان لهذه الاكذوبة الناتجة عن جهل كبير بدين باطني تُحفظ تعاليمة بسرّية في صدور رجال دينهم ، حجّة لمدعي الدفاع عن الاسلام في اصدار فتاوى القتل الجماعي في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني وسليمان الثاني بحجة انهم مرتدون عن الاسلام. ولا زال الايزيديون متمسكين بدينهم رغم ماضٍ ملئ بحملات القمع والتعسف ونبش واحراق عظام الشيخ عادي ... وفي عهد حكومة صدام حسين تعرضت مناطق الايزيدين في جبل سنجارسنة 1973 لهجوم كاسح من قوات خاصة محمولة على المروحيات سقط خلالها المئات من القتلى وهجّر بقيّتهم من قراهم الى مجمعات لا تتوفر فيها ابسط مقومات الحياة الكريمة من تأسيسات كهربائية وماء صافي. وقد صعقت عند زيارتي سنة 2006 لواحد من تلك المجمعات قرب قضاء بعشيقة فلا زالت على حالتها المزرية منذ عام 1973 بالرغم من تزايدٍ كبير في عدد سكانه.

سأل السيد خالد: ماذا كنت تعمل هناك وكيف زرت مناطق تواجدهم؟

قلت: عملت من سنة 2005 حتى نهاية 2007 كمستشار في الحكومة المحلية لمحافظة نينوى وقد استقيت معظم المعلومات عن الايزيدية أِثر عملي في القرى والنواحي التي تواجدوا فيها والتقيت بأمرائهم وشيخهم الديني بابا شيخ... كذلك استفدت كثيراً من كتاب "الاديان والمذاهب بالعراق" للاستاذ رشيد الخيون ومن عدة مقالات استقيتها من الانترنت وخصوصاً ماجاء باللغة الانكليزية على صفحات موسوعة وكابيديا ... سأتحدث الان عن معتقداتهم الدينية ...

قلنا ان الدين الايزيدي هو دين توافقي اخذ من كل الاديان التي تواجد فيها الاكراد بعضاً من مبادئه وطقوسه ولكنه شذّ عنها في البعض الآخر مما جعلة ديناً مميزاً ذو طابع خاص. وتتلخص اهم مبادئ الايزيدية ونقاط توافقها واختلافها مع الاديان الاخرى في ما يلي.

1. الايزيديون يؤمنون بالأله الواحد يزدان ... وهو نور السماوات والارض ... خلق العالم ثم خلق سبعة ملائكة واوكل اليهم كل حسب اختصاصه ادارة امور الدنيا والوساطة بينه وبين البشر. وكان اول ما خلق من نوره هو رئيسهم مَلك طاووس الذي يمثله اليزيديون بطير الطاووس الزاهي الالوان ... ولعل لرمز الطاووس اصل اشوري قديم فكان الطير عندهم روح ملائكية تتحكم بأعمال الناس ، والطاووس ملك الطيور وعند اليزيديين هو رمز النور الألهي الذي يري كل شئ من خلال عيون لا تحصى ترتسم في ذيل الطاووس المختال بمشيته ... انظروا الى هذه الصورة التي ترمز الى ملك طاووس ...



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2. تروي المعتقدات اليزيدية قصة خلق رئيس الملائكة ومعلّمهم ملك طاووس المشابهة لقصة الشيطان مع الله في القران ولكن نهايتها تختلف كلياً عن النهاية الاسلامية او المسيحية ، فبدل ان يُطرد ملك طاووس وييأس من رحمة الله ويظل ملعوناً الى يوم الدين لأنه عصى امر ربه وابى السجود لآدم ، فأن يزدان يكافئ ملك طاووس لنجاحه في الاختبار وتمسّكه بالمشيئه الالهية بعدم السجود لغير الله فيعينه الإله رئيساً للملائكة ونائباً وممثلاً له على الارض. وكان ولا زال هذا المعتقد التبريري الذي جاء به بعص المتصوفة من امثال عادي بن مسافر الاموي مصدر ابتلاء الايزيدين واتهامهم بعبادة الشيطان.

3. ان مصدر الخير والشر هو الانسان نفسه فلا تعترف الايزيدية بغواية الشيطان او باله للشر والظلام ... لا وجود للشيطان في عقائدهم ولكن تكرار اتهامهم بعبادة الشيطان وما لاقوه من ظلم وتعسف جرائه جعلهم يتهيبون من ذكر اسمه امامهم ، ولعل بعض رجال دينهم قد حرّم ذكر اسم الشيطان ، خوفاً من تكرار ذلك الاتهام الباطل وما يجره من ويلات عليهم.

