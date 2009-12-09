

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 12:51

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









ماذا بعد هدوء العاصفة؟

طلعت رضوان

لماذا يتوهـّـم البعض أنّ رئيس أمريكا سيختلف عن سابقيه؟

ولما انخدع كثيرون فى هيلارى؟

بعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية وفوزترامب، ورد على ذهنى مباشرة المثل المصرى الشهير((العروسه للعريس والجرى للمتاعيس)) وبالطبع أنا أقصد (متاعيس) العرب ومتاعيس (مصر) الذين انقسموا بين مؤيدين لهيلارى ومؤيدين لترامب.

وأعتقد أنّ النحتاية المصرية (متاعيس) هى أدق وأخف لفظ ينطبق عليهم، ذلك أنهم تجاهلوا أنّ السياسة الأمريكية تحكمها عدة عوامل، وعلى رأسها (مصلحة أمريكا القومية) + (الثوابت الأمريكية فيما يتعلق بسياستها الخارجية) مثل تأجيج الصراعات فى العديد من الدول بهدف تنشيط بيع الأسلحة الأمريكية (الحرب العراقية/ الإيرانية- نموذجـًـا) وتحريض العراق على احتلال الكويت- نموذجـًـا ثانيـًـا) أى أنّ السياسة الخارجية لاتتغيـّـربتغيرالرئيس، وهذا ماسأركــّـزعليه. أما السياسة الداخلية، فإنّ المواطنين الأمريكيين ((لهم مؤسسات تحميهم))

وعلى سبيل المثال، فإنّ الذين تمنوا نجاح هيلارى، ربما كان أملهم أنْ تكون أول سيدة ترأس دولة كبرى مثل أمريكا، وهوتصورمثالى، مثلما حدث مع أوباما لمجرد أصوله الإفريقية ومن أسرة مسلمة (ولأنّ والده اسمه حسين) بينما الإنسان (العقلانى) لايعتمد على أية تصورات مثالية، وإنما على (قراءة الواقع) قراءة أمينة وموضوعية.

كما تجاهل الذين تمنوا نجاحها موقفها المؤيد للأصولية الإسلامية، وكلامى ليس من باب التخمينات أوالتقولات، إنما من واقع كلامها هى، حيث اعترفتْ فى مذكراتها (خيارات صعبة) بأنّ الإدارة الأمريكية هى التى أسّـستْ تنظيم (الدولة الإسلامية فى العراق والشام) الذى أخذ الاسم الحركى (داعش) بهدف تقسيم منطقة الشرق الأوسط. وقالت ((دخلنا الحرب العراقية والليبية والسورية وكل شىء كان على مايرام وجيد جدًا، وفجأة قامت ثورة30/6، 3/7فى مصرخلال72ساعة)) وأضافتْ أنه تـمّ الاتفاق على إعلان الدولة الإسلامية (فى مصر) يوم5/7/2013وكنا ننتظرالإعلان لكى نعترف نحن وأوروبا بها فورًا. وقالت ((لقد زرتُ112دولة فى العالم، وتـمّ الاتفاق مع بعض الأصدقاء بالاعتراف بالدولة الإسلامية حال إعلانها، وفجأة تحطــّـم كل شىء. وفكــّـرنا فى استخدام القوة، لكن مصرليستْ سوريا أوليبيا، فجيش مصرقوى للغاية وشعب مصرلن يترك جيشه أبدًا. وعندما تحرّكنا بقطع من الأسطول الأمريكى ناحية الإسكندرية، تـمّ رصدنا من قـِـبل سرب غواصات حديثة جدًا يـُـطلق عليها (ذئاب البحر21) وهى مُـجهـّـزة بأحدث الأسلحة والرصد والتتبع. وعندما حاولنا الاقتراب من البحرالأحمرفوجئنا بسرب طائرات ميج21الروسية القديمة. ولكن الأغرب أنّ راداراتنا لم تكشفها، ومرة أخرى ازداد التفاف الشعب المصرى حول جيشه، وتحرّكتْ الصين وروسيا رافضيْن هذا الوضع. فتقرّر رجوع الأسطول الأمريكى. وتساءلتْ هيلارى: عن استخدم القوة مع مصر((من خلال سيطرتنا عليها عبـْـرالإخوان المسلمين عن طريق ما يـُـسمى الدولة الإسلامية، وذلك بعد توجهنا لدول الخليج، وكانت أول دولة مُـهـّـيئة لذلك هى الكويت (عن طريق أعواننا هناك) وكذلك السعودية والإمارات والبحرين وعمان. وبعد ذلك يـُـعاد تقسيم المنطقة العربية بالكامل، بما تشمله بقية الدول العربية ودول المغرب العربى، وتــُـصبح السيطرة لنا بالكامل، خاصة على منابع البترول والمنافذ البحرية))

