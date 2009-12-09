

فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج8

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 00:40

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







من هو أياد سعيد ثابت ؟ تكمله (5)



بينما سطعت خلال اعوام نجوميه شخصيات بمراكزها القياديه في النشاط السياسي ومن ثم كانت سرعان ما تخبو وتتوارى بفاعليتها , كان سعيد ثابت من اؤلئك النفر المعدود اللذين كانوا لايميلون الى استلام المسؤوليه القياديه الرسميه او بروتوكوليه في اي تنظيم ينتمون اليه وبالتالي كانوا دائما في حاله حضور مستدام وكأنهم يماثلون ورقه الجوكر في اللعبه ..فسعيد ثابت حينما انقضت السلطات العثمانيه على تنظيم حزب اللامركزيه الاداريه العثماني في الموصل ,أفلت من حبل المشنقه , وحينما انهارت قوى جمعيه العهد وهيكل تنظيمها في الموصل وتفرق اجتماع الضباط المؤوسسيين لها , كان السيد سعيد ثابت في شغل شاغل عن ذالك الانهيار وراح يهيء لتاسيس كيان تنظيمي جديد , ان هذا الامر يستحق التوقف عنده , فالدوله العثمانيه دأبت على انزال اقسى العقوبات بمعارضيها والمارقيين عنها ..وقساوه هذه لاتتمثل فقط بنوع القصاص المنزل بشخص الجاني بل انها تتجسد بالقصاص من ذويه ومن خلال مصادره كل املاكه وأمواله ..وهي التي كانت لاتتوانى على استباحه احياء وحواضر كامله من قبل عسكرها ..وهذا يعني في حاله السيد سعيد ثابت انه كان لديه مصادر ماليه كبيره بحيث تكفي لان تنزله من منصه المشنقه في المره الاولى التي حكم فيها بالاعدام او ان نتقبل الطرح الذي يقول بان محمد باشا الصابونجي قد افتداه وتوسط باطلاقه ..فان كان هذا ممكن فان ظهور دور محمد الصابونجي والذي سنراه لاحقا في اول محاوله لسعيد ثابت لان ياخذ بصوره علنيه موقعا قياديا حزبيا ,ليدلل على ابعاد اخرى في قضيه الافتداء من الاعدام ..وفي جانب اخر فان النشاط الدائب والذي لم يفتر في اي وقت للسيد سعيد الحاج ثابت ما كان ليستمر بدون موارد ماليه بالاضافه الى الغطاء العشائري والاجتماعي وهذا بدوره وفي طبيعته يعود بنا الى الاول ويكفي هنا من ان نورد مثال لندلل به على صعوبه ولربما استحاله الحراك العصامي الغير مسلح بالمال في بيئه اجتماعيه كان ينخرها العوز وهي تأن تحت وطئه قمع السلطه وطغيان القوه العشائريه فقبيله الشمر كانت تفرض اتاوه على كل قطيع عائد لعائله ومن اي عشيره وكان مقدارها (2كبش و4 نعجات و4 خراف و6 مجيديات نقدا ) والملفت للنظر ان الحاج سعيد ثابت وخلال مشاركته المميزه في ثوره تلعفر كان يتحرك في قلب هذه البيئه القبليه ..وهو منذ ذالك الوقت بدأ بالاعداد لبعث الروح في جمعيه العهد التي تهيكلت ولم يبقى من تواجدها على الارض الا (الختم الرسمي ) والذي خبأ في دار احد الضباط ..- ولا اعرف ما معنى كل تلك الاهميه لقطعه خشب محفور عليها شعار الجمعيه ؟- وهنا ايضا نتوقف عند ما يثير شهيه الاستفسار ..ففي الوقت الذي انهار تنظيم الجمعيه (أي جمعيه العهد ) كانت جمعيه العلم قد طورت من تنظيمها وتفرعت به الا ان السيد سعيد ثابت وعلى ما يبدوا لم تكن له رغبه في اخذ دور ريادي في نشاطها واكتفى بتولي مسؤوليه الاداره للنادي الادبي والذي هو واحد من تفرعات الجمعيه ..ومع انه في كل الاحوال كان بامكانه تطوير نشاط هذه الجمعيه والارتقاء بها من خلال الامكانيات والاطروحات الجديده التي حاز عليها فانه لم يقم بذلك بل سعى في بدايه الامر الى تشكيل حزب سياسي جديد ولكن وبضغط من قبل محمد باشا الصابونجي لجا الى اعاده بعث جمعيه العهد ومن ثم تم دمجها بجمعيه العهد في دمشق ..وهنا سنتخلى عن اسلوب الايحاء واللمز في تشخيص امتدادات السيد سعيد ثابت , فالرجل هنا ومع انه مدني الا انه بشكل او باخر مرهون الارتباط بجمعيه العهد وهي بين هلاليين انما نواه ما سيعرف لاحقا بتنظيم الضباط الاحرار ..وليس هذا فقط وانما اقامه مقاربه سريعه ومختصره بين جمعيه العهد وجمعيه العلم تكون نافعه في هذا المحل ..فجمعيه العلم (والتي يخلط البعض بينهما ويعتقدون انها فقط قضيه تغيير اسم وهم بهذا انما على خطأ ) ..تأسست في عام 1914 وهو ذات العام الذي تاسست فيه جمعيه العهد في الموصل ..موسسي جمعيه العلم كانوا جميعا من المدنيين (ثابت عبد النور ، محمد رؤوف الغلامي ، مكي الشربتي ، مصطفى أمين الصائغ ، رؤوف الشهواني ،) بينما موؤسسي جمعيه العهد هم (أمير اللواء أسعد باشا الدرزي ، المقدم ياسين الهاشمي ، والضباط :- فوزي القاوقجي ، عبد الله الدليمي ، محمد حسون ، عبد الرحمن شرف ، مختار الطرابلسي ، محمد شريف الفاروقي ، وجميل روحي ، عاصم حافظ ، توفيق الجلبي ، مولود مخلص ، علي جودت الايوبي )..