4. نرى التأثير المثرائي في بعض الطقوس وفي معبد لالش الذي يضم رفات الشيخ عادي ، فهو كالمحاريب المثرائية بوقوعه في كهف وبأحتوائه على سبعة درجات وبوجود نبع مائي ووجود رمز الحية المقدسة رمز المحبة والسلام على واجهته الخارجية

5. نرى تأثير الديانة الادونية الكنعانية ، فالايزيديون يعتبرون يزدان هو النور الاعلى وتتجه صلواتهم الى تجلياته في نور الشمس في الصباح ، وترى رمز الشمس في قبّة معابدهم المخروطية واشعتها الممتدة.

6. وربما كان تأثير تقديس الشمس نابع ايضاً من ديانات ما بين النهرين القديمة التي كانت تعتبر الشمس (شمش) الهاً للحق ومصدراً للعدل. فقبل وصول الشيخ عادي كانت زعامة الامارة اليزيدية الدنيوية والدينية في الشمساني الذي يمثل إله الشمس ، ثم اصبحت في خلفاء الشيخ عادي الى اليوم واصبح شيخ العائلة الشمسانية وزيراً للامير. وهنالك تأثير اخر من الديانة البابلية هو ان الايزيدية تعتبر الملاك سن ، الذي اطلق عليه اليزيديون بعد الشيخ عادي اسم الشيخ افتخار الدين ، هو المسؤول عن العلم والمعرفة وناقل الوحي الى جميع الانبياء. وسن هو اله القمر عند البابليين. ومن الجدير بالاهتمام هو استمرار نسبة الايزيدين الى الاله سن حتى اليوم ، فقد لاحظت عند زيارتي الى قضاء بعشيقة في محافظة نينوى ان الاهالي المسيحيين لا زالوا يطلقون على الايزيدي اسم ديصاني ، وديصاني وهو تحريف لكلمة ديساني المأخوذ من اللغة الكلدانية-المسيحية نسبة الى الاله سن.

7. اما التأثير العرفاني فيمكن لمسه من خلال تشابه بعض طقوسهم مع الطقوس والمعتقدات المندائية. فالديانتان تقدسان الشمس بأعتبارها مصدراً للخير ، وأعتقادهم المشابه للمندائية بأنحدارهم من ادم وابنه شيت ينقصه اعتقادهم بأنهم جاءوا من ادم دون حواء. وخلافاً للمندائيين الذين يرفعون من شأن المرأة ويحرمون الختان فأن الايزيديون يحطّون من مكانة المرأة ويتشددون في الختان ... هذه صورة لمعبد لالش في قضاء الشيخان وترى القبة الكبيرة ذات ال 24 شعاعاً (ضلعاً) التي ربما تمثّل ساعات اليوم والقبة الصغرى ذات ال 12 شعاعاً التي ربما تمثل اشهر السنة وفي هذا المعبد يرقد الشيخ عادي وزميله الشيخ حسن.



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قال الاستاذ بهنام: لا شك ان كلمة شيخ التي دخلت الى اللغة الكردية هي كلمة عربية ومنها اشتق اسم قضاء الشيخان. ولعل الاسم هو جمع لاسم شيخ باللغة الكردية بأضافة الالف والنون ، او انه عربي الاصل للشیخین عادی وحسن

... تابعت حديثي:

8. هنالك تأثير اخر يمكن ارجاعه الى العرفانية وهو اعتقادهم بأمتلاك المعرفة الالهية الحقيقية التي يلقنها رئيس طائفتهم الدينية ، المسمى بابا شيخ ، شفوياً الى تلاميذه الذين سيخلفوه ، بابا بيش إمام وكذلك بابا كافان الذي لم اعرف دوره بالضبط سوى انه اقل رتبة من بابا بيش إمام وانه راعي الايزيديين كما تدل عليه كلمة كافان بالكردية.

9. وفي لقاء مع بابا شيخ سألته عن كتبهم المقدسة السرية وهي المصحف الاسود (رش كتابة) وكتاب سفر الرؤيا (سيلوا كتابة) والتي يقال ان احد المهتمين بالشأن الايزيدي تمكن من الحصول على نسخ منها وطبعها في كتاب. فأجاب بابا شيخ بأقتضاب: ينتقل علم ديانتنا في الصدور ، وعلم الديانة في صدري القنه الى تلاميذي ، واشار بيده الى بابا بيش إمام ، والكتب المنسوبة لنا مزورة.

