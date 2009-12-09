

غالب المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 04:08

المحور: الادب والفن









لا تحتفوا بي

الفئران تحتفي داخل المجاري

.......

فصلية

أهدوها اليه

باعت أعز ما لديها

واختفت

,,,,,,

عاطل

ليس عن العمل

بل عن الفعل

,,,,,,,,,,,,,,,,

كذب مرة

استحالت بنية

..................

أصيب بالإسهال

جراء مضغ الاخبار

.......

أكلت منه

لم تستحي من عافيته

..................

انتقد كتابا

رمي بالغلاف

......

استمع

للموسيقى انهالت

على

رأسه عصي الطبول

.......

براز الجاموس يتغذى

عليه الطير

حين يجف

يوقد نارا

.......

طير الكناري

يأنف سماع الاخبار

من افواهكم

لا يغرد

...................

السماء لا تبصق عليكم

بل علينا

لأنا كنا الحضيرة

.....................

اشتهى ان يقضم اصبعه ندما

وقف النادل بوجهه

........................

استحال تراب

اعترض عليه الخراب

......................

غرد خارج السرب

اجتمعت عليه طيور الجنة

من المهدد بالانقراض الى الهدهد

انقذه العقرب

....................

لم يفشي سرا

لكن السر

مثل العطر فاح............

دزينة سفاحين تقتل

من المشرق الى المغرب

بأمر السفاح