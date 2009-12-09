

حبيتي أشعلي شمعة للحريةوالحب والشمي في ساحة الحرية بخريبكة العمالية

محمد فكاك

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 15:15

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









رفيقتي، أشعلي شمعة للنور والحب والشمس والحرية، فإن شموعنا هي رسالة وشهادة إلى الملك " محمد السادس" نستشهد بها بما قاله المناضل الجزائري الشيوعي الماركسي اللينيني " بشير حاج علي" الذي مورست عليه كا أنواع القمع والتعذيب القاتل المميت أثناء اعتقاله في رسالة بعث بها إلى الرئيس الجزائري هواري بومدين:

(" لن ينتهي التعذيب عمليا إلا في ظل نظام لا يستغل فيه الإنسان أخاه الإنسان، ولكنني أعتقد أن المسئولين يجب أن يوضعوا أمام مسئولياتهم لكي لا يستطيع شخص منهم غدا أن يقول كنت أجهل" )

ترى هل يقدر ويجرؤ الملك " محمد السادس" أن يطلع على مقالتي هذه. ليعلم الملك أن جذور الفساد والاستبداد والقمع البوليسي الوحشي لا ترتبط بفرد وشخص كيفما كانت مرتبته في الدولة والمجتمع، بل تتجاوز الأشخاص إلى منهج وسياسات وممارسات نظام لاوطنية لاديمقراطية لاشعبية لا أخلاقية لا إنسانية.

رفيقاتي، أشعلن شمعة وقلن واصرخن بوضوح وصراحة وجرأة: يا محمد السادس، فأنت بالذات الذي سيطرت على الحياة كلها في المغرب، وارتبطت ارتباطا عضويا بسياسات التطبيع والتبعية البنيوية للاستعمار والصهيونية الإسرائيلية الامبريالية الأمريكية والانفتاح، وفتح الباب أمام الكلاب والذئاب والخنازير والعصابات والمافيا والمضاربين والسماسرة والمهربين وتجار السلاح و الدين والأفيون والمخدرات و السوق السوداء وسائر الأنشطة الطفيلية الدخيلة المحرمة.

حبيبتي: أشعلن شمعة وعبرن من خلالها عن تذمركن واستيائكن واستنكاركن ورفضكن لشجرات الفساد في المغرب التي ازدهرت وعششت وحصدنا ثمارها المرة – العلقم- فأنت –يا أميرا لمؤمنين- المسئول الأول عن إفراز ورعاية ما يسمى بالإرهاب الداعشي لضرب العراق وليبيا وسوريا واليمن، و تسخير وبيع الجيش المغربي لإسرائيل وأمريكا.

حبيبتي، أشعلي شمعة، وقلن ل"صاحب الجلالة" أنت الذي خنت قضية العمال والفلاحين وقضايا التعليم و المدرسة واستقلال الجامعة و التزوير والتزييف والغش والانحراف والانحطاط والانحدار الذي سارت فيه المدارس والجامعاتالمغربية حتى وصلالحال إلى ما نحن عليه الآن حيث أصبحت المدرسة والجامعة مجرد مجمع للنفايات الاخوانجية الاسلامنجيةالارهابية الظلامية الداعشية من ذوي ذهنيات التحريم وعقليات التكفير وشرائع القتل والتقتيل وجرائم اغتصاب البنات ووأدهن، وفرض الصمت المريب على الأساتذة، بل وموقف التأييد المثير المخجل الذي تبناه بعض ما يسمى ب"الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية" حتى تصبح" المدرسة والجامعة عبارة عن مؤسسات تجارية استغلاليةاحتكارية تنفيذية في خدمةالنظام الجلاوي الليوطي الاستعماري الاسرائيلي الصهيوني الاحتلالي الاستيطاني، تراعي مصالحه مهما تعارضت مع كافة القيم العليا والأخلاق والتقاليد الفلسفية والعلمية التي أرساها الرواد الأفذاذ العظام ومتجاهلة النصوص الدستورية التي تؤكد استقلال حرمة الجامعة كأعرق مؤسسة علمية وفلسفية وأدبية وفكرية ونقدية وعقلانية و لائكيةعلمانية في المغرب"

حبيبتي أشعلي شمعة للشمس للحرية للحب، لنكشف ونعري ونفضح مدى تواطؤ النيابة والقضاء البعيد عن النزاهةوالاستقلالية و بعض من متجري المحاماة ومدى تقاعس وتخاذل وخيانة المحاكم في تسجيل وقائع القمع الأسود والتعذيب الأعمى وأسماء الضباط الممارسين لتعذيب المعتقلين والأسرى السياسيين في غياهب وسجون وزنازين وتازممارت وأبي غريب، من المناضلات والمناضلين المدافعين باستماتة وعناد وثبات عن قضايا الجماهيرالشعبية التي أكلتها ارتفاعات نيران الأسعار في الخبز والماء والكهرباء والدواء والهواء والتدريس والدفتر والنون والقلم والكتاب والسكن و كل سوء ظروف المعيشة التي تعد صفعة عار على وجه من يدعي كذبا وزورا وبهتانا وبطلانا أنه " حفيد النبي وفاطمة الزهراء وأبي الحسنين علي بن أبي طالب" بينما هو في الحقيقة من أصلاب أمهات العدو الإسرائيلي الصهيوني.

