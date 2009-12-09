أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أديب كمال الدين - تيتانيك



اخر الافلام











المزيد.....

تيتانيك


أديب كمال الدين
الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 13:21
المحور: الادب والفن
    


شعر: أديب كمال الدين


قصّةُ حُبّنا تشبةُ قصّةَ الباخرةِ تيتانيك
التي غرقتْ قبلَ أنْ تعرف البحر
بقليل.
*
حُبّنا يشبةُ آخر الناجين في الباخرةِ تيتانيك
إذ كانَ قابَ قوسين أو أدنى من الموت
جالساً واقفاً كفأرٍ مذعور
في المكانِ الأخير،
في مركبِ النجاةِ الأخير.
*
قصّةُ حُبّنا تشبةُ الباخرةَ تيتانيك
التي فوجِئتْ بأنَّ البحرَ لا يعرفُ إلّا الاغتصابَ الوحشيّ
هي التي جاءتْ إليه عروساً تحملُ جمالَها الأسطوريّ
وشفتيها العارمتين بالحياة
ونهديها اللذين يصيبان كلَّ مَن رآهما بصعقةِ الهيام.

******************************
مقاطع من قصيدة طويلة
www.adeebk.com





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
أديب كمال الدين

إجمالي القراءات: 1,022,838
المقالات المنشورة: 553
- قصيدة لا تنتهي
- غداً حينَ يطلعُ الفجر
- ورقة القصيدة
- الطفل في المرآة
- نعم، لا، ربّما
- الدرج الطويل
- ملك الحروف غير السعيد
- (أصابع)
- محمّد القبّناجيّ
- صانعُ الكراسيّ الذهبيّة
- آلن ديلون
- قِرَدة
- بمناسبة مرور أربعين عاماً على صدور مجموعتي الشعرية الأولى (ت ...
- قطعة ذهب
- البحر والحرف
- دائماً أسألُ أصابعَ يدي
- يعلّمها العطشَ ويطلبُ منها الماء
- النافذة
- مَن الواقف خلف النافذة؟
- شوبان والبحر

المزيد.....



اخبار الأدب والفن
- بالفيديو.. حريق في دار الأوبرا الكويتية
- حريق بدار الأوبرا الوطنية الكويتية ولا ضحايا
- مغاربة اسبانيا يناقشون سبل المشاركة السياسية من أجل الاندماج ...
- بالصور.. اندلاع حريق هائل في دار الأوبرا الكويتية
- سفير المغرب في البحرين ضيفا على برنامج (ما وراء الخبر)
- حريق في دار الأوبرا الكويتية
- الدوحة للأفلام تقدم برامج جديدة بالنسخة الثالثة لقمرة
- فنانون ينظمون وقفة قرب مكاتب فرق موسيقية في البصرة استنكاراً ...
- والد المتهم بهجوم متحف اللوفر الفرنسي لـCNN: ما حدث مع ابني ...
- انطلاق الدورة الـ13 لمهرجان الشارقة للشعر الشعبي

المزيد.....
كتب ودراسات
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668



الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أديب كمال الدين - تيتانيك