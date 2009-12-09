

دلور ميقري

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 08:31

المحور: الادب والفن









1

" الملّاح "؛ هي تسمية الحي اليهودي في جميع المدن المغربية. ملّاح مراكش، ملتصق بحي باب أغمات حيث منزل العائلة. المقبرة اليهودية، مجاورة أيضاً للاسلامية وتنتهي عند مدخل باب أغمات. أما مدخل الملّاح، المفتوح على مركز المدينة، فإنه يقع بين قصري الباهية والبديع، وكان حتى بداية العام الماضي يعاني من الإهمال. فلكم دُهشت حينَ مررتُ منه أول مرة خلال زيارتي الحالية، فإذا به أصبح أجمل مداخل أحياء مراكش. وكذلك الأمر بالنسبة لسوق الملّاح، الذي شمل الترميم محلاته ودروبه وأسقفه على حدّ سواء، فأضحى مفخرة أسواق المدينة. ساحة الملّاح، حافظت بعد الترميم على أصالتها، مع تزيينها بالثريات الأنتيكية وتعبيد أرضيتها بحجارة صقيلة علاوة على كرات سوداء يفصل بينها مصابيح صغيرة، مما أضفى سحراً على المكان آناء الليل والنهار.

وإذاً، حظوتُ بمعرفة الملّاح الجديد وذلك بفضل الدراجة النارية، الخاصّة بأحد الأصدقاء. وهذا هو عديلي الشاب، يُعرّفني بما جدّ من تغييرات في حيّ القصبة العريق. مساء أمس، ركبت مع عديلي في سيارته الجديدة لكي نوافي الأصدقاء في المقهى، الكائن على طرف شارع محمد السادس. عند عودتنا للمنزل، شاءَ رفيق الرحلة أن يريني ما استجدّ من تغييرات في حيّ القصبة. ولجت السيارة عبرَ مدخل الحيّ، المشكّل قوساً فريداً بحجمه الكبير وزخارفه الرائعة. لنمرّ من ثمّ بإزاء مسجد القصبة الأشبه بجاره، مسجد الكتبية ذي المنارة العظيمة. الدرب الرئيس ومتفرعاته، كان ذاخراً بالمحلات التجارية وكما لو أنه امتدادٌ لأسواق المدينة. هناك في القصبة، تقع بعض أهم الأوابد التاريخية ـ كضريح مؤسس مراكش، يوسف بن تاشفين، وتربة الملوك السعديين والقصر الملكيّ العلويّ ـ تحوطها جنائن الأشجار المثمرة ومساكب مخضوضرة ومزهرة.



2

" باب دُكالة "؛ كان أول مكان أتعرّف عليه في مراكش. في المرة الأولى، أقمتُ برياض ( نزل ) يحمل اسم المدينة ويقع في مقابل مقام ومسجد سيدي الدُكالي. كان ذلك في صيف عام 2008، حيث كانت الحرارة تقارب الخمسين درجة. في زيارتي الثانية للمدينة، شتاء نفس ذلك العام، حللتُ في رياضٍ تملكه ابنة حميّ الكبيرة ويحمل اسمَ ابنها الوحيد. أمس، عدتُ للحيّ كي أقضي ليلة مع العائلة في هذا الرياض الأخير. ثمة على سطح الرياض، تعشينا في الصالة الكبيرة المتخذة شكل الخيمة، واستمرت سهرتنا حتى ساعة متأخرة من الليل.

يعتبر باب دكالة من أشهر أحياء المدينة القديمة، وهوَ يتصل مع مركزها وأسواقها عبرَ دروبٍ معبّدة بحجارة صقيلة، فيما جانبيها يذخران بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي. لقد سبقَ لي أن وصفتُ هذا الحيّ، بشكل مفصّل، من خلال مقالات منشورة. شارع فاطمة الزهراء، يخترق الحيّ إعتباراً من مدخله عند منارة الكتبية، لينتهي بالقرب من أسوار مسجد سيدي الدُكالي. أما الطريق إلى الأسواق، فإنّ الرجل الجوّال يبدأه بفسحة كبيرة حَذاء دار الباشا ليجد نفسه من ثمّ في دربٍ ضيّق تحفّه محلات بيع التحف التذكارية وورشات صناعتها. سوق الحيّ نفسه، شبيهٌ بسوق الجمعة الدمشقيّ لناحية تنوّع بضائعه وأرزاقه، كما أنه يمتدّ لمسافة طويلة بين دار الباشا ومدخل السور من جهة غيليز. ذلك المدخل الأثريّ، المتعدد الأبواب، يُشرف على ساحة مترامية الأطراف ترتفع فيها أبراج سبعة مهيبة ترمُز للرجال الأولياء، الذين تتقاسم أحياء المدينة مقاماتهم المقدسة.



3

" باب أغمات "؛ عُرف بهذا الإسم لأنه مدخل سور المدينة القديمة، المؤدي إلى جهة أغمات. هذه الأخيرة، هيَ بلدة كانت لها مكانة مهمة في التاريخ وخصوصاً حينَ نفيَ إليها المعتمد بن عباد، أشهر ملوك الأندلس. البلدة، تقع على مشارف جبل الأطلس، الذي يمكن رؤيته بوضوح من حيّ باب أغمات وقممه مغطاة بالثلج. في أحد أزقة الحيّ، يوجد منزل جدّة أبني الأصغر، وقد أعتدنا على الإقامة هناك خلال زياراتنا لمراكش. يقوم في صدر الزقاق مسجد كبير، يضمّ مقام الأشراف العلويين. كذلك فإنّ قصر أحد أمراء الأسرة الملكية، يحتل مساحة واسعة في الدرب المفضي لسوق القنارية.

كان لحيّ باب أغمات نصيبٌ مهم من أشغال الترميم والتزيين، التي جرت بمناسبة إنعقاد القمة الدولية للمناخ في مراكش خلال خريف العام المنصرم. هذه الأشغال، شملت الأسوار وأبوابها، بما فيها القنطرة الكبيرة، علاوة على جدران المقبرتين الإسلامية واليهودية. الشارع المؤدي إلى مركز المدينة، عبرَ الملّاح والمِشْوَر، تم إصلاح أرضيته ورصيفه فضلاً عن رفده بشبك معدنيّ، أنيق ومزخرف، يفصله عن المدارس والحدائق. كما وزرع عدد من شجيرات الزيتون على طول الشارع، وفي قاعدة كلّ منها كاشف كهربائيّ يعطيها منظراً جميلاً ليلاً. أستحدثت أيضاً حديقة فسيحة، خاصّة بالعائلات، وذلك بإقتطاع قسم من الخلاء المتخم بأشجار النخيل والبرتقال والتين والتوت والزيتون. فيما تمّ تشييد بعض الملاعب في بقع أخرى من الخلاء، بعدما كان الأطفال والفتيان يلعبون الكرة بمحاذاة طريق المواصلات.

