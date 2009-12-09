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زعيم العفه


ليث الجادر
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:42
المحور: الادب والفن
    


على منصه الخطابه ..
عاريا ينتصب
الجمهور من حوله يهتف بالصريخ
عيناه هائمتان في البعيد.. وباصيعه يلتقط نتف اللحم من فيه
وثلاثه عشر نبيا
بالزيت يدلكون عريه
ومثل عددهم من اوصياء أخصياء
كانوا ...منشغليين ..يتفحصون حال عضوه الذكري ..
سيد العفه يتنحنح
فتفيض من على وجنتيه المتوردتيين ..دموع الخشوع ...
يصيح الجمهور من حوله ...نحن نفديك يا سيد العفه ...
نفديك ..لا بأرواحنا ...نفديك ..لا باموالنا ...
بل بارواح من هم غيرنا ...نفديك
يتنحنح سيد العفه
يرفع ذراعه اليمنى
وينتف شعيرات من تحت ابطه
مازالت عينيه هائمتين
وهو ينثر الشعيرات في الهواء
يضج الجمهور بالصريخ
وهم يستمعون الى خبير ال bbc يترجم نحنحه سيد العفه !!
الخبير يخلع نظاراته ..ويأخذ شهيقا طويل
الجمهور ينصت ..
سيد العفه ينصت
الخبير يتنحنح
الخبير يثبت نظراته الى مفرق نهدي مضيفته
سيد العفه ..يتلمظ
الخبير ..يهمس
نحن امام موقف خطير سيدتي ...
مضيفته, تتغنج :-
..انهما طبيعيين ...اوه ..انا لم اضخمهما بالسليكون !! وتستطيع ان تتاكد اذا ما لامستهما ...
الجمهور ..يعج بالصريخ
الخبير..انا اعني ما صرح به للتو السيد زعيم العفه ..
سيد العفه ..يشير باصبعه امام الجمهور ويهدد
ليس امامهم الا 24 ساعه كي يستأصلوا الزائده الدوديه من احشاء الرب ...لقد صبرنا عليهم بما يكفي ونحن ندري كم انهم كانوا مقصريين وغير مهنيين في علاج مغصه الكلوي ..
الجمهور يعج بالصريخ
المذيعه تتحمس ..تقطع ازرار قميصها
الخبير ..يتنحنح
المذيعه ..تنتصب عاريه فوق المنضده
سيد العفه يمسد راس وصي خصي ...التقط للتو ..يبسا من على عضوه الذكري
نبي من بين الثلاثه عشر
همس ..(انك لاتستطيع معي صبرا ...)
الجمهور يعج بالصريخ
الخبير ..يخصف ..بعمامه الزعيم على سؤه المذيعه ...
والرب يستغيث من اوجاع زائدته الدوديه ..





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ليث الجادر

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