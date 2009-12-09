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اللذة الضائعة !؟


سليم نصر الرقعي
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:10
المحور: الادب والفن
    


اللذة الضائعة !؟
(خاطرة شعرية)
****
حلوتي الحسناء فذة
بزت الحلوات بزا
حسنها في الحسن شذ
مشيها مشي الإوزة
حسنها الجذاب ذا
أزني للعشق أزا
من شذاها أتغذى
انتشي عشقا وعزا
كالحمام أتجذى
أرقص طربا وفزا
حين طارت وتوارت
الفؤاد قد تجزا
دونها الكون تأذى
شحب الوجه وكز
ليس للإحساس لذة
ليس في الوجدان هزة
جذني الفراق جذا
جزني الهجران جزا
وأنا !؟ ، ها أنا ذا
بالخيال أتعزى !!
**
سليم الرقعي
2016





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سليم نصر الرقعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليم نصر الرقعي - اللذة الضائعة !؟