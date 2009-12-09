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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طوني سماحة - على خطى يسوع-3- من هو يسوع؟
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على خطى يسوع-3- من هو يسوع؟
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- إنها الحياة-10- كل عام وانت بخير يا صغيري
- العهد القديم والعهد الجديد-20- الخاتمة
- عهد قديم وعهد جديد-19- لا يكن لك آلهة غيري
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- عهد قديم وعهد جديد-18- أنطق ايها التمثال
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- عهد قديم وعهد جديد-17- لماذا العهد القديم؟
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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طوني سماحة - على خطى يسوع-3- من هو يسوع؟