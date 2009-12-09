

دلور ميقري

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 20:34

المحور: الادب والفن









1

منذ بداية الستينات، انتشر استعمال الثلاجة في بيوت الحيّ. آنذاك، كان من المألوف رؤية الثلاجة في غرفة النوم. والسبب باعتقادي، أن مطابخ ذلك الزمن كانت ضيقة الحجم. فغرفة المونة، التي تخصصت بالحواضر المحفوظة ( كالزيتون والمكدوس والمخلل والمربى والجبنة واللبنة )، كانت تقوم مستقلة خارج المطبخ.

" الكبَـك "، كان أيام زمان بمثابة البرّاد ( الثلاجة ) وقلما كان يخلو بيت منه. عادةً، كان الكبك يعلّق بوساطة سلسلة حديدية على فرع شجرة في أرض الديار. وكانت الأطعمة توضع في الكبك ليلاً، لكي تظل إلى اليوم التالي على شيء من الطزاجة. آخرون، كانوا يحفظون أطعمتهم تحت منخل كبير يُدعى أيضاً بالكبك. أما آل قربينة، جيراننا وأقاربنا، فإنهم أعتادوا على وضع الطعام المتخلف عن غدائهم ( مجدرة غالباً ) تحت السرير لعدة أيام؛ ولكنه كان يبقى صالحاً للأكل !



2

" طلعة الكيكية "، كانت وما تزال عقدة المواصلات في شارع أسد الدين. في طفولتنا، وحتى وقت متأخر من فتوتنا، كانت البيوت القديمة قائمة في تلك المنطقة. وهذا كان يجعل طريق السيارات، الموصل إلى الحارات العليا، شديد الضيق في مبتدأ الطلعة. وما زاد من متاعب السائقين، هوَ كون الأطفال يستغلون بطء السيارات هناك لكي يتعلقوا بمؤخراتها.

كنتُ أحد أولئك الأطفال، ممن كانوا يندفعون إلى تلك اللعبة الخطرة غير آبهين بتحذيرات الكبار وزجرهم. إلى أن كان يوماً، وقعت فيه حادثة مشئومة. أحد الأطفال، وكان متعلقاً بمؤخرة سيارة نقل كبيرة، أنزلق تحت عجلاتها فمات من فوره. هكذا لم أكف عن لعبة الطيش المهلكة حَسْب، بل كنت أيضاً أتجنب المرور من مدخل الطلعة الضيق في حال وجود سيارات عابرة. بعد فترة تمّ بناء ملجأ الكيكية، فما لبث سطحه أن غدا مكاناً أثيراً لألعاب كرة القدم نهاراً والسهرات المشتعلة بالحكايات ليلاً.



3

في فتوتي، كنتُ أضيق كثيراً بالجو الماطر وخصوصاً مع حلول المساء. شعور الكآبة كان يجتاحني عندئذٍ، فأعمدُ إلى زيارة أحد الأصدقاء. إذا لم أجده، كنتُ أتابع سيري إلى موقف الحافلات الكبيرة في طريقي لمركز الشام. هناك عليّ كان أن أختار فيلماً مناسباً كي أحضره، طالما أن جلسات المقهى قلما تروق لي. ولكن، إذ أرى أن الأمطار قد كفت عن الهطول، أجدني أغيّر رأيي. هكذا أمضي بجولة على الأقدام، فيما أنفي يمتلئ برائحة الدروب المبتلة.

جولتي، تُستهل غالباً من بوابة الصالحية. أجتازُ محلات الملابس ذات الأضواء المبهجة، فيما العبق الشهيّ للمأكولات والمعجنات والحلويات تهبّ من أبواب المطاعم والصالونات. أصل إلى ساحة عرنوس ومنها إلى الشعلان، مروراً بالأسوار المعدنية لحديقة السبكي. أنعطف مجدداً إلى ناحية الصالحية، متخذاً هذه المرة الدربَ الحافل بالمقاهي والمقاصف والمخازن. عند محل " نورا " الراقي، تجتاحني عادةً ذكرى من أيامٍ حميمة لن تعود. إلا أنني لا ألبث أن أشعر بالجوع، وتكون جولتي عند ذلك قد تناهت إلى محل الفلافل الكائن في جادّة الفردوس !