أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد ابو ماجن - ايها الراحل



اخر الافلام











المزيد.....

ايها الراحل


احمد ابو ماجن
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:14
المحور: الادب والفن
    


لاتَزدني
أيها الرَّاحلُ جَهراً من عذاباتِكَ
إني مُستقيل
كانَ حملي سَاعةَ الوَصلِ خَفيفاً
كنتُ كالغُصنِ المُندَّى
اتمايل ..
حَيثَ مايَهوى النَّسيم
فإذا أنتَ بِغبشٍ
قد تَجافيتَ سَريعاً كالسَّراب
رَاحَ صَبري يَتهاوى
فإذا الحِملُ ثَقيل
كنتُ قد اودعتُ نَفسي
بَينَ كَفيكَ التي
طالمَا كانتْ تُلوِّح
وَتُلوِّح ..
وَتُلوِّح ..
فإذا التَّلويحُ أمسى كاللَّيالي
عندما تَنمازُ بِالحُزنِ الطَّويل
لَستُ مُنهاراً كما يَعتقدُ البَعضُ وَلكنْ
إنني ادمنتُ طعمَ المَوتِ جَبرا
رَغمَ أني لَم أكنْ يَوماً عَليل
مَن يَودُ العِشقَ يَشقى
يَنتهي من كلِّ شيءٍ
مَرَّ من حَولهِ في سَاعةِ شَوقٍ أبدية
رُبما حتَّى إذا مَرَّ الهواء
يَنثني أن مَسَّهُ عَطفٌ من اللاشيء
من دُونِ اشتهاء
يَجفلُ من شدةِ الصَّدمةِ حتَّى
يَستتبُ الظَّنُ فِيهِ
تَحتَ غاياتِ النَّدم
بَعدما ظَنَّ بِأنَّ النَّاسَ خَلقٌ من نَقاء

* * *

كلُّما حَلحَلَ لَيلي
يَبدأُ قَلبي الحَزين
يَبحثُ مابينَ تِلكَ الظُّلمةِ العَمياء
عن جُرحٍ تَصبَّر
يَبحثُ عن قُبلةٍ مَذبوحةٍ تَحتَ الوسادة
يَبحثُ عن أملٍ بَاقٍ حَبيس
بَينَ جدرانِ القَدر
مَن يَموتُ لَيسَ يِحيا
وَأنا مُتُّ على ذِكراكَ
يامن فِيكَ عُمري كانَ يَزهر
فَأنا الآن مُسجَّى كَقتيلٍ
وَاشتياقي مِثلُ طفلٍ
يَمسكُ القلبَ الزُّجاجي
ثُمَّ يَرميهِ على كومةٍ صَخرٍ
فَتَكسَّر…
امسكُ المنديلَ
لَم امسحُ دُموعي
امسحُ الأيامَ دُونك
كنتَ تَدري أن عينيَّ حَياة
دُونَ رُؤياكَ كئيبة
وَيمرُّ الوَقتُ في لِحظاتِ خَوفٍ وَبُكاء
كقطارٍ ..
بَاتَ في حُضنِ مَحطاتٍ
خَلتْ من كلِّ شيءٍ
مَاعدا بُؤسَ الخَواء
وَكأني أحفرُ قَبراً على خَدي المُجعد
بِفؤوسٍ من دُموع
وَلسانُ الحَالِ يَنطق:
كيفَّ لي ..
نِسيانُ من كانَ حَياتي
كيفَّ لي ..
نِسيانُ من كانَ لِعيني
مَوضعَ النُّورِ المَديد
أيها الرَّاحلُ جَهراً
إنَّ هذا القلب فَيضٌ من دِماء
لَيسَ صخراً أو حَديد !!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
احمد ابو ماجن

إجمالي القراءات: 31,271
المقالات المنشورة: 114
- بغدادي
- كلاكيت واقعي
- أنا فقير
- بلا ايحاء
- ثلاثة نصوص ميتة
- على أمل قديم
- يامنالي
- مذكرات رجل أعزل
- رؤوس البصل
- أوراق من شجرة يابسة
- مسحوق بالندم
- مشاعر منقلبة
- أنا أحبك
- لابد منه...
- انهيارات
- أنفاس لاهثة
- آيات نوفمبرية
- عيون الناس
- صفحات متناقضة
- ترهات آمنة

المزيد.....



اخبار الأدب والفن
- أنفال عبدالباسط الكندري: الوطن.. أم - إيلاف
- فيفيان صليوا: آشور سابقاً..عراق حالياً - إيلاف
- البرلمان يختتم دورته الخريفية بدون حكومة!
- الوليد بن طلال يغلق قناة -العرب- نهائيا ويسرح موظفيها!
- حريق هائل يلتهم دار الأوبرا في الكويت
- ميشال هار: هايدغر والشعر - إيلاف
- محللة جنوب إفريقية..عودة المغرب للاتحاد الافريقي نكسة للجناح ...
- أخنوش لفرانس بريس: ليس لدينا وقت نضيعه في المحاكم الأوروبية ...
- مدربون عالميون يرحبون بجمهور -كأس القارات 2017- باللغة الروس ...
- المغرب للاتحاد الأوروبي: إما تطبيق الاتفاق الزراعي أو فضّ ال ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668



الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد ابو ماجن - ايها الراحل