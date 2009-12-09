

فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج5

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 17:10

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







من هو أياد سعيد ثابت ؟ تكمله 2

قبل عقد من اندلاع حرب البلقان كانت الموصل وشمال منطقه الهلال الخصيب قد تحولت الى ميدان صراع وحرب سريه خاضتها كل من الامبراطوريه البريطانيه والالمانيه والقيصريه الروسيه وفرنسا وبرغم النعت المبسط الذي اعتيد اطلاقه على الدوله العثمانيه بكونها دوله الرجل المريض الا اننا نستطيع ان نستشف نشاط الموؤسسات الامنيه وممارساتها السريه بموازاه كل تلك الاطراف ولعل اهم ما سنصل اليه من استنتاجات نهائيه لبحثنا هذا هو التدليل على ذالك النشاط والذي امتد الى ما بعد مرحله الجمهوريه العراقيه ..والسيد سعيد ثابت سيكون الدلاله التي سنتتبع اثرها في ذاك الممر السري العميق ..بلى انه دلاله وطبعا وبكل تاكيد فهو ليس بالدلاله الوحيده والمتفرده في هذا المضمار ..ولعل خصيصته التي امتاز بها عن اقرانه انه كان رمزا متواريا تماما عن اعين الراصدين ولم تسلط عليه الاضواء كما سلطت مثلا على مصطفى الصابونجي والذي اعتبرته بعض الدراسات بانه رائد ما يسمى ب(الوطنين الاقتصاديين) ولكن ورد ذكره في طيات اخبار الاخريين والاحداث السياسيه التي مر ت بها ولايه الموصل في العهد التركي والمملكه العراقيه فيما بعد ,ولهذا فانني اجد من الضروري الاشاره الى ان ما سيرد ذكره من اوصاف سياسيه لنشاط سعيد ثابت انما يعتمد على قراءه خاصه بنا لما ورد من اخبار موثقه والتي هي في كل الاحوال كانت عباره عن اشاره مدغمه داخل السرد الوثائقي ..وبدايه فان سعيد ثابت هو ابن عائله موصليه من الطبقه الراسماليه التجاريه وتسمى هو وابوه بلقب الجلبي, ولد عام 1883 ونال قسطا وافرا من التعليم الذي كان حينها يكاد يكون مختصرا على الادبيات الدينيه واللغويه , ومع بلوغه سن الشباب كانت حركه النشاط السياسي المجدد قد بدات باندفاعها في حواظر الدوله التركيه وكشأن الشباب البرجوازي فلقد انخرط الجلبي سعيد الجلبي ثابت في ذلك النشاط ويبدوا انه امتلك الامكانيات التي اهلته لان يكون عنصرا قياديا في حزب اللامركزيه الاداريه العثماني والذي كان فرعا من فروع الحزب الرئيسي الذي تاسس في القاهره عام 1912 ومع ان المؤرخون مع اختلافات بسيطه في ايراد اسماء الموؤسسين يتفقون على زعامه رفيق العظم لهذا الحزب ,فأنهم جميعا يغضون الطرف عن الدور الريادي لرشيد رضا في الدعوه الى تبني الدوله العثمانيه نظام الفدراليه مع الامه العربيه وكان قد بث دعوته هذه ونشرها في جريدته (المنار) بعد ان توترت علاقته مع حكومه حزب الاتحاد والترقي ..ان هذا الاهمال انما يضفي نوع من الضبابيه على موقف رشيد رضا وهو احد اهم الاقطاب (القوميه العربيه ) اتجاه الدوله التركيه ,لان هذا من شأنه ان يسوق تلك الحركه باعتبارها حركه استقلاليه قوميه بحته بينما كل أطروحات العرب ومنهم رشيد رضا انما كانت تدور حول اصلاح العلاقه بين الدوله التركيه وبين العرب , وحينما تطورت لاحقا مفاهيم النضال القومي العربي تحولت وظيفه المعارضه للسلطه التركيه الى نزعه مهادنه مع ارث الدوله العثمانيه وهي الى حد الان تعترك ممارسات الكثير من الاتجاهات العربيه القوميه ..هذا الامر ايضا يبدوا واضحا في مواقف اعضاء وقياديو حزب اللامركزيه الاداريه العثماني ولعل تاريخ الحاج سعيد ثابت يتضمن انموذج استدلالي على ما ذكرنا ..ففي عام 1913 أصدر والي الموصل حكما باعدام اعضاء قياديين في حزب اللامركزيه الاداريه وكان الحاج سعيد ثابت واحد من ثلاثه منهم ,ولكن تدخل احد الوجهاء المتنفذيين وهو محمد باشا الصابونجي قد حال دون تنفيذ الحكم وتم اطلاق سراحهم ...بينما لعب امتداد هذا الحزب وفي مقدمتهم الحاج سعيد دورا خطيرا وفاعل في ثوره تلعفر ضد الانكليز في 4حزيران عام 1920 فلقد باشر فورا في الاتصال بالجهات التركيه واقام في الحضر مركز اتصالات خاص بهذا الامر , هذا الانقلاب لم يكن ابدا سهلا في تفاصيله خلال تلك الفتره المشحونه بكل انواع الصراعات واولها الصراعات السريه والاستخباريه ,ولم يكن من الممكن حتى الاقبال عليه في التفكير وخصوصا انه تم في غضون ايام لاتتعدى ايام الشهر ان لم تكن هناك امتدادات لعلاقه ما مع الطرف التركي , وهذا الطرف وفي المعلن كان قد اقدم على قمع واعدام قيادات الحزب واولهم الحاج سعيد الحاج ثابت !,وبعيدا عن تشخيص تلك الامتدادات بكونها علاقات سياسيه غير معلنه او انها سريه ,فان التشخيص الدقيق لها هو الذي يؤشر الى ضروره التفريق بين نضال القوميين ضد سياسه التتريك وبين جهدهم الاصلاحي باتجاه بعث القوه في الدوله العثمانيه وليس الكفاح ضد سلطتها والسعي للاستقلال عنها ,فالقوميون وعكس ما يشاع عنهم لم يكونوا بالمعنى الدقيق اصحاب عقيده قوميه سلطويه بقدر ما انهم كانوا راضخيين بكل معنى الرضوخ لمعنى السلطه الاسلاميه التي حورها العثمانيون وجعلوها تتقبل أمميه الخليفه , لهذا فان قيادات حزب اللامركزيه القوميين في الموصل كانت ليست بحاجه الى مراجعه مواقفها النظريه الفكريه لتبرير او شرح انقلاباتها في المواقف ما بين السلطات التركيه وخصومها الخارجيين ,لانهم كانوا يصنفون انفسهم ويمارسون نشاطهم بحس المعارض للسلطه التركيه وليسوا مكافحيين استقلاليين عن الدوله التركيه واصلا هم وفي مضمون اطروحاتهم الاصلاحيه يهدفون الى اعاده بعث القوه العثمانيه ,

