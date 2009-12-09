

حنان محمد السعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 02:15

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









من اكبر الكذبات التي اعتاد حكام مصر ان يكرروها حتى صدقوها، هي ان مصر بلد فقير محدود الموارد، والحقيقة ان هذا الأمر يكذبه العلم والمنطق والتاريخ والجغرافيا والمنظمات الدولية.



فكيف يعقل ان دولة تطل من جهتها الشرقية بالكامل على واحد من اروع البحار في العالم، واكثرها غنى وثراء، ومن شمالها على بحر اخر يربط بين ثلاثة قارات، وتملك وحدها حق المرور بين البحرين تكون دولة فقيرة؟



كيف لدولة حباها الله بجبال من المعادن ومناجم من ذهب، وابار غاز وبترول، ان تكون فقيرة ومحدودة الموارد؟



كيف لدولة اطعمت لالاف السنين سكان الكوكب من افضل مزروعاتها واشتهرت بقطنها وقصبها وقمحها قبل ان تعرف حكم العسكر، تكون فقيرة او محدودة الموارد؟



كيف لدولة تشتري في عام واحد وهو عام 2015 مشتريات من السلاح بقيمة 81 مليار جنيه وتكون دولة فقيرة؟ مع العلم انها لم تحارب منذ اكثر من 44 سنة، ويفترض ان تكون قد طورت من انتاجها الحربي كي لا تضطر لشراء هذا الكم من السلاح من الخارج!!



كيف لدولة فقيرة جدا جدا جدا كما يصفها رئيسها ان تبني عاصمة جديدة بقيمة 45 مليار دولار، تشبه في مكوناتها المنطقة الخضراء في العراق، حيث لن يدخلها الا فئة ليس لها علاقة بهذا الشعب وعذابه واوجاعه.



كيف لدولة فقيرة ان تمتلك ثلث اثار العالم من كافة العصور والحضارات التي مرت على هذا البلد الذي لم يفعل به اعتى استعمار ما فعله به هذه الطغمة الحاكمة التي جعلت العيب في الشعب وفي الارض والماء والهواء ولكنها وحدها مبرئة من كل عيب.



مصر تتمتع بوجود 120 منجم ذهب من ضمنهم منجم السكري الأكبر في العالم لا احد يعرف الى اين يذهب انتاجها ولماذا بلد تمتلك هذا القدر من الذهب تكون مديونة بثلاثة ترليون جنيه وتستدين حتى ثمن رغيف الخبز.



اين صناعات مصر التي ليس لها مثيل؟ اين صناعة النسيج واين صناعة الاثاث والاسمنت والرخام والسيراميك؟ من المسؤول عن خراب الصناعة وترك المصانع لتغلق ابوابها وتسرح عمالها؟



ان حجم قضايا الفساد التي اعلن عنها لموظفين صغار - وما خفي كان اعظم وافدح - في خلال شهرين فقط، تقدر بمليارات!

كيف لدولة فقيرة ان ترمي اكثر من ستين مليار جنيه في حفرة ليس لها اي جدوى اقتصادية؟ كيف لها ان تبني في ستة سنوات 21 سجن؟



هل تطلب منا ان لا نحاسبك على كل ما سبق لأنك تريد ان تحاسبنا؟

حاسبنا على علاج باغلى ثمن وعلى تعليم اولادنا في المدارس والجامعات الخاصة، حاسبنا على سفرنا لسنوات في بلاد الله لنرجع باموال نعيش عليها فنجد ان العملة انخفضت قيمتها على يدك للثلث، حاسبنا على غياب القانون وضياع العدل والمهانة التي نعيش فيها في دولتك الضائعة.



هل تريد ان تحاسب شعبك الذي يأكل الخبز مغمس بالمهانة والمرض؟ هل تريد ان تحاسب شعب جاع ومرض وعمل في اي شئ وكل شئ ليعيش على حد الكفاف وهو يرى المليارات تهرب الى الخارج؟



هل يوجد دولة فقيرة تفقد اكثر من 32 مليار من ميزانيتها ولا احد يعرف اين ذهبت تلك الأموال ولا احد

يحاسب؟



مصر فقيرة بادارتها وليس بمواردها ولا شعبها .. مصر لم تكن ابدا فقيرة والا ما بقيت على الرغم من كل ما يفعل بها وبأهلها.



تلوم عليا ازاي يا سيدنا

وخير بلدنا مهوش في ايدنا

قولي عن اشياء تفيدنا

و بعدها بقي لوم عليا