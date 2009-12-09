

حسن أحمد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 20:12

المحور: الادب والفن









أوصانا رب الوجود بالحب والخير والسلام

والجنة فيها الخلود للمتقين م الأنام

والجار حقوقه علينا زى الأقارب تمام

نحفظ مشاعره كده ونكن له الاحترام

ولو مريض يبقى لازم نسأل عليه باهتمام

ولو فقير نطعمه من غير أذى أو ملام

حذارى يوم تزعجه أو تجرحه بالكلام

حذارى مرة تقاطعه ويكون ما بينكم خصام

الجار حقوقه كثيرة أول مافيها السلام

وف كل مرة تزوره حترتفع فى المقام

أوصانا رب الوجود بالحب والخير والسلام

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من ديوان الحب فى الهجير ل حسن أحمد عمر