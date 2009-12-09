

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:08

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









من هو أياد سعيد ثابت ؟ تكمله (3)

• القومي العربي الهويه...والكردي النسب

من بين الالتفات النادره في مجال متابعه التيار القومي في العراق سجل انفار من الباحثيين والمدونيين اشاره مهمه توجب الفات النظر الى ان الرعيل الاول لهذه الحركه كان فيها غالبيه نوعيه من القاده اللذين هم من اصول غير عربيه ..واعتقد ان السبب الرئيسي لهذه الظاهره يرد الى ان الحركه القوميه ترعرت في الموصل وشبت فيها ,وان المجتمع الموصلي بالرغم من أن الادبيات التاريخيه والسياسيه تضفي عليه بصوره عامه الصبغه العربيه ,الا ان الخوض في تفاصيل اصول عوائل المجتمع الموصلي تدلل عكس هذا الحكم العرقي والنسبي ..وفي كل ما ورد من ذكر للحاج سعيد ثابت كان التاكيد على نسبه العربي النقي قضيه بحكم المنتهى منها ..الا ان الشك في صحه هذه المساله قد راودنا خلال الاطلاع على الوثائق المتخصصه بالانساب الموصليه والتي هي تتعامل مع نسب السيد سعيد ثابت على انه من عرب( عشيره العبيد المشاهير ) والمشاهير هم اهل الرئاسه في قبيله العبيد التي تنتشر سطوتها القبليه في ما بين الحويجه- الحضر – سنجار – الموصل ولها افخاذ وتفرعات كبيره في نواحي الجهه الغربيه من العراق وتتوغل فيها الى الجنوب الاقصى ولها تاريخ حافل بالممارسات السياسيه والصراعات مع الدوله سواء كانت عثمانيه او لاحقا مع الانكليز ..الا ان ما اثار انتباهنا هو سلسله نسب السيد سعيد وفي كل المصادر انما تبدأ بالحاج ثابت وتنتهي بأياد سعيد واخيه دريد ..وهذا مخالف لسياق الانساب الذي يتسلسل هبوطا وعلى الاقل الى الجد السابع في حال تنسيب الشخصيات البارزه ..وسعيد ثابت اكثر من شخصيه مهمه وبارزه ولها مكانتها المرموقه في ادبيات القوميين العرب ,ليس في العراق فحسب بل اننا سنجد هذا على المستوى العربي وخاصه فيما يخص النضال من اجل القضيه الفلسطينيه ..وبقى شكنا في نسب الحاج سعيد مجرد استنتاج استقرائي لايمكن الاعتداد به الى ان عثرنا على نص ورد في مذكرات يونس البحري وجاء فيه (ومع ان بكر صدقي كان يؤمن باستقلال العراق، الا انه لم يتجاوب قط مع القضية العربية لعدم ايمانه بها.. بالرغم عن معرفته بأن جل الذين اسهموا في تركيز دعائم الحركة العربية في العراق كانوا من اخواننا الاكراد وعلى راسهم المجاهد الوطني سعيد الحاج ثابت الذي منحته مدينة غزة بفلسطين "بنوتها" تقديراً لجهاده في سبيل فلسطين والقضايا العربية الكبرى. )..

هنا يحق لنا من ان نسعى او ان نثبت موضوعه جديده في صفحه الحاج سعيد ثابت , ونحن اذا نسعى الى ذلك لاننطلق من اساس قوموي يدعي نقاء الدم ويسعى اليه ,انما وعلى العكس تماما فاننا نسعى الى الكشف عن هزاله التفسيرات القومويه بنت الاعراق الصافيه والدم النقي ولندلل على ان التغييرات الكبرى والقاده اللذين يهمون بتنظيمها انما تصنع مسبباتها فيهم دوافع اعلى من وجدانيات القوميه والوطنيه وان هذه الوجدانيات ماهي الا مظهر شكلي للدوافع الطبقيه وضروراتها ..فجلبيت (الجلبي وكما هو معروف لقب طبقي والحاج ثابت نال لقب الجلبي لاشتغاله بالتجاره ) هي التي أهلته لخوض نضاله القومي العربي وهي التي نزعت عن روحه اجنه الكرديه وبالتاكيد فان هذا السلخ لم يكن مباشرا مجرد بل تشكل بمعطيات ظرفيه وموضوعيه خاصه ..كما ان هناك مفارقه سترد بهذا الشأن وهي علاقه اياد سعيد ثابت بشخصيه من اصول كرديه ايرانيه كانت واحده من الاسرار التي لم تعرف عنه ابدا ولم يذكر اسمها في كل ما دون عن اياد سعيد وحركته , وسأحاول في هذا البحث من افراد فصل خاص بها واسعى فيه الى الاشاره الى الاشخاص الاحياء اللذين من الممكن الاستعانه بهم كشهود تاريخيين ...

يتبع...ج7