10. يعتقد اليزيديون بتناسخ الارواح والذي يعرف عندهم بالكواساسا ، وذلك اسوة بالاديان القديمة المثرائية والزرادشتية ، وامكانية حلول ارواح الملائكة المقدسة والسبعة وتجسدها في شيوخهم. ويحدث التناسخ في طبقات العامة الاقل شأناً فتحل روح الميت في حيوان او نبات او في مولود جديد من نفس طبقة العامة وذلك حسب ما اقترفت يديه من حلال وحرام خلال حياته.

11. المجتمع اليزيدي فيه فصل مراتبي صارم يحدد موقع كل طبقة وما يحل لها ويحرم. وعلى رأس الهرم الاجتماعي طبقة الامراء (ميران) وهم من سلاله الشيخ عادي وكان يرأسهم عند تواجدي في نينوى مير تحسين بك الذي يدير شؤون الطائفة الدينية والمدنية ويتمتع بسلطة مطلقة عليهم. يلي طبقة الامراء طبقة شيوخ الدين (Pir بير) وعلى رأسهم بابا شيخ الذي يدير الشؤون الدينية العليا ويحفظ اسرار الدين الذي يلقنه لتلاميذة. ويقوم البيرات ألآخرون بأدارة الشؤون الدينية الاخرى من صلاة وصوم وادارة لشؤون الفقراء القائمين على خدمة الضريح. وهنالك ايضا القوالون ، ويلاحظ هنا التأثير الصوفي ، الذين يحيون الطقوس الدينية ويعزفون ويرددون الاغاني الدينية ويحملون الرموز الدينية متمثلة بالسناجق السبعة. وهناك الكوجك الذين يهتمون بشؤؤون الجنائز. اما الطبقة الثالثة الدنيا فهي طبقة المريدين ، ويلاحظ هنا يضاً ان الاسم مأخوذ من تأثير صوفي ، وهم طبقة عامة الناس من كسبة وفلاحين وصنّاع. ولا يجوز لخارجي اعتناق الايزيدية ولا يجوز لايزيدي اعتناق دين اخر او الزواج من خارج الطائفة الايزيدية او الزواج من خارج طبقته

12. في حديث خاص مع الامير تحسين سألته عن جملة اشياء سمعناها عن اليزيدية ، مثل تحريم تعلم القراءة والكتابة على العامة وتحريم اللون الازرق واكل الخس ، فأشار بيده الى شرطي يرتدي الثوب الرسمي الازرق ، وقال هذا الشرطي ايزيدي ولا يوجد الان من يطبّق هذه العادات القديمة المضرة فكثير من اليزيدين مثقفين وخريجي كليات. ولعل الكثير من تلك العادات والتحريمات كانت قد فرضت على هذا الشعب المسكين لاحكام السيطرة عليه من قبل طبقة الامير ورجال الدين ولكن وسائل التقدم الحضارية كسرت الطوق المفروض عليهم الان.

13. لليزيديين طقوس دينية واعياد ومهرجانات كثيرة ، فالصلاة عندهم خمسة اوقات يمارسونها ووجوههم باتجاه الشمس في الصباح وباتجاه كعبتهم في لالش بعد غروبها. ويوم الاربعاء هو يوم مقدس لان يزدان خلق ملك طاوس فيه ولكن السبت هو يوم راحة. وعندهم ثلاثة ايام العيد في شهر ديسمبر وحج سنوي الى مرقد الشيخ عادي في لالش. واهم مهرجاناتهم هو مهرجان رأس السنة في الربيع وطاووس كيران حيث تحمل السناجق السبعة يتقدمها سنجق الطاووس الى كل القرى اليزيدية ...

تابع حديثي: تتجلى الرموز الممثلة للتأثيرات الدينية في اليزيدية في معبد لالش في قضاء الشيخان وكأنه صورة مصغرة لمقدسات الاديان كلها ، فهناك جبل عرفات ونبع زمزم داخل معبد لالش ، ويعتقدون انه موصول بنبع زمزم في مكة ، ونبع اخر اسمه كانيا سيبي اي النبع الابيض وجسر يسمى بيرا سلات.

