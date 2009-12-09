أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - غالب المسعودي - الحب كالموت لا ياتي الا مرة واحدة


اخر الافلام











المزيد.....

الحب كالموت لا ياتي الا مرة واحدة


غالب المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 17:06
المحور: الادب والفن
    


الحب كالموت لا يأتي الا مرة واحدة
الى رفيقة دربي
زوجتي
تفاح جاي امن اللقط
مفتح اعلى خدوده الورد
دمعيتي تنقط نقط
رمشت ............. رمش
عضت شفة جنها............ موش امس
حمست كليبي ..........حمس
جا اني الهاي او متسويهة
.......................
طالع جمر او نازل جمر
واتمناك لو لحظة تمر
رمان بعقوبة بطرف نهدة
عينه زرقة او بالظلام تشوف
منو يوصل لعد حدة
جا اني الهاي او متسويهة
..................
لمن عمري جان
بكد الجفوف وانكص
جنت اكبر او من اشوف
العيون احترس وانكص
جا اني الهاي او متسويهة
......................
اشمك حيل واشبك حيل وكولن منو حدة
تنشل يمنتي ويسراي ان جان اكو وحدة
جا هيج شلون تكلبيهة
.............
اروحن للزيارة واندعي لحماج وكفة
انتخي للعباس وكفة
هو الكفل زينب
فوك الفوك اشو وفة
جال ليش انت تسويهة
....................
جفوفي غدت بلواي
وسهام العدا بحشاي
الما يحبني ما يعضني
وليحبني ما يسويها
.................
.................
.............
ابو راس الحار يشور بيه

ها او ها
الما يعرفنه انجلب بأصلة





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
غالب المسعودي

إجمالي القراءات: 585,741
المقالات المنشورة: 201
- لا تحتفوا بي
- النقد السياقي - -مفارقة السياق نحو حراك ثقافي جدي
- حبيبتي ثمار
- الجمعة التالية
- يوم الجمعة
- دم الفصيد
- النتيجة ............بك........ خديجة
- الكرادة لم تحترق هذا اليوم
- نص مشحون بالدم
- (نقطة راس سطر)
- نَعَم.....؟(قصة سُريالية)
- حوار مع طائري في الغربة
- كلمات متقاطعة
- صبّير هولندي
- زيارة الى شارع المتنبي
- ركنٌ منعزلٌ
- موطا(قصة سُريالية)
- حبات الرمان(قصة سريالية)
- آيس كريم(قصة سُريالية)
- إرهاب في مالي(قصة سُريالية)

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- وزير الخارجية الفرنسي يلتقي الحريري في الرياض
- بنجامين كلمنتين.. من القلب إلى المصران الأعور
- افتتاح غرفة سرية تحوي رسومات أثارت حيرة الخبراء
- شاهد النهاية الجديدة لفيلم -التايتانيك- بعد مرور 20 عاما على ...
- وزير الخارجية الفرنسي: الحريري قبل الدعوة للذهاب إلى فرنسا
- ناصر بوريطة في الصين
- العثماني:العلاقات المغربية الفرنسية جيدة اقتصاديا وسياسيا
- ابتسام أبو سعدة في ديوانها: ابتسامات تشرينية
- -بالروسي- على شواطئ دبي
- بيع لوحة -سلفاتور مندي- لدافنشي بـ450 مليون دولار

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - غالب المسعودي - الحب كالموت لا ياتي الا مرة واحدة