حبيبتي ،أشعلي شمعة، واستمري في المواجهة والصمود والثبات على المبدأ فلا ترهبنك الحملات البوليسية القمعيةالبهيمية الحيوانية الكلبانجية وكذا المطاردات القضائية والاغتيالات والاختطافات والاعتقالات والإعدامات الجماعية.

حبيبتي ،أشعلي شمعة لعلها توقظ ضمائر الأحزاب والمثقفين والصحافة الحكومية، مع تقديراتي الفائقة للجهدالذي تبذله كوكبةمن الشبان وباستبسال ملحوظ في مواجهة وتوجيهضربات موجعة إللا رؤوس الفساد والمختلسين والمفترسين واللصوص في العمالةوفي الباشوية وفي البلدية وفي المحاكم القضائية وفي الكوميساريات وفي الصحافة والأحزاب والأقلام المأجورة على دورها التاريخي في الدفاع الانحراف والفساد والاستبداد وكل ترسانات السلطة بوليسيا قمعيا وقانونيا وإعلاميا- لتفضح ما يستخدمه العامل الباشا- من ضغوط ودية ومتحايلات غيرمباشرة لصرف المحتجات والمحتجين ضد السلطة الاستبدادية الفاسدة المتسلطة في خريبكة دون استعمال العنف البوليسي ودون إسالة وإزهاق وسفك الدماء .

حبيبتي ورفيقة عمري، إن لم نشعل شموعا للحب و للحرية، فإنني أخاف أن تهاجر عصافير الحب والشمس و الحرية بعيدا عن مدينتنا، وإذا هاجرت طيور الحرية، فيا ليت شعري، من يغني مع شحرورة الوادي: فيروز أشعار حبنا؟

حبيبتي، أوقدي شمعة في وجه الظلام، فإن قلوبنا ملت ليالي الضباب الأسود، فإذا لم نشعل شموعا للحرية وللكرامة، فسنترك لكلاب وخنازير السلطان السفاح "شمعون السادس" تساهم في غاراتها وهجوماتها العدوانية في تخريب وضياع المدينة وقطع أشجارنا واغتيال بلابلنا وانتساف كرومنا وزرعنا وقمحنا وزيتوننا وعناقيد خمرنا وقتل ونهب ثرواتنا، فأشعلي شمعة، لنوقف حرب شراذم وعصابات ومافيا " الملك المختلس المفترس" وبالتالي نكتشف أمامنا، وندرك سر وسبب الخسائر الاقتصادية الجسيمة التي منيت بها عاصمة البروليتاريا وندرك أيضا سر استئساد هذه القوى الإرهابية الجلاوية الليوطية في قمع ثورة عشرين فبراير المغربية العربية الربيعية و محاولة إطفاء ثورة شباب الريف الأحمر.

رفيقة عمري: إن لم توقدي شمعة الحب والحرية، فلن تعلمي أبدا أن مدينة خريبكة تعد من أخصب كور المغرب، فشمعة واحدة تكفي لفضح الحركة الإسرائيلية الصهيونية الممثلة في عامل وباشا المدينة، المقيمة الدائمة، والبلطجية البوليسية الدركية العميلة المستمرة والحارسة الوفية لمصالح " شمعون السادس" وحليفته إسرائيل والصهيونية العالمية و الامبريالية الأمريكية.

أوقدي يا نساء خريبكة شموعا منيرة ، وارفعن شعار الحرية الديمقراطية و المساواة والإخاء الإنساني والكرامة البشرية والعدالة الاجتماعية، والدفاع عن حقوق المرأة وضمان حمايتها، واستقلالها وحقها في تقرير مصيرها ومستقبلها، وتحقيق السلم والسلام والأمن والأمان والاستقرار الاجتماعي والقضاء على الفوارق الطبقية وأعمال السلب والنهب والاغتصاب والافتراس والاختلاس واللصوصية والسرقات والاستبداد والديكتاتورية والفساد الأخلاقي والإفساد والارتشاء والتزوير والتزييف والتدجيل الديني والسحر والأسطورة والخرافة والترهات والخزعبلات، والإرهاب والعنف البوليسي والتطرف الإخوانجي الاسلامنجي الداعشي الذي خلف ويخلف على الصعيدين : الوطني والعالمي أثناء حروبه العدوانية الغاشمة أعدادا هائلة من الضحايا والقتلى والجرحى الذين اشتركت في اضطهادهم و قتلهم وتقتيلهم وسفك دمائهم بنادق وقنابل وسيوف وخناجر جيوش السلطان " شمعون السادس" وحلفائه الإخوان المجرمين.

