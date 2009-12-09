

نصان دينيان للايزيدية عن الخليقة

بدل فقير حجي

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 10:11

المحور: الادب والفن







نصان دينيان للايزيدية عن الخليقة

ترجمة : بدل فقير حجي 2016

قول زبووني مكسور

1.

يا فقيري يا صاحب القلب المكسور (1)

لو اذن لنا الملاك فخرالدين

من البحار العميقة سنفصح .

2.

فقيري يا ضعيف القدرة

ان سمح لنا الملاك فخرالدين

سنوصف عن ما في البحار العميقة من عجائب .

3.

تجمع حولي البابزريين (2)

سوف نسرد الاخبار من ذلك البحر

حيث الدرر والجواهر .

4.

تجمع حولي البابزريين

سنقدم من ذلك البحر( العلوم ) كاملة

بحر ودرة فيها الامير .

5.

أفصحوا عن الكثير

العرش الذي يتربعه الامير

هو العالم هو البصير . (3)

6.

الهي كان في الدرة (4)

خلق منه الحُسن

كان فيها فرع المحبة .

7.

كان فيها فرع المحبة

يوجد في يد الهي القلم الرباني

الحمد والشكر لله جعلنا من المحسوبين على السونتية .(5)



8.

العشاق رأوا ذلك الامير وعرفوه

فصلوا الكأس والمحبة من بعضهما البعض

جعلوهما ركنان لكل الاسس .

9.

جعلوهما ركنان وارتكنا

اضطربت الدرة من الهيبة

لم تعد تتحمل .

10.

لم يعد هنالك طاقة للمزيد من الصبر

ازدانت الدرة بالالوان

احمرت ، ابيضت ، اصفرت .

11.

توهجت الدرة بالالوان

قبل ان يخلق الارض والسماء والعرش

قل لي : مع من كان الهي سعيدا ؟ (6)

12.

الهي امتع الحديث

جلسوا على المحبة

( الاله والكأس والمحبة ) . (7)

في تلك المرحلة وضع الهي الحدود والسدود . (8)

13.

هناك وضع الهي الحدود والسدود

فرق الشريعة والحقيقة من بعضهما البعض (9)

السونت كانت مخفية عندئذ اظهرها .

14.

السونت كانت مخفية انذاك اظهرها

بضمنها ارسل الهي الحقيقة

قال له : يا عزيزي اين كانت السونت واين استقر بها المطاف .

15.

مولايي ذوو السلطة الشرعية

نزل المرسوم من الاعالي

بالارادة الربانية سرّ السونت بقيت معلقة في الهواء.

16.

بالارادة الربانية بقيت السونت معلقة

قدم طلب الاذن من الهه

قال له : ياعزيزي امنيتنا هي المحبة .

17.

مولايي صاحب السلطة العظيمة

وضع بينهم الكثير من الاركان

اعطى لهم بالتحديد المحبة و بذور النور .

18.

بذور النور هي الاب

جوهرتان دخلتا بينهما

احدهما العين و الاخرى البصر .

19.

احدهما العين والاخرى البصر

اعطاهما الاله للدرة بنظره

الاله يعلم ايهما في الاعلى و ايهما في الامام .

20.

لم يبقى في قلبي اي عذاب

الهي بنى لالشا في الاعالي

وضع لها بابا ، سماها قوبت البدور .

21.

الهي رب العزة

خلق الملائكة

بهم بنى الجنة و الجهنم .

22.

الاله والارواح الربانية المحتجبة

يتشاورون فيما بينهم

يقينا سوف يبنون كونا .



23.

نزل القنديل من الاعالي ودخل بها المحبة

وبها رفع الهي ناظريه

قل لي : ماذا قال للدرة حتى جرى منها الماء ؟ (10)

24.

جرى الماء من الدرة

اصبح بحرا واحتقن

الهي جهز مركبا وبحر بها.

25.

صعد الهي المركب

الاله وخلانه الاربعة

ساروا في الاتجاهات الاربعة

وقفوا في لالش وقالوا :

بحق هذا هو الدار .

26.

في دار الحق توقفوا

الهي رمى الخميرة في البحر فتخثرت (11)

صعد منها دخانا ، خلقوا بها السموات السبعة .

27.

الهي طاف في السماء

المحبة من اليد اليمنى

وضع الهي المكان و انتقل بالعرش .

28.

طاف الهي في السماء

في تلك الرحلة قطع الصخرة تقطيعا

جعلها ركنا لكل المنابر .

29.

العشاق هكذا تناقلوا عنها الاخبار

فتحوا منها فرعا اخرا

وجعلوها ركنا لكل الاراضي .

30.

