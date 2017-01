مريم نجمه

2017 / 1 / 8

المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم









تعريف : جورج حاتم - 9

تقدر الإحصاءات بأن عدد اللبنانيين المهاجرين يقدر بضعف عدد المقيمين في الوطن الأم الجمهورية اللبنانية .

مرت على لبنان حضارات وشعوب عدة استقرت فيه منذ القدم نتيجة حروب واحتلالات مما أضاف إليه وأكسبه غنى في الثقافات والتنوع ونشاط المجتمع الأهلي , ساعده على ذلك طبيعة تضاريسه وموقعه الاستراتجي ...ومنذ عهد الفينيقيين لدى شعبه حب المغامرة والطموح وحب السفر والإطلاع فلا عجب أن نقرأ ونسمع عن مشاركة اللبنانيين في تطور مؤسسات و ثقافات وثورات العالم أيضاً شرقاً وغرباً حتى يومنا هذا.

شخصية اليوم في زاوية ( تعريف ) هو الطبيب اللبناني الذي كرّس علمه وفكره ونشاطه في خدمة الإنسان أينما كان والبشرية عامة .. التضحية والعمل في سبيل انتصارثورة الحرية والمساواة وتحقيق العدالة الإجتماعية والتحرر من الظلم والإستبداد .... فطوبى لروح هؤلاء النماذج والقدوة

جورج شفيق حاتم (1910 ـ 1988) هو طبيب أميركي، صيني، عالمي من أصل لبناني رافق مسيرة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ لمدة 12 عاماً كطبيب له، كما أنه تصدى لعلاج 40 ألف مصاب بالجذام وأمراض الحرب في الصين. عرف بالصين باسم " ما هايدي ".." (بالصينية:马海德) وتعني : "الحصان (رمز الفضيلة) الأتي من خلف البحار" اكان أول الأجانب الذين انضموا إلى الحزب الشيوعي الصيني ,, , تلاه الطبيب الأميركي إدكار بثيون . .



ولد عام 1910 في بوفالو بولاية نيويورك لوالدين لبنانيين مهاجرين من بلدة حمّانا في جبال لبنان . درس مبادئ الطب في جامعة كارولينا الشمالية وأنهى شهادة الطب من الجامعة الأميركية في بيروت متخصصاً في الأمراض الجلدية وجامعة جنيف حيث تعرف على رفاق من شرق آسيا وافتتن بحضارتها. وبمساعدة معارفهم، سافر مع رفاق له إلى شانغهاي لممارسة الطب وافتتاح مراكز العناية بالأمراض المعدية للفقراء . إلا أنه أقفل عيادته في شنغهاي بعد 3 سنوات بسبب الفساد وتسلل إلى معاقل الشيوعيين في شيان لمساعدة جرحى الحزب الشيوعي في معاركه ضد الحكومة الوطنية . ثم انتقل إلى يناين حيث قيادة الشيوعيين وطبب ماوتستونغ والتحق بالجيش الأحمر في العام 1936 ثم انتسب إلى الحزب الشيوعي الصيني في سنة 1937 وأصبح أول أجنبي يلتحق بالحزب الشيوعي . .

توفي سنة 1988 في الصين ودفن في مدافن عظماء الثورة في باباشان تقديراً له.



بالإضافة إلى أعماله الطبية المجانية، كان له الفضل في مكافحة الجذام والأمراض المنقولة جنسياً في الصين . ونتيجة لعمله، حصل على جائزة الاسكار - في عام 1986. وكان واحداً من الأجانب القليلين الذين حصلوا على احترام وثقة السلطة في جمهورية الصين الشعبية ..



جائزة لاسكار لخدمات الطب العام

أقيم تمثالاً لطبيب ما وتسي تونغ جورج حاتم في بلدته حمانا اللبنانية .

سلام ورحمة لروح الطبيب جورج حاتم طوبى .. هنيئاً لهذا الطريق الإنساني التحرري الذي مشيت

مريم نجمه