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حلم عادى


حسن أحمد عمر
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 21:45
المحور: الادب والفن
    


بحلم ببيت هادى كله سعادة وسرور
يكون أساسه المحبة والتقوى نبع النور
وأهل بيتى حبايبى أملأ حياتهم زهور
قلبى يسيع كل أهلى واكون حنون وصبور
أبنى الأمل فى عقولهم بفضل رب غفور
ومراتى منبع سعادتى هى الورود والعطور
أحبها من ضميرى مهما الزمان حيدور
واسرتى تكون قوية يكفيها شر الغرور
فى طاعة الله نحيا فى ظل رب شكور





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حسن أحمد عمر

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