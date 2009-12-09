

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:40

المحور: الادب والفن









كُنْ حيثُ أنتَ .. ولا تخرُجْ الى الناسِ في الهواء الرديء





أكتُبْ شيئاً

لا يشبهُ العالمَ الذي أنتَ فيه

ستصبَحْ نبيّاً

لا أتباعَ لهُ ولا مُريدون

غير روحكَ المُطفأة

التي ترجمُ قلبكَ الفارغَ

بالحجارة .

اكتُبْ شيئاً

لا يشبَهَكْ

لأنَّ اكتشافكَ المُتأخّرْ

بأنَّ كلّ هذا العذابُ الاضافيّ

هوَ ليسَ عذابكَ الشخصيّ

أمرٌ ظالِمٌ جدّاً .

اكتُبْ شيئا

ليسَ لَكْ

ستكونَ أنت .

أنتَ الذي تأكُلُهُ العُزلة

و تُحيطُ بهِ الوجوهُ الغريبةُ

الأليفةُ جدّاً

من كلِّ جانب .

لا توسِّخْ نفسكَ

كطفلٍ سابِق

في زمانٍ غير مناسب .

كُنْ حيثُ أنتَ .

حيثُ اخْتَرْتَ ..

أنْ تكونَ أنت .

ولا تخرُجْ الى الناس

في الهواء الرديء .