بقي الارض مرعوبا

اصابه اخدودا

قال له : ياعزيزي بدون السر الالهي ذلك ، الارض لاتستقر .

31.

بعد اربعين سنة معدودات

الارض لم تتمالك نفسها ولم تتقبل الكائنات والحياة

الى ان انزل فيها لالش النوراني .

32.

حالما اتت لالش

نبتت الارض

ازدانت بها كل الاكوان .

33.

حالما نزلت لالش

اشرقت فيها نور المحبة

ابتهجت الارض وتزينت بالالوان .

34.

حالما ازدانت بها الكون

امتزجت العناصر الاربعة مع بعضها :

التراب ، الماء ،الهواء ، النار

خلقوا منها قالب ادم .

35.

في يوم السبت وضع الاساس

في يوم الجمعة تم الانتهاء

بعد سبعمائة سنة ، اتت سبعة من الاسرار الالهية للدرر والكؤوس .

36.

بعد سبعمائة سنة ، اتت سبعة اسرار الهية واطلت عليه

القالب بقي جامدا

قال للروح : لماذا لا تدبين فيه ؟

37.

الروح قالت : للعشاق هكذا معلوم

ان لم تنزل لأجلي الموسيقى( شازوقدوم) من الاعالي (12)

بين الروح وقالب النبي ادم حدود كثيرة .

38.

اتيا أل (شازوقدوم ) ، وحضرتا

سرت في رأسه نور المحبة

الروح اتت ودبت في قالب النبي ادم .

39.

النبي ادم شرب من ذلك الكأس وأحيا

سكر وأهتز

أكتسي باللحم وجرى في عروقه الدم .

40.

النبي ادم شرب من ذلك الكأس

كرامات ذلك الكأس حلت فيه

لذلك عطس النبي ادم واستفاق بها .

41.

النبي ادم شرب من ذلك الكأس وطاب له ذلك

كرامات الكأس حلت فيه

لذلك رفع النبي ادم ونقل الى الجنة .

42.

النبي شهيد اصبح سكرانا من ذلك الكأس

هو لم يكن لديه اقدام ولا أيادي

لذلك مده السلطان ئيزيد بالكرامات .

43.

النبي شهيد شرب من ذلك الكأس

كرامات ذلك الكأس حلت فيه

لذلك ارسل له حورية .

44.

ما أحسن تلك الحورية

بكرامات ذلك الكأس

أنجبت كل من هشم وقريش .(13)

45.

الهي رب الصمد

من ادم تفرعت الفرق

فصلوهم الى اثنان وسبعون من الملل .

46.

حان عهد نوح النبي

سيظهر قوما قلوبهم ممتلئة بالكفر

هم ايضا تمردوا على الههم .

47.

بعد ذلك الزمن

سيظهر قوم ، قلوبهم لا تعرف الايمان .

هم ايضا سيغرقون بماء الطوفان .

48.

بعد تلك العصور

سيظهر قوم غير عادل

نقطة ستنزل من القنديل

سيظهر بينهم ابراهيم الخليل .

49.

ابراهيم الخليل من نقطة صادقة

التقى بالاحرف الثلاثة

الى ان عرف ربه بالحق .

50.

الى ان عرف ربه بالحق

عنه جادل عازر ونمرود والاصنام

لذلك انقذ روحه من الكفر .

51.

ابراهيم الخليل فصل روحه من الكبائر والمعاصي

رموه الكفار في النار

الامين جبرائيل صار له منقذا .

52.

بعد خلان الله اؤلئك

عيسى وموسى

و محمد المصطفى .

53.

محمد حديث الكمال

محبته ستدخل الى بعض القلوب

خاتم الرجال سيد المرسلين .

54.

ياسيد المرسلين

كم من العصور اتت و عبرت

كم من الاولياء أتوا ، أنا عددتهم

هو السلطان الشيخ عادي

تاج من الاول والى الاخر .

ألهوامش :



1.زبووني مكسور : ( الناسك او الزاهد او الصوفي او المعتزل او الدرويش او القلندر او الفقير ) ، وقع اختياري على مصطلح الفقير وذلك لخصوصيته في الدينانة الايزيدية ، اذ توجد بينهم طبقة روحية متميزة بهذا الاسم و تمارس الزهد والتعبد ، بالاضافة الى الطبقات الروحية الاخرى طبعا ، كما ان الطبقة هذه لاتزال موجودة في الديانات الهندية القديمة وكذلك في المجتمع الافغاني .

2.البابزريين : الاولياء والصالحين ، الشمسانيين .

3.هو العالم هو البصير : المقطع هكذا ورد حرفيا باللغة العربية في النص الكوردي .

4.في بعض المصادر التي نقلت النص من والدي و حتى نسخة النص لدى الاكاديمي والعالم الديني الايزيدي بير ديما تذكر بالصيغة التالية : الهي من الدرة . اتصلت هاتفيا بوالدي الذي تجاوز العقد التاسع من عمره في كوردستان العراق وسألته عن الامر ، أكد لي بأن الصيغة الصحيحة هي : الهي كان في الدرة .

5.السونتية : يقصد بها الديانة الايزيدية . والسونتخانة هي الايزيدخانة .

6.الفقير حجي يقول : الاله كان سعيدا مع الدرة .

7.في الكشكول ورد هذا المقطع ايضا ، بينما في النسخ الاخرى لم يرد .

8.الحدود والسدود : قوانين وشرائع وتعاليم الديانة الايزيدية .

9.الفقير حجي يقول : الحقيقة هي الديانة الايزيدية ، والشريعة هي الديانة الاسلامية ، والسونت التي تذكر في النصوص يقصد بها الديانة الايزيدية و ليس لها صلة بالسنة المحمدية . (هنالك نصوص عديدة توضح ذلك و لكن هذا ليس موضوعنا لكي نتطرق اليها بالتفصيل في هذه الترجمة ) .

10. الفقير حجي يقول : الاله قال للدرة : أجري يامولاي .

11.اعتمدنا الترجمة الحرفيية ولم نستخدم تصلبت او غيرها من الكلمات وذلك بسبب العلاقة بين عمليتي رمي او وضع الخميرة والتخثر بصورة عامة .

12.الشاز والقدوم : هي الموسيقى ، الشاز هو الة الساز ، في نسخة البير ديما ( اي نسخة ايزيدية القوقاز ) للنص يذكر الساز ، اما القدوم فهي الة ايقاع . هنالك من يفسر الشاز والقدوم بأنهما الدف والشياب (الناي ) المقدستين في الديانة الايزيدية ، في كل الاحوال يتبين من النص مدى قدسية واهمية الموسيقى في ميثولوجيا وعقيدة وفلسفة الديانة الايزيدية .

13.السبقات او الابيات 42، 43، 44 هي غير موجودة في النسخ التي بحوزتي ، هذه الابيات مع مجموعة اخرى اضافية تتحدث عن النبي ادم والنبي ابراهيم الخليل وردت في النسخة التي قام كل من البرفيسور فيليب كراينبروك والدكتور خليل جندي بترجمتها مع نصوص اخرى الى اللغة الانكليزية وصدرت في كتاب . ولكن الابيات هذه موجودة في نصوص دينية اخرى للايزيدية ، ولانها ذات صلة بالخليقة في ميثولوجيا وعقيدة الديانة الايزيدية وتنسجم مع النص لذلك اضفتها ، جدير بالذكر ان بير ديما هو الذي زودني بها .



قول شيخوبكر

1.

عشاق ومعشوقي النور (1)

نريد خلا أن يكون متنورا في سرّ هذا الوجود (2)

هل الدرة من الاله ؟ ام الاله من الدرة ؟

2.

العاشق العارف الجليل

نبحث عن هذا الجواب

هل أن الدرة من الاله ؟ أم أن الاله من الدرة ؟

3.

العاشق العارف العالم

تعالوا وقدموا لي البيان

الدرة عرش اتخذه الاله مكانا .

4.

الهي فصل الدرة عن ذاته

ساح وتنزه فيها

طاف وأتجه اليها .

5.

الهي فصل الدرة من ذاته

الدرة قنديل نفيس

النور حجاب للقنديل .

6.

الدرة من كلمة الاله

أنبثق منها الخرقة

الرجال يحيونها دائما .(3)

7.

من الدرة صدر الخرقة

تزين بها من الشام الى الشرق ( 4)

الشيخ عادي نادى على الشيخوبكر وقال له :

هيا البس الخرقة.

8.

قال الشيخوبكر : ياعزيزي منذ زمن سحيق وانا بحاجة الى هذا الحرف ( 5)

كل ذهب ومال الدنيا الذي احلم به

سأفدي به من اجل المضي قدما في طريق نيل خرقة الحق للشيخ عادي .

9.

عزيزي بفارغ الصبر انتظر هذا الحرف منذ امد بعيد

مهما تصورت من وفرة وغزارة للذهب والمال

سأسلمه كضحية من اجل المضي قدما في طريق نيل خرقة الحق للشيخ عادي .

10.

الهي تقبل ذلك النفس

ادريس الخياط فصل الخرقة ( 6)

سار على دربه الفقراء .

11.

سار على دربه الفقراء

من ترك الشرور والاثام

سينال المفاتيح .

12.

تلك المفلتيح

ستسلم الى اؤلئك المؤمنين

الذين ستشهد لهم الفرائض الخمسة في يوم الاخرة .

13.

الهي هو الامير الاول

صاحب الجيش الكبير

كان خبيرا بالاسرار السبعة للسلطان ئيزيد .

14.

الهي هو الرب

نقاش لكل النقوش

السلطان ئيزيد يعلم من في الاول ومن في الاخر .

15.

الهي في الوحدانية

الاصحاب نوروا قلبي بذلك

العمل الصالح هو مايريده الهي منك .

16.

الهي سر السماء

قبل ان يكون اللوح والقلم

ياسلطان ئيزيد الساعة عندك هو الوقت ذاته .

17.

قبل ان يوجد اللوح والقلم

نريد خلا يفسر لنا اين هو الحرف

الملاك كان واحدا اصبحوا أثنان .

18.

قبل الامرالالهي

بحثنا هو الحصول على ذلك الجواب

الملائكة كانوا اثنان اصبحوا ثلاثة .

19.

الهي جبار

من عنده صدر الامر

الملائكة كانوا ثلاثة اصبحوا اربعة .

20.

الهي عظيم

الملائكة كانوا اربعة اصبحوا خمسة

انتفع الخمسة من بعضهم وكادحوا .

21.

سر فؤادي لهذا الامر

الملائكة كانوا خمسة اصبحوا ستة

الملائكة الستة اصبحوا ملائكة للعرش.

22.

الهي امتع الحديث

جلسوا مع البعض على المحبة

الملائكة كانوا ستة اصبحوا سبعة .( 7)

23.

ما أن خلق السبعة

بالحق كانوا يتواصلون

بالمحبة كانوا من نور بعضهم يتدبرون .

24.

الهي هكذا قرر

ارسل فقيرا الى مكان الابدية وجلب منها المياه

اطلق عليها العين البيضاء

هذا المجلس شيد بأسم الشيخ عادي والشيخ حسن .

25.

الفقراء تناقلوا هكذا عنها الاخبار

من السماء الى الارض

من الارض الى السماء

ماء العين البيضاء دواء لكل داء .

26.

الهي جبار

من الدرة خلق الاربعة

التراب والماء والهواء والنار .

27.

الاربعة الفواخر

بأمر من تم جلبهم ، وبأمر من تم أخذهم

بأي مرسوم تم فصلهم عن الدرة .

28.

الاربعة الصحيحين

لم يكونوا يأكلون ولم يكونوا ينامون

بأي مرسوم نقلوهم من الدرة .

29.

لم يصدر مرسوما بأن يتزوج الامير

اضطربت الدرة من هيبة الاله

كان مكانا للشيخ بركات ، اتت ومزجت به .

30.

من قول البير رش حيران ( 8)

كل من يمد يده بصدق وايمان الى خلان واخوة الاخرة

ستبحر مركبته دائما في البحار العظيمة بأمان .

31.

من قول البير رش وحكمته

اقول لكم ايها المريدين

ديننا هو شرف الدين و اعتقادنا هو السلطان ئيزيد .

الهوامش :

1.في النص الكردي ورد كلمة كرّى ، واعتمدنا على العالم الديني الايزيدي مروان بابيري في معرفة معناها وبالتالي ترجمتها ، اذ ذكر بأن الحرف الاول بالاصل ليس الكاف وانما هي كى الكوردية او الفارسية ، وبذلك تصبح معنى الكلمة النور ، كما أن كلمة موكرى الذي ترد في السطر الذي يليه سيصبح معناها المتنور .

اما الاكاديمي ورجل الدين بير ديما الساكن في جورجيا فقال ان كلمة السرّ هي التي وردت عندنا في النص وليس كرّى .

جدير بالذكر ان كلمة موكرى التي وردت في السطر الثاني من النص الكوردي تعني المتلهف او المشتاق .

2.ورد في النص الكوردي كلمة الحرف ويقصد بها معرفة علم وفلسفة سرّ واصل هذا الوجود .

3.الرجال : يقصد بها الاولياء والصالحين .

4.الشام : الغرب .

5.الحرف هنا تعني الخرقة أو شرف نيله .

6.ادريس الخياط : النبي ادريس .

7.تطبيق مبدأ نظرية الفيض .

8.البير رش حيران : فيلسوف وشاعر ايزيدي ، عاش في القرن الثاني او الثالث عشر الميلادي .





*النصين هما من كشكول والدي الفقير حجي فقير شمو وكتبها من لسانه الاكاديمي الشهيد عادل قوال في باعذرة عام 1979 .















































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