أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - خلدون جاويد - أنت ِ عصفورة القمر ...


اخر الافلام











المزيد.....

أنت ِ عصفورة القمر ...


خلدون جاويد
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 21:41
المحور: الادب والفن
    


انت ِ عصفورة القمر ...

خلدون جاويد

" الى ذات أعذب وجه رأيته في حياتي "

ثقي لا اريد امتلاك القمر
اريد تحليقة ناعمة في شعاعه
لا اريد ان امسك النار
انا فراشة ٌ تيّاهة ٌ حولك
لا اريد الكأس وان كان من ذهب
فانا السكران بك
حد الثمالة
اتطوّحُ امام وجهك العبقري
فأنت ِ عصفورة القمر
كوني حائط مبكاي
ساعانق ظلك ليلا ونهارا
قامتك الماسيّة ليست لي
انها له : زوج بعقدٍ كنـَسي
من قال اني اريدك
او بُغيتي تخريب سعادتك
اريد تخريبي وتسميم عمري
والعبث بي !
كأس السم الزعاف
ولا ايامي الباردة بدونك
فمي مر وحنظل
وانت عسلي
قلت لك ذلك في مقهى في "........ "
في تلك اللحظة توقف الزمن
وغدوتُ تمثالا ً لك
فاسقطيني
صدري الحار بوهجك
حانيا لايزال على طيف طيفك
اراقصك بنومي وصحوي
رقصة الموت انت ِ ...
اليوم هو 9/3/2008
ذهبت كالطائر الجريح
الى تلفون الموت
أذرع خطاي على مقاس حتفي
موعدي مع العاصمة ـ القمر
يحدد حجم المقصلة
التي ستهوي بنصلها الجبار على عنقي
كان هناك صوتك
لم استمع لمثله في الكنائس
صوتك مروج الطبيعة وماوراءها
همساتك الفجر والغروب
ووجهك المهد المؤتلق بالحنان
وها أنا أموت
قبل أن اولد !
أمام نظرات عينيك
كل شيء يتقهقر
عندما تلتفتين اليّ اتبدد
اتشظى اتواري
اختفي
اتفتت
انت الصاعقة
انت صاعقتي واندحاري
ها أنا ارفع تلفون الموت بيد راعشة
فموعدنا حانَ : العاشرة ليلا
رنين التلفون في " ........ "
وذبحة القلب في كوبنهاغن
قلت لك بكيان راجف ولسان خائف :
هل أعيش ؟
ران صمت .... ومرت لحظات دمع
وجهشات ألم
هل أعيش ؟ ....
واذا بي في عربة
ورجال المستشفى يدفعون بي في الرواق
كنت لتوي خارجا من عملية " حياة " أو موت
من صالة العمليات الكبرى
قال لي وجهك النبيل
وأنا في الخـَدَر الدامي
مابين سكاكين الأطباء
ومقصّاتهم
: ستعيش ... ستحيا ! .
اغلقتُ تلفون الحياة
وانحنيت على نفسي بدمع الفرح الغزير
ثيابي مبلولة ودامية
فانت جرحي ودمعتي
وانت روح الجورية الاولى والأخيرة :
لا ألف لا ، لن اقطعك ......
أملي أن تقطعيني
وتضعيني بين ربْوَتـَـيْ وردٍ على صدرِك ْ.

*******

مساء 9/3/2008





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
خلدون جاويد

إجمالي القراءات: 2,746,347
المقالات المنشورة: 840
- خطابات شديدة اللهجة ...
- ألِمّ ُ بعضي على بعضي وأنتكسُ ...
- يابلبلَ البستان ...
- قومي انهضي ...
- - ذهبيّ َالشَعر دانْماركيْ السِماتِ -...
- كن ولاتكن ...
- أنا ذبابة ...
- خولة على أرصفة أسكان غربي بغداد ...
- قصيدة لافتة للبَظَرْ ! ...
- - قال الشاعر : خسرنا كل شيء فلنلعب !- *...
- خذلتمُ ياسيدي جيفارا ...
- جسدي ...
- جارَ الزمانُ علينا يا اُخيّاتي ...
- ياخولتي عندي عليكِ عتابُ...
- أنتَ ياموشورَ نورْ ...
- لملمْ جراحَك وانهضْ أيها النسرُ ...
- باق ٍ أنا ...
- مواصفات الحزن ...
- أنا مجنون ...
- أنا الذبلان ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بعد شاكيرا.. ماريا كاري ممنوعة من الغناء!
- بالفيديو.. للمرة الأولى مشاهد النهاية المحذوفة من فيلم -تيتا ...
- وفاة الفنان العراقي المخضرم بدري حسون فريد
- وفاة الفنان والمخرج العراقي بدري حسون فريد
- أحدث أفلام -حرب النجوم- -The Last Jedi- هو الأطول في تاريخ ا ...
- سلفستر ستالوني ينفي الاعتداء الجنسي على فتاة قبل 30 عاما
- سر غرابة فم -سوبرمان- في فيلم -Justice League-
- الحريري عبر تويتر: إقامتي بالسعودية من أجل مستقبل لبنان
- القضاء البلجيكي يؤجل قرار اعتقال زعيم كطالونيا المقال
- مستقبل السينما والمسرح في منتدى بطرسبورغ الثقافي

المزيد.....
كتب ودراسات
- يوم كان الأمر له كان عظيما... / محمد الحنفي
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - خلدون جاويد - أنت ِ عصفورة القمر ...