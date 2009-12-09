

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 22:14

المحور: الادب والفن









141



هذا المساء

كان كأساً مترعاً بأنفاسك

ومائدةً من اللذة ممتدة على مدار البصر

وأيكةً نقطف من غصونها ثمر الحنان

142

كم نحب الأوطان

كم نضحي لأجل الأوطان

ولهذا أريدك أن تكوني

وطنا يسكنني ملء القلب وحجم الروح

143

كوني سيدة النساء

لأكون سيد الرجااااال

وهل أنا غير حقل ينتظر انبثاق ربيعه

من شتائه القادم

من أعماق الخريف

144

قومي واقتربي من روابي العمر

يا أيها الربيع الأخضر

وتبسمي أقاحا وأقحوانا

وثرثري على هامته أريجا وعبيرا

كم انتظرتك والمسافات اللعينة

حجبت عني انثيالك

145

دعيهم يفتخرون بأوسمتهم

ثمنا لإخلاصهم

أما أنا

قلادتي الحقيقية

هي حبّك

لذلك أعمل في كل مكان بصدق ووفاء

ولا أنتظر من الآخرين وساما

146

لا تبتعدي عني

لا تمرقي من خلجاتي

كي لا تفقد توازنها فيحدث تسونامي

في جزر محبتي

كوني صمام أمان

لفوهة بركان ينذر بالكثير

147

كوني قريبة مني اليوم

التصقي بي بل ادخليني وكونيني

كم أحتاج أن تكوني .. بيني وبيني

كم أحتاجك أن

تتدفقي في شراييني

148

لا تخافي علي

قامتي أطول من قامة أعداء النجوم

وسهامهم لن تصلني ستعود لهم لتفقأ أعينهم

ولكن كوني معي فضاء يسندني

سأكون بخير

فكوني بخير

149

سانديني سيدة روحي

فأنا وإن كنت على الأرض

من طينة النجوم والكواكب

لم تدنس ذراتي

أقدام المغريات

ولأني عشقتك

احترمت نفسي أكثر

150

سيدة النساء

أرفض أن أكون دمية تحركني أياد خفيه

لأكون جديرا بك

هل تعلمين أني كنت وطنا للوطن

حين اغتربت عنه وأنا فيه