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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امنة الذهبي - اتفاقية خور عبد الله.... هل هي اتفاقية تنازل عراقي عن خور عبد الله؟ ام اتفاقية تنظيم للملاحة في الخور؟
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اتفاقية خور عبد الله.... هل هي اتفاقية تنازل عراقي عن خور عبد الله؟ ام اتفاقية تنظيم للملاحة في الخور؟
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امنة الذهبي - اتفاقية خور عبد الله.... هل هي اتفاقية تنازل عراقي عن خور عبد الله؟ ام اتفاقية تنظيم للملاحة في الخور؟
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