

جواد البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 14:47

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الفساد يلد



بعد الاحتلالات الكثيرة للعراق ، ولدت في العراق بعد 2003 طبقة من المليارديرات التي كانت في خصومة دائمة مع اصغر نقد ، لا لأنها كانت فقيرة ولكنها كانت عاطلة وطفيلية ولا تأكل الاّ على حساب كد وكدح الآخرين وتمارس اعمال النصب واللصوصية والابتزاز . واليوم قفزت بفضل بسطيات السياسة ودكاكينها الهرجية الى واجهة المسرح الرسمي وغير الرسمي ، هؤلاء هم من تراكمت لديهم الاموال المنقولة وغير المنقولة وطرقها كثيرة جدا وتتقبل التأويل والشكوك بسهولة ويسر وهي تستضل بثلاث مظلات رسمية يكفلها القانون ( طين اصطناعي ) وشرعي المعلق برقبة الدين وتوابعه وثالث قبضاياتي كتلوي . اي ان التراكم المالي لهذه المجموعات جاء نتيجة قصد جمع المال وليس نتيجة تقديم خدمة عامة كان الحصول على المال ليس هاجسها الاساس . وفي هذه الحالة لاترجو خيرا من الاول وقد ترجوه من الثاني . وعلى عكس اثرياء بغداد القدماء اللذين كانوا يعيلون عوائل متعففة وبشكل سري تماما . فضلاً عن بناء المدارس والمستشفيات والمساهمة في تعزيز مراكز العاجزين والتبرع لها بسخاء . لكن شيئاً من ذلك لم نعد نسمع به الآن . لقد كنت اواكب حملة 57357 في مصر ورغم جراحات الشعب المصري العظيم فقد هبّوا لبناء مستشفى لمعالجة مرضى السرطان من الاطفال عن طريق التبرع في الحساب المذكور اعلاه من كل انحاء الدنيا . وهاهو المستشفى يوفر لأطفال مصر من مرضى هذا الداء الخبيث كل مايريحهم ويضعهم على طريق الشفاء باذن الله .

البلد بحاجة الى ملايين المساكن !

البلد بحاجة الى الاف الستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية !

البلد بحاجة الى الاف المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الاطفال!

البلد بحاجة الى كل شئ ، والصراع السياسي يمنع انجاز كل شئ

مليارديرو الفضائيات ( ملتهين ) يوزعون الهدايا على برامج التواصل والتفاعل الاجتماعي في المناسبات !

وفلان يبعثر الفلوس التي لاتنضب في خزائنه بين بعض سعداء الحظ لقاء مديح او كلمة ترطـّب روحه النرجسية - الله يرحم السذّج من الصوص الذين اودعوا لديكم هذه الاموال – وهنا ينطبق المثل البغدادي ودّع البزون شحمة . وكذلك قالوا ( رزق البزازين على المعثرات .) كما قالوا ( مال اللبن للبن ) بل مال الشعب للحرامية .

في حين هناك من يوزع المال ( كيت ) على رؤوس بنات الليل في بيروت وعمان والقاهرة والمغرب واسطنبول وسواها ، لقاء اغنية تعيد له سحر ايام ( صقر البيده ) .

هل فكر احد من هؤلاء المبذرين بأموال الشعب المسروقة ان يؤسس مستوصف او مدرسة ابتدائية . هل فكر ان يبني مستشفى لمرضى احد الامراض المزمنه ؟ هل تبرع لمختبر او مؤسسة علمية او لكلية الطب من اجل اجراء البحوث على اكتشاف علاج لمرض مستعصي . ام ان بناء جامع او حسينية او التبرع لمن ينام للضحى العالي هو الاثوَب ؟ اعملوا شيئا لأبناء شعبكم ، نحن نعلم انكم حين تدفعون .... تتطلعون لمردود اقوى !! كلكم تتطلعون الى كراسي البرلمان الذي منها ستعيدون كل خسارتكم بأقل من سنه تشريعية .

وهاهي طلائعهم قد بدأت بالتحرك عندما اعلن موعد انتخابات المجالس البلدية ، وحملوا اموالهم وهداياهم وسافروا الى مضارب من يعتقدون انهم انصارهم او معاضديهم لابل وطالبوا بدمج عمليتا انتخاب مجلس المحافظات والتشريعية . وكأنهم يقرأون الطالع الانتخابي .

جاءني يوما صديق بصديق له وطلب مني كتابة برقية الى سيده الرئيس في ذلك الزمن ، اعتزازا وموقفا وتعزيزا لوقوفه ضد الهجمة الامبريالية. ومالبث هذا الرجل الذي كان يدعي انه شيخ عشيرة من اخراج حقنة ( ابرة ) من جيبه وادخلها في وريده بكل حرفية وملأها بالدم . ولما لاحظ اشمئزازي من هذه الطريقة ، قال : لاتنزعج ولا تخاف عليّه .. اليوم بالليل يرجع الدم بنص بطل ويسكي وبدجاجة مشوية .

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