وبعد رشفة من قدح الشاي الذي امامي تابعت حديثي: لا يعرف بالضبط عدد نفوس الازيديين خصوصاً مع الويلات والتهجيرات التي مرّوا بها في ظل وحشية وهمجية داعش ولكنه كان على اعلى تقدير لا يتعدي النصف مليون نسمة معظمهم في كردستان العراق ، في قضائي سنجار والشيخان ، وبضعة آلآف منهم في سوريا واذربيجان وحوالي 40 الفاً موزعين في اوربا وامريكا الشمالية ، ومعظمهم في المانيا ... وقد سنحت لي فرصة نادرة للاطلاع عن قرب على المجتمعم والتعرف على الكثير من الشخصيات المهمة اثناء عملي في محافظة نينوى وقد لاحضت تحسّن حالتهم بعض الشئ ... ولكن حكومة اقليم كردستان تسعى الى ضمهم اليها باعتبارهم جزءاً من الشعب الكردي وتسيطر على قضائي الشيخان وسنجار ، اللذين لا زالا رسمياً وبالاسم فقط جزء من محافظة نينوى ، وكانت هناك ارهاصات مقاومة الاندماج بالاقليم ، تمحورت حول حزب ايزيدي يسمى حزب الاصلاح والتقدم يسعى الى تأسيس كيان لحكم ذاتي للإزيدين.

اخذت رشفة اخيرة من قدح الشاي الذي امامي وقلت: اخر ما اود التحدث عنه هو عن دين أهلُ الحق الكاكائية وهو دين انتشر اولاً بين اكراد غرب ايران في فروع قبيلة كوران الكبرى ، وقد تعددت اسماء هذا الدين وتعددت التقولات حوله وذلك لأن التقّية الصارمة بين معتنقيه حالت دون معرفة الكثير من اسراره ... فقد كان لقمع شيعة اهل البيت وتيارات دينية اخرى اثر كبير في ظهور اخويات تتخذ من التقيّة ستراً لدعوتها ... ان الاسم الدارج في ايران هو "اهل الحق" ولكن الاسم الدارج بين اكراد العراق هو "الكاكائية" ، نسبة الى كلمة كاكا الكردية وتعني الاخ. فهم يقولون انّهم اخوية دينية لا وجود للمراتب الطبقية فيها ويترأسها الاخ الاكبر الذي يحضى بأحترامهم وطاعتهم. وينعتهم المسلمين بتسمية العلي اللّهيه وذلك نسبة الى الفرق الباطنية المغالية في تقديس الامام علي بن ابي طالب الى حد تأليهه.

سأل سمير: ماذا تقصد بالباطنية استاذ؟

قلت: هي تسمية اُطلقت على فرق دينية تبطن غير ما تُظهر من معتقدات مذهبها التي تبقى سرّاً متداولاً بين اعضاءها فقط ...

تابعت حديثي:

1. دين اهل الحق هو دين توافقي تختلط فيه الاديان القديمة للامة الكردية بفكر اسلامي يغالي في تقديس الامام علي ، يقول الخّيون في كتابة عن الاديان في العراق "وجد بعض الباحثين في تاريخ الكاكائية صلة بين كلمة كاكا (الاخ الاكبر) وتنظيم الفتوة ، المعروف بالأخية ، التي شجعها الخليفة الناصر لدين الله فوضعها تحت اشرافه العام (604 ه) ... والتي تعززها الاية القرانية من سورة الحجرات "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" ... لقد ظهرت عدة اخويات يظللها طابع ديني صوفي في الدولة الاسلامية ، فمنها ما هو استمرار للفتوة كالاخوية الرياضية (الزورخانة) ، واخويات مهنية مثل اخوية النجارين والحدادين والبنّائين ،التي تشبه الى حد بعيد النقابات المهنية اليوم ، واخوية قتالية عسكرية كما في الجيش الانكشاري العثماني الذي تبع الطريقة الصوفية البكتاشية ويرفع من حماسته القتالية المناداة بأسم الامام علي اثناء الهجوم.

2. يتضح الأثر العرفاني الباطني لأهل الحق في ادّعاء امتلاكهم الحقيقة الالهية السرّية ، فالحق هو الله واهل الحق هم اهل من يعرف حقيقة الله ، وتتناقل اسرار دينهم بسرّية من جيل الى جيل في صدور رجال دينهم وهي غير معروفة حتى للعامة من ابنائه.

