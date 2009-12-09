

حيدر حسين سويري

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 21:12

المحور: الادب والفن









قصيدة " إلمن جاي "

بعد التقدم بالعمر والدخول في عالم الكهولة وفقدان الصحة والقوة يأتي المال على حين غُرة! لذا نخاطبهُ بهذه القصيدة:

حيدر حسين سويري 18/11/2017

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إلمن جاي؟!

أنا بطركَـ الجكَارة صرت وي الجاي

إلمن جاي؟!

سكر وي ضغط واللويه وسط إحشاي

إلمن جاي؟!

غاب الولف عني وخيمت وحشاي

إلمن جاي؟!

تواسيني؟

تعوضني عن سنيني؟

تنسيني؟

آلام العشته بقهر وي إهواي!

إلمن جاي؟

حبيته وهو حبني

رسم أحلام وأنا أبني

وَهمْ! تاليته رد ذبني

لأن أنتَ الكَصيت وياي

إلمن جاي؟!

كَالوله الأهل عوفه

ما نرضى تره تشوفه

فكَر، وفارغه ﭽـفوفه

ومن يوم الهجرني ظلمت دنياي

إلمن جاي؟!

أظنك جاي تاذيني؟

تخلق فتنه في ديني؟

وتخليني

أسوي الما كدرت إعليه وكت اصباي؟

إلمن جاي؟!

لا أيس ركد حيلي

أخبرك مات كل جيلي

منهو اشتكيله وياهو يشكيلي؟

بس انا وشباب اليوم عدهم راي

يموتوني،

إيتلكَونك هلا بالجاي...

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