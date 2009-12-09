

غالب المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 17:06

المحور: الادب والفن









الحب كالموت لا يأتي الا مرة واحدة

الى رفيقة دربي

زوجتي

تفاح جاي امن اللقط

مفتح اعلى خدوده الورد

دمعيتي تنقط نقط

رمشت ............. رمش

عضت شفة جنها............ موش امس

حمست كليبي ..........حمس

جا اني الهاي او متسويهة

.......................

طالع جمر او نازل جمر

واتمناك لو لحظة تمر

رمان بعقوبة بطرف نهدة

عينه زرقة او بالظلام تشوف

منو يوصل لعد حدة

جا اني الهاي او متسويهة

..................

لمن عمري جان

بكد الجفوف وانكص

جنت اكبر او من اشوف

العيون احترس وانكص

جا اني الهاي او متسويهة

......................

اشمك حيل واشبك حيل وكولن منو حدة

تنشل يمنتي ويسراي ان جان اكو وحدة

جا هيج شلون تكلبيهة

.............

اروحن للزيارة واندعي لحماج وكفة

انتخي للعباس وكفة

هو الكفل زينب

فوك الفوك اشو وفة

جال ليش انت تسويهة

....................

جفوفي غدت بلواي

وسهام العدا بحشاي

الما يحبني ما يعضني

وليحبني ما يسويها

.................

.................

.............

ابو راس الحار يشور بيه



ها او ها

الما يعرفنه انجلب بأصلة