رفيقتي.. أشعلي شمعة للشمس والحب والحرية. من أجل فضح فقيهات دم الحيض والنفاس ونكاح ما يجوز وما لايجوز في نكاح الشيخة – القحبة العجوز، هؤلاء من أرباع الفقهاء الموظفين المأجورين لدى السلطان وصعاليكه كما تؤجر الخصية مؤخراتهم ،يبيعون الفتوى للطغاة البغاة لتدبير جورهم وظلمهم وجبروتهم ويتخذون الدين كغطاء تبريري، لقمع وضرب الحركات الشعبية التي جاءت كلها بمثابة رد فعل شعبي ضد تسلط الملكية الجلاوية الليوطية الإقطاعية الاستبدادية وسيادتها في علاقات الإنتاج.

رفيقاتي أوقدن شمعة واحملن الأمل واتحدن في جبهة واحدة، فإننا نستطيع بفضل تضامننا واستماتتنا في نضالنا ومقاومتنا وثورتنا أن نعمل على تمهيد السبيل لدخول المغرب في عصر جمهوري ديمقراطي جديد من عصور تطوره التاريخي وذلك عبر إسقاط نظام حكم" شمعون السادس" الأريستوقراطي التوليتاري الأوتوقراطي الثيولوجي البيروقراطي الطفيلي الدخيل، العنصري العرقي الفاشي ممثل وذيل وبيدق الامبريالية الأمريكية والإسرائيلية والصهيونية العالمية، المقيم الدائم في المغرب .

رفيقاتي أشعلن شموعا للشمس والحب والحرية في ساحة الحرية: أيرضيكن أن ترزحن وتبقين تحت قبضة ونيران وسلاسل وأغلال وقيود العبودية والخضوع والاستسلام والبيعة والولاء والطاعة لهذا " الرضيع من حليب الصهيونية الذي لا يمكن أن ينسى أثداء أمهاته الصهيونيات الليكوديات التلموديات، اللواتي ربينه وعلمنه وأوحين إليه: ألا تراجع وألا مهمة له سوى تحويل الشعب المغربي من أمازيغ ويعرب إلى أسرى وعبيد ورقيق وخدم وحشم وغلمان وولدان وجوار خنس كنس؟

رفيقاتي إن لم توقدن شمعة للحرية والحب والشمس، ولم تخرجن و لم تنهضن للثورة والثأر، وإرواء عطش الانتقام ممن استعبدكن واسترقكن وبناتكن وأبناءكم وحفيداتكن وأحفادكن، فانهضن دون تقاعس أو تخاذل وهروب للثورة كهبوب الإعصار، وارجمن أعداءكن بالنار، واهتفن مع الهزار بالصوت الهدار : الثورة.. الثورة.. الثورة رمز الحرائر – الأحرار.

رفيقاتي أشعلن شموع الشمس والحب والحرية وافضحن سياسات " شمعون السادس" وزبانياته البوليسية والدركية والعسكرية والقضائية الذين يمارسون في حق المواطنات والمواطنين التعذيب في الشوارع وفي المعتقلات واستمرار قانون الغاب والفوضى و"السيبة" والطوارئ.سلطن الضوء الأحمر على ممارسات أعداء الحرية ممن عانت منهن مدينة خريبكة من التعذيب المميت والاضطهاد والاستبداد والقمع الوحشي الهمجي البربري للتستر والتكتم على السرقة والافتراس والاختلاس واللصوصية ..

رفيقاتي ، أشعلن شمعة للحب وللحرية وللشمس: فإن الخيار الوطني النضالي لكن لا يمكن أن يوضع محل شك وتردد ، وتخاذل وتراجع، إذ ليس أمامكن طريق آخر غير بناء وتحت نيران العدو، وطن ديمقراطي شعبي حر موحد ومستقل.

كما أن النظام الجلاوي الليوطي الاستعماري الإسرائيلي الصهيوني الامبريالي الأمريكي القائم في المغرب ليس في استطاعته، ولا يمكن له مهما أوتي من قوة وجبروت وسلاح وجيش ودرك وكلاب بوليسية دموية أن يغير مجرى التطور التاريخي .

وأتمنى أن يستيقظ الملك " محمد السادس" ويكتشف فعليا عقم سياساته العقيمة اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية، ويفكر اليوم في وضع سياسةوطنيةديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي والتغيرات الخارجيةوالداخلية مما ينعكس أثاره عل علاقاته مع الشعب.











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