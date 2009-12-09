

أديب كمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 13:21

المحور: الادب والفن









شعر: أديب كمال الدين





قصّةُ حُبّنا تشبةُ قصّةَ الباخرةِ تيتانيك

التي غرقتْ قبلَ أنْ تعرف البحر

بقليل.

*

حُبّنا يشبةُ آخر الناجين في الباخرةِ تيتانيك

إذ كانَ قابَ قوسين أو أدنى من الموت

جالساً واقفاً كفأرٍ مذعور

في المكانِ الأخير،

في مركبِ النجاةِ الأخير.

*

قصّةُ حُبّنا تشبةُ الباخرةَ تيتانيك

التي فوجِئتْ بأنَّ البحرَ لا يعرفُ إلّا الاغتصابَ الوحشيّ

هي التي جاءتْ إليه عروساً تحملُ جمالَها الأسطوريّ

وشفتيها العارمتين بالحياة

ونهديها اللذين يصيبان كلَّ مَن رآهما بصعقةِ الهيام.



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مقاطع من قصيدة طويلة

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