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|الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عماد عبد اللطيف سالم - عندما لا تكفي الايرادات لتغطية النفقات ، ودفع الرواتب
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عندما لا تكفي الايرادات لتغطية النفقات ، ودفع الرواتب
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|الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عماد عبد اللطيف سالم - عندما لا تكفي الايرادات لتغطية النفقات ، ودفع الرواتب