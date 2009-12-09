أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - زكريا كردي - هلوسات فكرية ..4


اخر الافلام











المزيد.....

هلوسات فكرية ..4


زكريا كردي
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 20:01
المحور: الادب والفن
    


كثيراً ما لفت إنتباهي مقدار الهشاشة المعرفية عند بعض طلبة الفلسفة لدينا، ( أقصد بكلمة طلبة كل من له شأن بالفكر الفلسفي سواء سبق اسمه حرف د. أو أ .أو لا ) و قد راعني بالفعل أكثر ، أنْ أرى بعضاً أخراً من ناشدي الحقيقة ، ممن يظنون زوراً أنّ لهم قيمة معرفية حقيقية أو مستمرة ، أو باتوا يُحسبون على المشهد الثقافي لسبب ما ، وهم - في الحقيقة -مصابون بالدجل المعرفي و الكسل العقلي وقلة الإطلاع ، أو ينوؤن تحت حِمل ثقيل من أزاهير الكتب والتصانيف ، لكن – للأسف - بمعرفة سطحية لا تتجاوز حدود العناوين أو حتى كلمات الفهرست فيها ..
وقد تجد بعضهم يَصْخبون على صفحات التواصل الاجتماعي بأفكار مَجزوءة ، أو يَجترّون عبارات ببغاوية ، مُرفقة بتعليقات ساذجة لهم ، لا طعم لها ولا رائحة ولا لون، بل و تدعو حقاً للرثاء والبكاء على أولئك الطلبة المساكين ، من أصحاب القراءات غير المتبصرة أو العوراء كما أفضل أن أسميها .. البسيطة
وهذه العقول العوراء - برأي - هي العقول التي تقرأ ما يُعزز فكرتها فقط ، أو تلتفت إلى الكتابة التي تؤمن بها مسبقاً ، على أنها حقيقة تامة وحسب ، دون السماح لعاقلياتها التجرؤ قيد أنملة على طرق أبواب المُخالف من الأفكار الأخرى ، أو إتاحة الفرصة للأذهان بمجرد التفكر الأولي في دحض ذاك الإيمان الرديء الذي لديها أو تفنيده.. ..
وقد وجدت هذه المعرفة المنقوصة أيضاً ، عند بعض – وأؤكد هنا على كلمة بعض لئلا أُتهَمْ بالتعميم الساذج - أقول عند بعض ممن يدرسون الفلسفة بمباحثها الكبرى ، ويدبجون الكتب والمقالات المتلاحقة في المنطق والأخلاق ونظريات المعرفة ، تبدو معارفهم كإنتاج ثري للمكاتب والبحث العلمي والفكري ولكن في حقيقتها ما هي إلا تأريخ جديد مستظهر لأفكار الغير ، ومراجعة مكررة ومشوهه أو تجاميع مبتسرة ، لأفكار أهم الفلاسفة والمفكرين في الشعوب الأخرى ، دون أي تعمق حقيقي أو تطرق جدّْي إلى مناقشة عميق الأثر الذي تركته تلك الدراسات والبحوث غالباً ، بل حتى دون التفكر ، ولو قليلاً ، في فهم أهمية هذه الفكرة أو تلك على الواقع الراهن المعيش.. ..
وهنا أتذكر الفيلسوف الألماني "هيغل" حين اعتبر هذا الكسل العقلي من اكبر العقبات التي تصادف محاولة الانسان أثناء سعيه لمعرفة الحقيقة . فكثير من الناس - على حدّ تعبيره - يُريد ان يدرس الفلسفة بشرط الا تؤثر فيه ، أي تتركه كما كان قبل الدراسة...
في الحقيقة هذه الملاحظة الهيغلية - والتي أعتبرها هامة - تستدعي في ذهني سؤالاً مُلحاً عن السبب الحقيقي الذي يمنع طالبي الحقيقة ودارسي الفلسفة لدينا ، من الدهشة والتأمل أو الخوض والتساؤل ..؟!
وبحسرة تملأ خاطري ، أتساءل أحياناً ، كيف كان لهؤلاء الخفافيش أن يتخرجوا من المدارس و الجامعات ، وهم في الواقع و الحقيقة لم يتجاوزوا بمعرفتهم عتبة الجامع الصغير و النائي في مناحي قريتهم المنسية ...
للحديث بقية ..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
زكريا كردي

إجمالي القراءات: 223,903
المقالات المنشورة: 91
- مَزيّة الفكر النَقدي و رَزيّة الفكر العَقدي
- - قطة الحَجّة -
- لماذا هيغل ..؟! (2)
- لماذا هيغل ..؟!
- الداعشية فكر في الدرجة الاولى ( 3 )
- قصائد - الغرق - عدَمية مُلفتة للنظر
- قراءة في ديوان ( قهوتي والتتار وأنت )
- دعوة للكتابة..
- هلوسات فكرية ..( 3 )
- عقول جلدية مُعارضة ..!
- بلى ، نحن مختلفون ..
- أفكار بسيطة حول مفهوم الدولة ..(5)
- أفكار بسيطة حول مفهوم الدولة ..(4)
- هلوسات فكرية..(2)
- - أدونيس - الثائر السوري الحقيقي
- أزمَةُ أفهَام لا أزمَة حُكّام ..
- لعنة الماضي ..
- ملاحظات على هامش كتاب - الدّين في حدود مُجرّد العقل - (3)
- ملاحظات على هامش كتاب - الدّين في حدود مُجرّد العقل- (2)
- ملاحظات على هامش كتاب - الدّين في حدود مُجرّد العقل (1)

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- فيلم -جاستس ليج- يثير جدلا وناقد يكشف مفاجأة عنه
- تراجع مبيعات المعاجم والقواميس والموسوعات في معرض الشارقة ال ...
- مثال الزيادي في: -هسيس في برزخ الأرواح-
- تساتسيكي.. أدب وقلة أدب أمام الأطفال في مكتبة روسية
- مونديال-2018 يغير موعد مهرجان موسكو السينمائي الدولي
- القوالي.. فن صوفي باكستاني يمزج الثقافات
- مسرح الدمى يجمع ثقافات العالم بالمكسيك
- متاحف قطر تطلق فعاليات ثقافية بموقع الزبارة العالمي
- كاريكاتير
- مجمع اللغة العربية الأردني يسعى إلى إزالة التشوهات اللغوية م ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - زكريا كردي - هلوسات فكرية ..4