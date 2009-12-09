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الازرق الخام!..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 14:56
المحور: الادب والفن
    


ليس هو البحر
ولا السماء
ولا لون عينيك،
ما الذي يجعل الشيء أزرقاً
حتى الاضمامة ؟
:
أن تندس هناك..
في بقعة منك،
كأن لابد
أن تصل لنوع من الحصيلة.
:
كل ما في الطبيعة الوحشية
ومناخ ما تتعرض له،
أوج سن السعة.
:
لا تخبر أحداً
ثمت لا ينضب،
الرؤى والاصرار
وما ينز حين يلمس،
وليس فقط التهمة بالغموض.
:
في البعيد، البعيد
فيما لا يحصى ولا يعد
ماذا يجب أن تعطي
بلا سبب؟
:
ما الذي حدث
لحظة، أدنى من الطيور
واعلى من الأرض،
أقصد حين كنت على قيد الأزرق الخام؟.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - الازرق الخام!..