

الى أين تتجه أوروبا عشية الانتخابات الرئاسية الفرنسية

زياد عبد الفتاح الاسدي

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 01:53

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







تُؤكد حملات الانتخابات الرئاسية الفرنسية مع اقتراب موعدها أن الخارطة السياسية الاوروبية قد شهدت بلا شك تحولات رئيسية على صعيد نمو وتراجع وتموضع وتحالفات القوى السياسية الرئيسية في أوروبا ... وهي متغيرات فرضتها مجموعة من العوامل التي تواجهها الساحة الاوروبية . وياتي في مقدمتها الضعف وبداية التفكك الذي تعاني منه منظومة الاتحاد الاوروبي في ظل انسحاب بريطانيا والازمات الاقتصادية الحادة التي تواجهها بعض الدول الاوروبية , هذا عدا عن الاختلالات التي شهدتها موازين القوى الدولية على المسرح السياسي العالمي في غير صالح القطب الامريكي والاوروبي , والتي أظهرها بوضوح الصراع الدائر على الساحة الاوكرانية في شرق أوروبا من جهة , والصراع المُحتدم في الشرق الاوسط وعلى الساحة السورية من جهة أخرى . وأخيراً وليس آخرها قدوم ادارة أمريكية جديدة تُلبي طموحات اليمين القومي والراديكالي الأوروبي في الوقت الذي تزايدت فيه موجات الهجرة نحو أوروبا من المشرق العربي وشمال أفريقيا وتكرر اندلاع بعض الاعمال الارهابية بين فترة وأخرى .

ومن أهم الدلائل على هذه التحولات التي تشهدها الساحة الاوروبية تكمن في النتائج التي أفروتها مختلف الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية التي جرت ولم تزل تجري في دول أوروبا الغربية , ولاسيما من جهة تزايد شعبية اليمين القومي الراديكالي في فرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وغيرها وذلك على حساب التراجع في شعبية ألاحزاب اللبرالية التقليدية التي سيطرت على الانتخابات الاوروبية بعد سنوات الحرب العالمية الثانية .... وهذا التراجع قد شمل بشكلٍ رئيسي أحزاب الديمقراطية الاشتراكية كالحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب الديمقراطي الاشتراكي الالماني والحزب الديمقراطي الايطالي وغيرها من أحزاب ما يُعرف بيسار الوسط . كما شمل هذا التراجع أيضاً ولكن بدرجة أقل أحزاب اليمن اللبرالي المعتدل والذي يُعرف أيضاً بيمين الوسط ..... وبالتالي فهذا التراجع الذي شهدته بشكلٍ عام الاحزاب اللبرالية التقليدية في أوروبا يُؤشر بالتأكيد على أن مزاج الناخب الاوروبي (بما يشمل الطبقات الوسطى والعاملة) يتجه للاسف بوضوح نحو اليمين ..... وهذا ما يُمكن تفسيره ولا سيما على الصعيد الفرنسي بالاسباب التالية:

1. فشل السياسية الاقتصادية والامنية التي أتبعتها ألاحزاب اللبرالية الاروبية بشكلٍ عام وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يُمسك بالسلطة ومنصب الرئاسة الفرنسية ... وقد ظهر هذا الفشل في تخلي هذا الحزب ويسار الوسط بشكلٍ عام عن مصالح الطبقات الوسطى والعاملة في أوروبا ولا سيما في قطاع الصناعة والخدمات , وذلك في ظل تزايد الفساد الاداري والتشريعي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم مع تراجع مستوى المعيشة والذي ترافق مع تزايد معدلات الهجرة الى أوروبا وعدم فاعلية الوضع الامني بشكلٍ عام على الساحة الاوروبية .

2. فشل السياسة الخارجية الاوروبية والامريكية في التعامل مع الازمات والصراعات الدولية الساخنة في أوكرانيا والشرق الاوسط , ولا سيما فيما يتعلق بالصراع الدولي والاقليمي المحتدم على الساحة السورية . حيث ظهر بوضوح توجه هذه السياسة الى دعم الارهاب في سوريا والمشرق العربي وتوظيفه في اسقاط النظام السوري ونشر الانقسام والفوضى الامنية والصراع الطائفي , بدلا من تجفيف منابع الارهاب ومحاربة التطرف الاسلامي التكفيري بشكلٍ جدي . هذا في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المُتحدة والمنظومة الاوروبية وتغض البصر عن الدول الداعمة والممولة للارهاب , كما تُسهل مع الحليف الاخواني في تركيا تحرك وانتقال الافراد والجماعات الاسلامية المُتطرفة بحرية عبر الحدود التركية الى ما يُسمى " بالجهاد في سوريا ".

3. فشل الاحزاب الشيوعية الاوروبية وقوى اليسار الحقيقي والماركسي في أوروبا في التحرك آيديولوجياً وتنظيمياً لاستقطاب قطاعات واسعة من الطبقة العاملة الصناعية في أوروبا ... فقد بقيت هذه الاحزاب في العقود الاخيرة (باستثناء اليونان واسبانيا الى حدٍ ما) تُراوح في مكانها ... في الوقت الذي تُعول فيه الحركة الاشتراكية والعمالية العالمية على اليسار الاوروبي في قيادة الصراع الطبقي على الصعيد العالمي في مواجهة الرأسمالية الصناعية الغربية والنظام الامبريالي العالمي .

أخيراً فقد أظهر النمو المُتزايد لليمين القومي العنصري في بعض الشرائح الطبقية العليا من الرأسمالية الغربية قلق الاحزاب التقليدية الاوروبية ولاسيما الاحزاب اللبرالية في يمين الوسط ويسار الوسط ,من امكانية وصول هذا اليمين القومي العنصري الى السلطة في بعض البلدان الاوروبية وعدم قدرته على التعامل مع أمور السياسة الخارجية بما يُلبي الحفاظ على مصالح هذه الطبقات العليا والمُتنفذة اقتصادياً على الصعيدين الاوروبي والعالمي , وذلك بسبب التهور والاندفاع الغير عقلاني لهذا اليمين القومي المُتطرف في انتهاج سياسة عنصرية مع الاقليات الاسلامية والافريقية أو في إدارة أمور السياسة الخارجية , في الوقت الذي يفتقد فيه هذا اليمين بالكامل الى الخبرة السياسية على النحو الذي تتميز به الاحزاب اللبرالية التقليدية في أوروبا والتي تتمتع بالخبرة السياسية المتراكمة في هذا المجال خلال العقود الاخيرة , وتعرف جيداً كيف تُدير أمور السياسة الخارجية والاقتصادية والاعلام والحملات الانتخابية ...الخ بما يحفظ لها الاستمرار في الحكم , والتحكم في ادارة مصالحها ومصالح الطبقات الرأسمالية المُتنفذة على الصعيدين الاوروبي والعالمي . ومن هنا نجد, ولا سيما على الساحة الفرنسية ظهور بعض التحالفات الانتخابية بين بعض الاحزاب الفرنسية التقليدية ولا سيما بين أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط , من أجل وقف تمدد وسيطرة اليمين القومي الراديكالي على الانتخابات الرئاسية الفرنسية بزعامة مارين لوبين .











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