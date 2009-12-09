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تبا لك


احمد ابو ماجن
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 01:40
المحور: الادب والفن
    


تَباً لَكِ..
وَلكلِّ مَن أوحى لَكِ
بِأنكِ كُنتِ كَما السَّماء
لَكنَّكِ يَانقمتي
لَستِ سِوى أكذوبةٍ من عَالمِ الهَراء
لَيتَّ يَعودُ الزَّمنُ الحَالي إلى الوَراء
لَكنتُ أهديتُكِ جَمراً بَدلَ الزُّهور
لَكنتُ ألقمتُكِ شَتماً بَدلَ الغَزل
لأنكِ كَاذبةٌ، خَادعةٌ، حَقيرة
لا لَمْ تكوني مِثلَما اسميتُكِ أميرة
رَسمتِ لي ...
بِحُبِّكِ بَحراً من الحَياة
لَكنَّكِ كُنتِ كـ (حُوتٍ) أزرقٍ كَبير
أما أنا كـ (يُونس) أمَامُكِ فَقير
قُمتِ بِبَلعي ثُمَّ ألقيتِيني في العَراء…





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احمد ابو ماجن

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المقالات المنشورة: 117
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