(بيان للأمة العربية من حزب اللامركزية [*]



من المعلوم أن الأمة العربية المستظلة براية الهلال العثماني من أخلص الأمم

للدولة العلية وأشدها استمساكًا بعروة الجامعة العثمانية ، وقد مضت على هذه الأمة

قرون عانت فيها ضروبًا من المحن والمصائب بسبب الإدارة السيئة التي أنتجها

الحكم المطلق في المملكة العثمانية وهي صابرة على ذلك بحكم الجهل الذي كان

مخيمًا عليها وعلى كل الشعوب العثمانية وراضية بما يصيبها من الجور رغبةً في

بقاء الرابطة التي تربط الشعوب العثمانية بالدولة العلية وتقيها شر التفرق المفضي

إلى ضياع المملكة واقتسامها بين الطامعين فيها من دول الاستعمار

صبرت الشعوب العربية العثمانية على ذلك طويلا وللصبر حد ينتهي إليه .

ولما رأت هذه الشعوب أن الالتجاء إلى رابطة عامة قد دخلها الوهن ، والسكوت

على مرض بلغ حد الإعضال ليس من الإخلاص للدولة التي يودون بقاءها في شيء ،

وأن الأخطار التي ألمت بالمملكة فذهبت بقسم عظيم منها بسبب سوء الإدارة

وفساد الحكم تهددهم بمثل ما أصاب غيرهم لا محالة - هب عقلاؤهم والمفكرون

فيهم إلى البحث عن أقرب الطرق المؤدية إلى السلامة ،.......................)

يتبع....

*ملاحظه ؛كل مايخص المراجع والمصادر سيتم ادراجها في نهايه البحث









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