وأثناء الحملة الانتخابية فإنّ مكتب التحقيقات الفيدرالى أعلن (فى قضية الايميلات الخاصة بهيلارى) أنها قالت إنّ أمريكا موّلتْ تنظيم داعش بمبلغ 500مليون دولار. فهل لوأنها نجحتْ فى الانتخابات ودخلت (البيت الأبيض) هل كان موقفها سيختلف؟ أم كانت ستواصل دعمها للتنظيمات الإسلامية الإرهابية؟ يقول تاريخها أنها جزء من مؤسسات الدولة الأمريكية، وأنها لاتختلف مع هذه المؤسسات فى تأجيج الصراعات بين الدول العربية، مع الدعم الكامل للإسلاميين، كما حدث من تأييد الإدارة الأمريكية للإخوان المسلمين فى مصر. وكشفتْ وثائق (ويكيليكس) أنّ هيلارى أمرتْ ببيع أسلحة ((لصنيعتها داعش)) كما أنها جمعتْ أكثرمن 2ملياردولاركتبرعات من دول إسلامية مثل السعودية. وهذه التبرعات جاءتْ عن طريق (هوما عابدين) التى سبق لها أنْ توسطتْ لتعيين (جهاد حداد) للعمل فى مؤسسة كلينتون العالمية. مع ملاحظة أنّ (جهاد حداد) كان المتحدث الرسمى باسم الإخوان فى أمريكا فى عهد محمد مرسى ومستشارمرسى للعلاقات الخارجية. كما أنّ والد (هوما عابدين) هوسيد زين العابدين الذى كان شريك عبدالله نصيف فى تأسيس منظمة الأقلية الإسلامية فى لندن، وهى منظمة متورطة فى الإرهاب العالمى، وفى تأسيس تنظيم القاعدة وتأسيس منظمة الملك فيصل. ورغم كل ذلك فإنّ منظمة (كيرالأمريكية) أعلنتْ أنّ 96%من مسلمى أمريكا انتخبوا هيلارى. وبعد هدوء عاصفة الانتخابات خرج المسلمون فى شوارع أمريكا وهم يهتفون ((الموت لأمريكا)) وأود التأكيد على أننى معنى بالسياسة الخارجية تجاه مصر، أما العرب فلهم (ثوابتهم الراسخة التى تحميهم)

أما الذين تمنوا نجاح ترامب، فأغلبهم من مسيحىْ الشرق الأوسط ، بعد تصريحاته المتعلقة بالموقف من المسلمين الذين يعيشون فى أمريكا، ويرفضون قيم الثقافة الأمريكية، ويرغبون فى تطبيق (ثقافتهم) العربية/ الإسلامية. وإذا كنتُ أرى (بالعين المُـجرّدة) أنّ معهم العذربسبب مايـُـعانون من اضطهاد وإقصاء فى بلادهم (كما هوالحال مع المصريين المسيحيين) ولكن هؤلاء المؤيدين لترامب اكتفوا بتلك النظرة أحادية الجانب، وتجاهلوا أنه- هوأيضـًـا- جزء من المؤسسات الأمريكية، ولن يختلف كثيرًا عن سابقيه فى السيطرة على الدول التابعة والخانعة، رغم أنه أعلن أكثرمن مرة أنه سوف يتــّـبع فى سياسته الخارجية (منع التدخل أوالتورط فى شئون الدول خارج أمريكا) فهل سيصدق ويـُـنفــّـذ كلامه؟ وهل المخابرات الأمريكية والكونجرس وباقى مؤسسات الدولة سيتركونه يفعل؟ وكيف يستقيم كلامه بعدم التدخل فى شئون الغير، مع كلامه عن أنّ أمريكا هى التى أخرجتْ جيش العراق من الكويت، وأنّ أمريكا هى التى ضمنتْ ووفرتْ الحماية للكويتيين، وأنها مازلتْ تحميهم، فعلى من يرغب فى الحماية الأمريكية عليه أنْ يدفع مقابل هذه الحماية. وأنه يجب على الكويت أنْ تدفع نصف دخلها من عائدات البترول لأمريكا، لأنّ أمريكا لاتحمى أحدًا بالمجان.

فإلى متى تتحكم الأهواء والعواطف والأيديولوجيا فى آراء المتعلمين المحسوبين على الثقافة المصرية السائدة؟

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