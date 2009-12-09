

مريم نجمه

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:11

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات









تعابير عامية ريفية جديدة - 16

من الأفعال .. الأوصاف .. والكلمات اليومية اخترنا لكم :

قائمة جديدة

- داشرين : جمع داشر . يعني أناس , أشخاص بلا تربية بلا ضوابط ولا من يسائلهم لوين رايحين لوين جايين . لا يلتزموا بقواعد ولا مسؤولية أمرهم لحالهم يلّي بدهم اياه بيعملوه لا بيسألوا عن أهل ولا رقيب ولا أحد .

- فلتان : صايِع . لها نفس المعنى لكلمة داشر , أي داير من بيت لبيت ومن مكان لمكان .

- شفَط : سرق , أخذ أشياء لا تخصه ودون حق بالقوة والإحتيال .

- نشّال : سراق , حرامي .

- سفيه : جمعها سفهاء . وقح , سرسري , محتال , مزعْبِر .

- برطيل : بخشيش , رشوة , لتأدية عمل ما - من صلب مهمته وعمله - أي بدّو أجرة .

انضبّوا : اندفسوا , ادخلوا لبيوتكم , لا تتكلموا , إخجلوا من حالكم بلا ضمير بلا خجل .

- ضَبّ : حفظَ . خبأ , ضُبْ الفرشة , أي أطويها .

- يضبّكم : يحويكم , يبعدكم , يمنعكم , يضبطكم .

- ضَبّ الشنْتة : أي نظم كتبه داخل الحقيبة .

مهروء : مائع .سايح مجلوء . شخص لا يعطى وجه يقال له " ماع الدبس " غير رزين .

- بَحْ : خلص , انتهى , ما عاد في شئ .

- شويّ : قليلاً . جزء من مساحة صغيرة من مجموعة .

- شِيلْها : إحفظها , أو إرفعها .

- أفرْها : كشفَها . عرفها .

- العياط : الصوت العالي , الصريخ .

- شافه : نظره , شاهده .

- اشتلأ : اشتَ لَ ء عرف , نظر , شافه دون معرفة الشخص .

- الهيصة : شبه عراضة , هوبرة . ضجيج عالي .

- كمْرت : غطت . كمرت العجين , أو الحليب الدافئ مع اللبن لترويبه - أي غطته .

- اتكمكر : أي اتغطّى جيداً . تلفلف .

- السْبَابَة : بقايا النخالة بعد فرك الكشك وهزه بعد عملية التشميس .

- يتراشق : يقذف كلاماً بغير مودة . يتلاسَن مع شخص آخر .

- بِشِع : قبيح .

- ملهوج : مسرع ومتعب .

- التوك : الخطأ .هذا توكِك يعني هذا خطأك تقصيرك .

- يِقْصَعْ : انتبهي ألا يقصع الطفل للوراء أي يلتوي . إسناد الطفل حديث الولادة بيدينا وراء ظهره ورأسه ضرورياً بسبب طراوة عظامه .

- شو نابو ؟ : ماذا نابه ماذا استفاد . شو استفاد غير التعتير ؟ من تأييده لفلان وفلان , أو دخوله في تجارة خاسرة . وناب عنه , أي جلس أو ذهب نيابة عنه .

- برنابا : هو إبن التعزية . إسم علم باللغة ( السريانية ) . بر = إبن . نابا = تعزية .

- الكيف : الفرح . البسط . صفة . الجلسة الجميلة الحلوة مع الاصدقاء . رجل مكيّف يحب الكيف أي يحب المرح الفرح الرقص الغناء الفن العلاقات الإجتماعية وشرب الكاس .

غطّي الإسكمْلة : ضعِ غطاء الطاولة الصغيرة .

- غطّ في نومه : أخذ فسحة طويلة وعميقة من النوم .

- غطْ على قلبها : شعرت بغيبوبة , ثقل إعتصار القلب , شعور بألم نفسي داخلي نتيجة شئ ما أو خبر صادم .

- الغمّ : الزعل , الألم , الهم .

- أغمي عليه : فقد الوعي .

- ديري بالك : أي انتبهي على حالك .

- التعتير : الفقر . فلان معتّر أي قليل الحظ فقير .

- خرمان : منتظر , متألم . ملهوف و مشتاق لشئ ما , كالتدخين سيجارة أوكاسة شاي أو أكلة لذيذة .

- نهفَة : نكتة , حكاية سارّة , مضحكة . نهفاتك = حكياتك حلوين .

- بونايا , بونويا : البنائين , المعمارية , المعمرجية - ( كلمة سريانية) .

- اليخضور : عشبة القمح الخضراء .

- طرابيزة : طاولة صغيرة . ممكن أصلها تركية .

- نسونجي : زير نساء .

- عفْش البيت : أغراض البيت , محتوياته , و أثاث .

- عفّش : خبّص . عفّش بالأكل أي أكل أطعمة متنوعة وكثيرة وضرّته .

- تعفيش : تخبيص .غير منظم . فوضى

- تأرّيئ : الضحك , أو الحكي والثرثرة على إنسان ما , ومن مزح ودعابة وليس بعداوة . يقال للمتكلمة مثلاً : حاجه تأرئي عليه . هذه الصفة أو التعبيرأتى تقليداً لصوت الدجاجة ( الأُرأة ,أو القرقة ) التي تجلس فوق البيض لتفريخ الصيصان !

- الحاكورة : قطعة أرض صغيرة للزراعة , خاصة داخل مساحة حديقة البيت الريفي .

الجنيْنة : الحديقة البيتية .

" يا أمّان ريتك بور.. وريتك مرعى للزرزور " .

مريم نجمه