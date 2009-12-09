

قحطان محمد صالح الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 00:05

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









من المعلوم أن حظر التجوال في هيت يبدأ بعد منتصف الليل. وقبل هذا الوقت بحوالي الساعة تكاد شوارع المدينة تخلو من اهلها.

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ومن المعروف لنا أن جميع حالات سرقة المنازل التي وقعت في بعض أحياء هيت وقعت في فترة حظر التجوال أوفي الساعة التي سبقته.

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ومن المؤكد أن أكثر حالات رمي الرمانات الصوتية التي ترمى على بعض البيوت تقع في هذه الفترة.

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ومن الثابت الذي لا يقبل الشك أن من له الحق في التجوال في تلك الساعات هم رجال القوات الأمنية بصنوفها كافة.

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من هذا يتبين لنا بأن أبناء هيت المدنيين الذين يعودون الى دورهم قبل هذا الوقت لا علاقة لهم بالسرقات، ولا برمي الرمانات، ولا بالاعتداء على الحرمات.

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ولا اعتقد بأن هيتيا يسرق بيت هيتي، وأن كل الذي حصل في هيت من سرقات على مدى خمسين سنة مضت لم يتجاوز عدد أصابع اليد وكان اللصوص غرباء.

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فما علينا وما على السلطات الأمنية إلا البحث عن السُرّاق فسنجدهم بين العوائل الغريبة. كما أن علينا البحث عمن ينتهك الحرمات فسنجده في صفوف ضعاف النفوس ممن يبحثون عن الرذيلة.

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وما على السلطات الأمنية التي فتشت جميع أحياء هيت بحثا عن الأسلحة والأعتدة وصادرت ما وجدته في بعض الدور إلا أن تعرف أن الرمانات اليدوية وصواعقها لا يمكن توفيرها وحيازتها واستخدامها من قبل المدنيين وفي فترة حظر التجوال أو قبلها بقليل.

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لا أوجه فيما ذكرته آنفا أي اتهام الى أية جهة كانت أمنية أو مدنية، إنما أردت أن أضع الحقائق أمام الجميع وأولهم أبناء مدينة هيت الذين يهمهم أمن المدينة واستقرارها، من أجل تكثيف الجهود كلها للتصدي الى الإرهابين والحد من خطرهم وعدم السماح لبناء خلايا نائمة ومن ثم عودتهم مرة أخرى.

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