.* لنلاحظ هنا ان سعيد ثابت لم يرد اسمه في قائمه الموؤسسين لكلا الجمعيتين ولكنه كان ناشطا متميزا في الاولى وعضوا مهما في الثانيه وهو القيادي الاول في فرع حزب اللامركزيه الاداريه العثماني !! ..مهمه هذه الملاحظه ولندخرها ونركز عليها في القادم من الكلام ..

ان النقطه الاهم في المقارنه بين الجمعيتين تكمن فان جمعيه العهد ذات هيكل تنظيمي دقيق ومنضبط ومتخصص وكل هذا انما لان الجمعيه تنتهج اسلوب تنظيم القوى الشعبيه وقيادتها نحو الهدف ..بينما جمعيه العهد تعمد الى توظيف البعد الجماهيري وتسخيره لخدمه القوى البروقراطيه الاصلاحيه والتي يتراسها في النهايه جهاز عسكري مؤلف من القاده والضباط ..وكان الهيكل التنظيمي لجمعيه العلم يوضح تماما ذالك النهج التغييري الجاد فهو يتألف من (الهيئه المركزيه – قياده واتخاذ القرارات - , العاملون وهم الهيئه الاداريه والتنفيذيه , الانصار وهم الاعضاء الناشطون والمنفذون , والفدائيون وهم الاعضاء المقاتلون والمعدين للتصادم مع انصار جمعيه الاتحاد والترقي في الموصل )...أما اهم فارق ولربما كان يشخص امام السيد سعيد وعلى اساسه اقام المفاضله ما بين الجمعيتين فهو ان جمعيه العلم كانت تندفع بالحراك العام نحو مشروع استقلالي واضح ..بينما جمعيه العهد كانت ملتزمه بالحفاظ على امن وسياده الدوله العثمانيه حتى صار هذا نافلا بعد عام 1918 ..

يتبع ....









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