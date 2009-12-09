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أنا فقير


احمد ابو ماجن
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 18:18
المحور: الادب والفن
    


اودعتُكِ يامُهجتي
قَلبي الذي ابكاني
فَطلعتي شَاحبةٌ تَحنُ للألوانِ
وَضاعَ فِكري
دُونما يَنقادُ كالمطر
وَتَكتاتُ الوقتِ
أجراسٌ على حِيطاني
وَحبُّكِ المَخبوءُ في صَدري
لهُ صَدى
أن لَم يَمسهُ الطَّيفُ بِالمَجيء
يَبعثُ صَوتاً بَاكياً حَزين
كأنَّهُ يَحتاجُ كلَّ الوَقتِ لِلأذانِ
كانتْ إذا مَسَّكِ بَردٌ
تَنحني السَّماء
وَتُشعلُ الغَيثَ لكِ نَاراً على أغصاني
حَطابةٌ مُثيرةٌ كَفُّكِ يَافتاة
وَأن رَفضتُ حَرقَكِ الآتي
على طبق
من فِضةٍ لَربما أبدو لَكِ أناني
مَهما احترقتُ فيكِ يَزدانُ بيَّ العَبير
مَابَالُكِ لو تَأكلُ النَّارُ مَدى كياني !!
أنا أحبُّكِ
لذا صَيرني التُّراب
من أجلِ عَينيكِ حَبيباً يَحتسي الألم
من أجلِ أن أبلغَ فيكِ مُنتهى الرِّضا
من أجل أن أكونَ نَجمةً
سَاكنةً في وِدِّها تَزهرُ في العِنانِ
أنا فقيرٌ
سَيءُ الحَظِّ وَليسَ لي
سِوى دَقائقٍ بِقربِ الوصلِ ارتوي
كي انعشَ العودَ الذي أمامُكِ، أنا
نَعم ... هَذا أنا
أخافُ انكسر
أن مَسَّني مِنكِ هَواءٌ اسمهُ عَتب





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احمد ابو ماجن

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