أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي فهد ياسين - التعليم العالي بوابة واسعة للبطالة





اخر الافلام











المزيد.....

التعليم العالي بوابة واسعة للبطالة


علي فهد ياسين
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 17:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


التعليم العالي بوابة واسعة للبطالة
مع تفاقم الازمة المالية في العراق، لازالت المؤسسات الرسمية الرئيسية عاجزة عن تقديم الحلول الناجعة لتخفيف نتائجها الكارثية على المواطن والنظام السياسي برمته، وكأن دورها (مصمم) للعمل في الظروف الطبيعية فقط، وتتحول في الأزمات الى كتل ادارية (مسلكية) صماء تعيق الحلول .
ملف التعليم الجامعي احد الامثلة على ذلك، من خلال توسيع الجامعات القديمة وانشاء جامعات جديدة ومنح اجازات لانشاء جامعات أهلية، بدلاً من دمج الجامعات في المحافظات القريبة لتكوين مراكز علمية (حقيقية)، تساهم في ضغط التكاليف وتوفر ظروف دراسية افضل للطلبة والاساتذة لتخريج كوادركفوءة فعلاً، اضافة الى تشجيع مراكز التدريب المهني لتخريج الكوادر الوسطية القادرة على الاندماج بسوق العمل خارج المؤسسات الحكومية.
من موقع (الجهاز المركزي للاحصاء) نقدم الدليل على أن التعليم العالي بشقيه (الدراسة الجامعية الاولية والدراسات العليا) هو البوابة (الاوسع) للبطالة في العراق، وادناه اعداد الطلبة المتخرجين للسنوات الخمس الماضية
سنة التخرج دراسات اولية دراسات عليا
2010-2011 93357 4910
2011-2012 98673 5846
2012-2013 99772 6888
2013-2014 100190 6485
2014-2015 100848 8081
المجموع الكلي (بالآلاف) 492840 32230
المجموع النهائي للرقمين هو ( 535170 ) خريج دراسات أولية وعليا .
هؤلاء التحقوا بعد تخرجهم بقوافل العاطلين عن العمل، مع اقرانهم المتخرجين في الجامعات خلال السنوات الماضية، ليتجاوز العدد (المليون)، فيما تعلن الوزارات عن درجات تعيين لاتتجاوز المئات لكل محافظة سنوياً، نتيجة ضعف التخصيصات، في معادلة غير مقبولة، تستدعي المعالجة الفورية لايقاف هذا النزيف المستمرللثروات والجهد والآمال الوردية للطلبة وعوائلهم التي تقطع من قوتها اليومي لتوفير تكاليف الدراسة لابنائها .
ضمن جداول (الجهاز المركزي للاحصاء) معلومات عن اعداد الطلبة المتخرجين في الدراسات الاولية لعام (2014-2015) من جامعات (مستحدثة ) وكما يلي
جامعة الفلوجة عدد المتخرجين 185 طالباً
جامعة سومر عدد المتخرجين 270 طالباً
جامعة القاسم عدد المتخرجين 290 طالباً
المجموع للجامعات الثلاث 745 طالباً !!!!
هذا يعني ان هذه الجامعات بتكاليف كادرها التدريسي والاداري والخدمي منذ أربعة أعوام، مضاف الى ذلك تكاليف ابنيتها وسياراتها ومعداتها وخدماتها (كهرباء وماء وهاتف وقرطاسية وبريد ورقي ، وووو .. الخ) ، تخرج فيها (745 ) طالباً فقط ..!!، علماً انها محاطة بجامعات في مراكز المحافظات التي تتبعها الاقضية المقامة فيها، تستطيع استيعاب هذا العدد دون اي تكاليف مالية مضافة !!.
هذه واحدة من صور الفوضى العارمة التي تعصف بالعراق نتيجة اعتماد المنهج الطائفي في ادارة مؤسسات الدولة، الذي استبعد الكفاءات الحقيقية من مراكز القرار، وقدم مصالح احزاب السلطة على المصلحة العامة، ومعالجته تاتي من خلال تغيير المسارالسياسي العام وفق خطط وبرامج وطنية وعلمية تعتمد القوانين وتستظل بها، لمواجهة الفساد والمفسدين .
علي فهد ياسين





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
علي فهد ياسين

إجمالي القراءات: 2,241,533
المقالات المنشورة: 409
- نحو انتخابات موحدة .. انتخابات عادلة
- مبروك .. معسكر بعشيقة معسكر عراقي !!
- بطالة .. وممنوع الاستقالة
- عمال النظافة ومخصصات الضيافة
- مسرحية (كشف الذمم) .. عرض نهاية العام ..!
- الفساد أقوى من (شتات) اجهزة مكافحته ..!
- من ينصف الأُمهات ..!
- فيدل كاسترو .. الرحيل البهي ..!
- اخوان مسلمون .. أم (خُوّان مسلمون) .. !
- الناصرية تودع الشيوعي الذي أضاء (ملابس) الشرطة ..!
- رسالة أردوكان بصوت البغدادي ..!
- تبرعوا لوزارة التربية ..!
- تدريب العراقيين على الفشل ..!
- اخوة التراب واخوة الخراب
- سفرة (عائلية) من الموصل الى دير الزور ..!
- علاقة (كلب) سيطرة ديالى بتفجير الكرادة ..!
- استقالة الوزير بعد اقالته .. !
- الخضراء مزدحمة بالقادة والمستشارين والخبراء .. !!
- الانتخابات القادمة امتحان (دور رابع) للفاشلين
- فيلق المستشارين وأخطاء المسؤولين

المزيد.....


أخبار عامة
- مدافع تشيلسي قريب من الانتقال إلى زينيت
- لماذا استخدم حارس ترامب يدين اصطناعيتين في حفل التنصيب؟
- تعاون أمني سوري لبناني بتوجيه من عون يفضي للقبض على مجرم في ...
- بدء تحليقات اختبارية للمقاتلة -ميغ-35- الفتاكة الروسية المزو ...
- نتائج سلبية لفحص المنشطات للروسي ليخكوف
- بالفيديو.. -جبهة النصرة- تقتحم سجن إدلب المركزي
- الأسد وعبد اللهيان يؤكدان أن نجاح اتفاق وقف الأعمال القتالية ...
- أوبل تعرض سيارة كروس جديدة تحل محل Meriva
- تشافي هيرنانديز يجدد عقده مع السد القطري
- تيريزا ماي في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية

المزيد.....
كتب ودراسات
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي فهد ياسين - التعليم العالي بوابة واسعة للبطالة