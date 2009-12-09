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عذرا أيها الحب


طوني سماحة
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 18:31
المحور: الادب والفن
    


عذرا أيها الحب، فنحن لم نتعلم الحب.
أنت على شفاهنا كل يوم،
تزورنا في أحلامنا كل لحظة
تصور لنا الحياة شواطئ حالمة وجبالا شاهقة،
تعدنا بالسعادة
ترسم لنا العشق بريشة رسام ماهر
ومع ذلك نحن أبعد ما نكون عنك.

عذرا أيها الحب،
رسائلك على شاشات التلفزة
وإعلانات الطرق العملاقة
ورسائل الهواتف الذكية
وأغاني المطربين
وحفلات المطاعم
لكن يبدو أنك لست بيننا أو ربما لم نعرفك.

بيوتنا أيها الحب مدمرة، علاقاتنا مشرذمة
كلها تبتدأ بكلمة أحبك، وتنتهي بكلمة أكرهك
كلها نسجت على أطراف الغمام، وانتهت بنار تحرق القلب
كلها ولدت في بريق بسمة وانتهت بحرقة دمعة
أترانا أسأنا فهمك أم أنك واحد من الاحلام التي تراودنا ليلا وتغيب نهارا؟

أظن أننا فشلنا لأننا زجينا بك في زنزانات صراعاتنا وأنانيتنا وحمقنا
فشلنا لأننا رأيناك بقرة حلوبا
أو جنيا يخرج من القمقم ليحقق لنا نزواتنا
أو مقلعا من الذهب
أو كرسيا من العاج
أو فارسا وأميرة يأتيان من عالم الاحلام.

سوف نستمر نفشل أيها الحب ما...
لم نتعلم ان الحب انحناء
ويد تشد على يد وعين تعانق عينا
سوف نفشل ما لم نتعلم ان الحب رحلة خطرة وسط الأمواج العاتية نخرج منها مستنزفين لكن منتصرين
سوف نفشل ما لم نتعلم أن نبكي سويا ونضحك سويا
وأن نَخدم بدل أن نُخدم
وأن نعطي بدل أن نأخذ

عذرا أيها الحب، لأنك...
في زمن الدولار صرت تختزل بالمعدن
وفي زمن الكمبيوتر صرت تختزل بصدر وساق
وفي زمن العولمة لم يعد لك عنوان ثابت.

مات الحب عندما آمنوا وقالوا "أحبك الى أمد محدد. أحبك حتى تنفذ خزائنك. أحبك حتى تفرغ جيوبك. أحبك حتى ينمو الشعر الأبيض على رأسك. وبعدها أنا حل من حبك"
أما أنا فأومن بالحب وأحياه "حتى يفرق الموت بيننا"





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طوني سماحة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طوني سماحة - عذرا أيها الحب