

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 14:56

المحور: الادب والفن









ليس هو البحر

ولا السماء

ولا لون عينيك،

ما الذي يجعل الشيء أزرقاً

حتى الاضمامة ؟

:

أن تندس هناك..

في بقعة منك،

كأن لابد

أن تصل لنوع من الحصيلة.

:

كل ما في الطبيعة الوحشية

ومناخ ما تتعرض له،

أوج سن السعة.

:

لا تخبر أحداً

ثمت لا ينضب،

الرؤى والاصرار

وما ينز حين يلمس،

وليس فقط التهمة بالغموض.

:

في البعيد، البعيد

فيما لا يحصى ولا يعد

ماذا يجب أن تعطي

بلا سبب؟

:

ما الذي حدث

لحظة، أدنى من الطيور

واعلى من الأرض،

أقصد حين كنت على قيد الأزرق الخام؟.