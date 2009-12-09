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تعابير عامية ريفية - 16


مريم نجمه
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:11
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


تعابير عامية ريفية جديدة - 16
من الأفعال .. الأوصاف .. والكلمات اليومية اخترنا لكم :
قائمة جديدة
- داشرين : جمع داشر . يعني أناس , أشخاص بلا تربية بلا ضوابط ولا من يسائلهم لوين رايحين لوين جايين . لا يلتزموا بقواعد ولا مسؤولية أمرهم لحالهم يلّي بدهم اياه بيعملوه لا بيسألوا عن أهل ولا رقيب ولا أحد .
- فلتان : صايِع . لها نفس المعنى لكلمة داشر , أي داير من بيت لبيت ومن مكان لمكان .
- شفَط : سرق , أخذ أشياء لا تخصه ودون حق بالقوة والإحتيال .
- نشّال : سراق , حرامي .
- سفيه : جمعها سفهاء . وقح , سرسري , محتال , مزعْبِر .
- برطيل : بخشيش , رشوة , لتأدية عمل ما - من صلب مهمته وعمله - أي بدّو أجرة .
انضبّوا : اندفسوا , ادخلوا لبيوتكم , لا تتكلموا , إخجلوا من حالكم بلا ضمير بلا خجل .
- ضَبّ : حفظَ . خبأ , ضُبْ الفرشة , أي أطويها .
- يضبّكم : يحويكم , يبعدكم , يمنعكم , يضبطكم .
- ضَبّ الشنْتة : أي نظم كتبه داخل الحقيبة .
مهروء : مائع .سايح مجلوء . شخص لا يعطى وجه يقال له " ماع الدبس " غير رزين .
- بَحْ : خلص , انتهى , ما عاد في شئ .
- شويّ : قليلاً . جزء من مساحة صغيرة من مجموعة .
- شِيلْها : إحفظها , أو إرفعها .
- أفرْها : كشفَها . عرفها .
- العياط : الصوت العالي , الصريخ .
- شافه : نظره , شاهده .
- اشتلأ : اشتَ لَ ء عرف , نظر , شافه دون معرفة الشخص .
- الهيصة : شبه عراضة , هوبرة . ضجيج عالي .
- كمْرت : غطت . كمرت العجين , أو الحليب الدافئ مع اللبن لترويبه - أي غطته .
- اتكمكر : أي اتغطّى جيداً . تلفلف .
- السْبَابَة : بقايا النخالة بعد فرك الكشك وهزه بعد عملية التشميس .
- يتراشق : يقذف كلاماً بغير مودة . يتلاسَن مع شخص آخر .
- بِشِع : قبيح .
- ملهوج : مسرع ومتعب .
- التوك : الخطأ .هذا توكِك يعني هذا خطأك تقصيرك .
- يِقْصَعْ : انتبهي ألا يقصع الطفل للوراء أي يلتوي . إسناد الطفل حديث الولادة بيدينا وراء ظهره ورأسه ضرورياً بسبب طراوة عظامه .
- شو نابو ؟ : ماذا نابه ماذا استفاد . شو استفاد غير التعتير ؟ من تأييده لفلان وفلان , أو دخوله في تجارة خاسرة . وناب عنه , أي جلس أو ذهب نيابة عنه .
- برنابا : هو إبن التعزية . إسم علم باللغة ( السريانية ) . بر = إبن . نابا = تعزية .
- الكيف : الفرح . البسط . صفة . الجلسة الجميلة الحلوة مع الاصدقاء . رجل مكيّف يحب الكيف أي يحب المرح الفرح الرقص الغناء الفن العلاقات الإجتماعية وشرب الكاس .
غطّي الإسكمْلة : ضعِ غطاء الطاولة الصغيرة .
- غطّ في نومه : أخذ فسحة طويلة وعميقة من النوم .
- غطْ على قلبها : شعرت بغيبوبة , ثقل إعتصار القلب , شعور بألم نفسي داخلي نتيجة شئ ما أو خبر صادم .
- الغمّ : الزعل , الألم , الهم .
- أغمي عليه : فقد الوعي .
- ديري بالك : أي انتبهي على حالك .
- التعتير : الفقر . فلان معتّر أي قليل الحظ فقير .
- خرمان : منتظر , متألم . ملهوف و مشتاق لشئ ما , كالتدخين سيجارة أوكاسة شاي أو أكلة لذيذة .
- نهفَة : نكتة , حكاية سارّة , مضحكة . نهفاتك = حكياتك حلوين .
- بونايا , بونويا : البنائين , المعمارية , المعمرجية - ( كلمة سريانية) .
- اليخضور : عشبة القمح الخضراء .
- طرابيزة : طاولة صغيرة . ممكن أصلها تركية .
- نسونجي : زير نساء .
- عفْش البيت : أغراض البيت , محتوياته , و أثاث .
- عفّش : خبّص . عفّش بالأكل أي أكل أطعمة متنوعة وكثيرة وضرّته .
- تعفيش : تخبيص .غير منظم . فوضى
- تأرّيئ : الضحك , أو الحكي والثرثرة على إنسان ما , ومن مزح ودعابة وليس بعداوة . يقال للمتكلمة مثلاً : حاجه تأرئي عليه . هذه الصفة أو التعبيرأتى تقليداً لصوت الدجاجة ( الأُرأة ,أو القرقة ) التي تجلس فوق البيض لتفريخ الصيصان !
- الحاكورة : قطعة أرض صغيرة للزراعة , خاصة داخل مساحة حديقة البيت الريفي .
الجنيْنة : الحديقة البيتية .
" يا أمّان ريتك بور.. وريتك مرعى للزرزور " .
مريم نجمه





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مريم نجمه

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - مريم نجمه - تعابير عامية ريفية - 16