3. مما يؤكد صلة دين اهل الحق بالتصوف هو نشأته على يد رجل صوفي علوي اسمه "سلطان أسحاق بن عيسى البرزنجي" غرب ايران في القرن السادس عشر ميلادي ، ومرقده في قرية بيرديور على جبل هورمان لا زال مزاراً للكاكائيين. وكتابهم المقدس الذي انزل على سلطان اسحاق كما يدعون هو سرينكام .

4. وكما في الايزيدية يعتقد اهل الحق بتناسخ روح الانسان وقصة الخلق والتكوين فيها ما يشابه الايزيدية ايضاً ، فهنالك سبعة دهور او عصور ، والله يظهر في كل عصر بهيئة انسانية يرافقه اربعة او خمسة من الملائكة فيتجسّد لأول مرة في شخص خاوندكار أي خالق العالم ، ويتجسد للمرة الثانية في شخص علي وفي الثالثة في "النازرين" ولعله يماثل الناصورائيين عند المندائيين وفي الرابعة في سلطان اسحاق ، وهو مهديهم المنتظر الذي سيأتي لخلاص امّته يوم القيامة والذي سوف يكون مشهده الاخير في سهول شهرزور في محافظة كركوك.

5. تقدر نفوسهم بحوالي مليون نسمة معظمهم في ايران ، حيث يتواجدون بكثافة في كرمنشاه ، وهنالك حوالي خمسون الفاً في تركيا و حوالي عشرين الفاً في العراق معظمهم في محافظة كركوك بناحية طاووق واحد مزاراتهم هناك هو مزار زين العابدين في ناحية داقوق.

6. دخلت الحضارة الى ابناء هذا الدين فأصبح من بينهم المثقفون ذوي المهن الراقية والادباء ومنهم السيد فلك الدين كاكائي الذي اصبح سنة 2006 وزيراً الثقافة في حكومة اقليم كردستان العراق ، ومنهم الموسيقار الايراني والصوفي علي نور إلهي.

وقبل ان انهي هذه المحاضرة اود القول اني وجدت قلّة منهم تعيش بين الشبك قرب ناحية برطلّة المحادية لمدينة الموصل.

سأل الاستاذ محمد: ومن هم الشبك الذين لم اسمع عن وجودهم حتي قبل بضعة سنوات؟

قلت: الشبك هم طائفة اثنية مسلمة معظمها من الشيعة ألإثني عشرية ، تكونت من اقوام كردية الاصل اختلطت مع العرب والتركمان في المنطقة التي تعيش بها الان فنتج عن ذلك اثنية خاصة ذات لغة تشابكت ، ومن هنا جاء اسم الشبك ، فيها مفردات كردية وفارسية وتركمانية وعربية. ويقال ان اصولهم ترجع الى عشيرة كوران الكردية المحاذية للحدود العراقية حيث رافق بعضها حملة السلطان الصفوي نادر شاه على الموصل التي كانت تحت الحكم العثماني.

أنتهت محاضرة اليوم وشكراً على حضوركم.

سأل السيد حسين: هل سيكون لنا لقاء إخر في محاضرة عن الاسلام يا استاذ؟

قلت: هذا موضوع فيه الكثير من الكلام الذي يمكن ان يثير الخلاف والجدل الحاد ولكن له اهمية قصوى الان ... اقول الحق انا متخوف من طرح موضوع الاسلام بوجود السيدين خالد وحسين

قال السيد خالد: ولما التخوّف ... الكثير مما طرحته يخالف معتقداتنا الدينية ولكنّا تقبلناه منك لثقتنا من ان ما تقوله نابع من بحث جاد ليس الغرض منه الانتقاص من الدين.

قلـت: شكراً على سعة صدوركم ولكن اخشى ان بحثي في الاسلام سوف يتعارض مع الكثير من معتقداتكم المقدّسة ... فهل تسامحوني بالرغم من عدم اقتناعكم بما سوف اطرحه ... اطرحوا رأيكم ولكن لا تقولوا ان هذا مقدّس لا يمكن الاعتراض عليه

قال السيد عباس مبتسماً: لك "الراي والامان" ... سوف لا تجد منّا غير النقاش الحضاري حتى لو لم نتقبّل ما سوف تطرحه

قلت: شكراً مرة اخرى ... الموضوع معقّد وقد كتبت عدة مقالات حوله ... ساحاول ان اجد الوقت لدراسة الموضوع وتحضير ما يمكن طرحه عليكم للنقاش والاضافة ... سأعلمكم عند انتهائي من المحاضرة المقبلة ... وشكراً للجميع مرة اخرى.









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