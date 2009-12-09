

سليم نصر الرقعي

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 00:34

المحور: كتابات ساخرة









لقاء مع مواطن عربي منتهي الصلاحية!؟

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- أهلا وسهلا ً

- يا سيدي أهلا ً .. عاوز مني أيه؟!

- ممكن تعرفنا على نفسك؟

- وأيه المناسبه؟

- لقاء صحفي ؟

- وأيه المناسبه؟

- لمعرفة أحوال الجمهور !

- ممكن تورينا عرض كتافك !

- عفو ا ً؟ ماذا قلت؟

- قلت إللي قلته والسلام فأنا لا أحب إعادة الكلام !

- إسم الكريم؟

- مكتوم بن مظلوم

- تاريخ الميلاد؟

- 5 يونيو حزيران 1967

- ياه !!! مش هذا - لا مواخذه - تاريخ الـ .. إلـنـكـ ....!!!؟؟

- أيوه هو يا سيدي!.. ومستحي ليه !!؟؟ قولها .. خايف من أيه !!؟ .. نعم يا سيدي أنا مولود يوم "النكسه"! ... فيها حاجه دي !!؟؟.. النصيب كده! .. هو أنا إللي إخترت يوم ميلادي يا عالم!!؟.

- الحاله الإجتماعيه؟

- أعزب

- أعزب يعني مطلق ولا أرمل؟

- لا مطلق ولا أرمل يا سيدي أنا أعزب وبس! .. فيها حاجه دي !!؟

- يعني بس غريبه في العمر ده وأنت لسه مش متزوج !!!

- لا غريبه ولا حاجه يا سيدي .. ما غريب إلا الشيطان !

- قصدي أنت يعني عازف عن الزواج بنفسك وإلا الظروف حكمت !؟

- لا يا سيدي الظروف حكمت !!

- يعني أنت ترغب في الزواج؟

- لا يا سيدي لا أرغب

- يعني أنت ترغب في الحياة العزوبية ؟

- لا يا سيدي لا أرغب

- هل ترغب في الحرية ؟

- يا سيدي أنا ما حبش الكلام في السياسه !

- هل أنت راضي على الوضع الحالي ؟

- أنا قلت خلينا بعيد عن السياسه لو سمحت !.

- هل تحلم بالحرية

- لا .. لا أحلم بأي شئ أبدا !

- ولا حتى الكوابيس ؟؟؟

- وأحلم بالكوابيس ليه ؟؟؟ ما إحنا أصلا ً عايشين في كابوس إمال أنت فاكر نفسك فين دي لوقتي؟ هاهاهاهاهاهاهاها.

- هل تطمع بمستقبل أفضل ؟

- لا .. لا أطمع .. فالطمع قلما جمع!

- هل لديك تصور للمستقبل ؟

- أنا قلت لك أرجوك خلينا بعيد عن السياسه !

- هل أنت سعيد ؟

- لا

- هل أنت حزين؟

- لا

- هل أنت بين بين؟

- لا

- هل عندك طموحات؟

- لا ليس عندي

- لماذا؟

- لا إجابه !

- هل ترغب في الهجرة خارج البلد؟

- لا .. لا أرغب

- هل تريد أن تبقى في البلد؟

- لا .. لا أريد

- هل تعتبر نفسك كائن حي؟

- لا .. لا أعتبر

- هل أنت ميت؟

- لا أدري ولكن لم أقرأ نبأ وفاتي في الجريده بعد؟

- هل أنت مبسوط بحياتك ؟

- ها هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه .. أنا مبسوط جدا ً ! .. أنا حاموت من شدة الإنبساط!

- أشكرك على تحمل أسئلتي وإلى لقاء آخر !

- لا شكر على واجب ..ولن يكون هناك أي لقاء آخر ولا "دياولو" !

- عفوا ً ؟ ماذا قلت ؟

- قلت لك : اللقاء الآخر في المشمش !؟

- تقصد قرب حديقة المشمش؟.. فكره حلوه والله !.

- يا سيدي أقصد إللي أقصده .. هيا السلام عليكم !

نهاية اللقاء.

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سليم الرقعي