أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ليث الجادر - فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج6


اخر الافلام











المزيد.....

فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج6


ليث الجادر
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 03:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


من هو أياد سعيد ثابت ؟ تكمله (3)
• القومي العربي الهويه...والكردي النسب
من بين الالتفات النادره في مجال متابعه التيار القومي في العراق سجل انفار من الباحثيين والمدونيين اشاره مهمه توجب الفات النظر الى ان الرعيل الاول لهذه الحركه كان فيها غالبيه نوعيه من القاده اللذين هم من اصول غير عربيه ..واعتقد ان السبب الرئيسي لهذه الظاهره يرد الى ان الحركه القوميه ترعرت في الموصل وشبت فيها ,وان المجتمع الموصلي بالرغم من أن الادبيات التاريخيه والسياسيه تضفي عليه بصوره عامه الصبغه العربيه ,الا ان الخوض في تفاصيل اصول عوائل المجتمع الموصلي تدلل عكس هذا الحكم العرقي والنسبي ..وفي كل ما ورد من ذكر للحاج سعيد ثابت كان التاكيد على نسبه العربي النقي قضيه بحكم المنتهى منها ..الا ان الشك في صحه هذه المساله قد راودنا خلال الاطلاع على الوثائق المتخصصه بالانساب الموصليه والتي هي تتعامل مع نسب السيد سعيد ثابت على انه من عرب( عشيره العبيد المشاهير ) والمشاهير هم اهل الرئاسه في قبيله العبيد التي تنتشر سطوتها القبليه في ما بين الحويجه- الحضر – سنجار – الموصل ولها افخاذ وتفرعات كبيره في نواحي الجهه الغربيه من العراق وتتوغل فيها الى الجنوب الاقصى ولها تاريخ حافل بالممارسات السياسيه والصراعات مع الدوله سواء كانت عثمانيه او لاحقا مع الانكليز ..الا ان ما اثار انتباهنا هو سلسله نسب السيد سعيد وفي كل المصادر انما تبدأ بالحاج ثابت وتنتهي بأياد سعيد واخيه دريد ..وهذا مخالف لسياق الانساب الذي يتسلسل هبوطا وعلى الاقل الى الجد السابع في حال تنسيب الشخصيات البارزه ..وسعيد ثابت اكثر من شخصيه مهمه وبارزه ولها مكانتها المرموقه في ادبيات القوميين العرب ,ليس في العراق فحسب بل اننا سنجد هذا على المستوى العربي وخاصه فيما يخص النضال من اجل القضيه الفلسطينيه ..وبقى شكنا في نسب الحاج سعيد مجرد استنتاج استقرائي لايمكن الاعتداد به الى ان عثرنا على نص ورد في مذكرات يونس البحري وجاء فيه (ومع ان بكر صدقي كان يؤمن باستقلال العراق، الا انه لم يتجاوب قط مع القضية العربية لعدم ايمانه بها.. بالرغم عن معرفته بأن جل الذين اسهموا في تركيز دعائم الحركة العربية في العراق كانوا من اخواننا الاكراد وعلى راسهم المجاهد الوطني سعيد الحاج ثابت الذي منحته مدينة غزة بفلسطين "بنوتها" تقديراً لجهاده في سبيل فلسطين والقضايا العربية الكبرى. )..
هنا يحق لنا من ان نسعى او ان نثبت موضوعه جديده في صفحه الحاج سعيد ثابت , ونحن اذا نسعى الى ذلك لاننطلق من اساس قوموي يدعي نقاء الدم ويسعى اليه ,انما وعلى العكس تماما فاننا نسعى الى الكشف عن هزاله التفسيرات القومويه بنت الاعراق الصافيه والدم النقي ولندلل على ان التغييرات الكبرى والقاده اللذين يهمون بتنظيمها انما تصنع مسبباتها فيهم دوافع اعلى من وجدانيات القوميه والوطنيه وان هذه الوجدانيات ماهي الا مظهر شكلي للدوافع الطبقيه وضروراتها ..فجلبيت (الجلبي وكما هو معروف لقب طبقي والحاج ثابت نال لقب الجلبي لاشتغاله بالتجاره ) هي التي أهلته لخوض نضاله القومي العربي وهي التي نزعت عن روحه اجنه الكرديه وبالتاكيد فان هذا السلخ لم يكن مباشرا مجرد بل تشكل بمعطيات ظرفيه وموضوعيه خاصه ..كما ان هناك مفارقه سترد بهذا الشأن وهي علاقه اياد سعيد ثابت بشخصيه من اصول كرديه ايرانيه كانت واحده من الاسرار التي لم تعرف عنه ابدا ولم يذكر اسمها في كل ما دون عن اياد سعيد وحركته , وسأحاول في هذا البحث من افراد فصل خاص بها واسعى فيه الى الاشاره الى الاشخاص الاحياء اللذين من الممكن الاستعانه بهم كشهود تاريخيين ...
يتبع...ج7





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ليث الجادر

إجمالي القراءات: 1,246,102
المقالات المنشورة: 239
- قج قاج داعش لماذا تأخر؟
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج5
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج4
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج3
- باص الأحتجاجات ...عندك , نازل
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج2
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج1
- أوقفوا فورا ..سبي الدواعش
- أنها الأسكندرونه يا بشار ..لا تاهاي ..!!
- ظلال اللاشعور ..في الشعائر الشيعيه
- الموت ..سطوه الحكمه
- يوسف السعدي ..طريد كورش
- زرازير النواب من شرفتي السياب
- 37 عام على مقتل المنتظر في مكه
- خمس أسئله ساذجه ..لكنها شائعه
- (طواشة) الشيوعيه ..الشيوعي العراقي
- مفاعل أيران نو نووي ..مفاعل العراق نووي
- بدو القمر
- من نافق ...محمد ..أم عبدالله بن سلول
- خامنئي يبيع قاعده القياره ب400مليون دولار لأمريكا ..

المزيد.....


أخبار عامة
- اهتمام في صحف عربية باحتمال تصنيف أمريكا للإخوان المسلمين كج ...
- عشيرة القطاطوة تكرم طلابها بخانيونس
- آبي وترامب يمضيان عطلة نهاية الاسبوع مع الغولف والتباحث بأمو ...
- بريطانيا تغلق ملف انتهاكات عسكريين لها في العراق
- ما علاقة ابن تيمية بابن عاقول؟ فريق Tech 4 Peace يجيب عن الس ...
- آبي وترامب يمضيان عطلة نهاية الاسبوع مع الغولف والتباحث بأمو ...
- هادي يتعهد في ذكرى الثورة باستعادة الدولة اليمنية
- سباق مع الزمن لإنقاذ مئات الدلافين على شواطئ نيوزلندا
- هولندا.. ضبط كمية من المواد كافية لتصنيع مليار من حبوب النشو ...
- ناسا تطور حاسوبا إليكترونيا يعمل في أقسى الظروف المناخية

المزيد.....
كتب ودراسات
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ليث الجادر - فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج6