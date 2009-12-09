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على شفا الأمواج


عبد الله عنتار
الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 03:34
المحور: الادب والفن
    


ذرات الغبار راحت بين المجيء والإياب
تراوح الأرض وتصعد إلى السماء
جلست على صخرة مطلة على الأمواج
تخض أعماقي وتشل الذكريات
اختطت قارعة أزماني وشدتني نحو الماضي
خذيني يا ذكرياتي واصفعي احزاني
ها قد رحلت
ها قد رحلت
ترتاروس بين النيران
وغايا تبكي الآلام
تغرد بين العقبان
ايذانا بالافول والضياع
الراحل بين الضجيج وانهمار الاحزان
*****
يا شلال الذكريات
يا أسى الجراح
يا سغب الأفراح
يا دموع الآهات
يا تلاطم الأمواج
يا انكسار الآفاق
يا هبوب الرياح
أنا ذرة تائهة خذيني إلى اللامكان
خذيني إلى اللاحياة
*****
كبرت المنية وسكنت أحلامي
أريد الرحيل وانتفت أمنياتي
خذيني يا أمواج ها ذهابي
السماء كسرت عنواني
والأرض ابتلعت سعاري
والبشر خيب اعتقادي
أريد الرحيل وجاءت سكراتي
تارتروس ها قد وصلت بين العباب
ولاحت امواجي تكسر الأحلام
والموت تعانقني وأنا جالس بين اليباب

ع ع/ 21 دجنبر 2016 / الدار البيضاء- المغرب





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عبد الله عنتار

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