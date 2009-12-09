

وهاد النايف

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 23:12

المحور: الادب والفن









وداعا ...



وداعا ياحلمي الذهبي

وداعا

يا سعدا ما حمل العصف

يافرحا يتلون في ملامحه

نهاري

وداعا

المشنقة تتهم المشنوق

وتمزق رداء حريته علنا

امام جموع النيام

وتذره عاري الأمل

ككل الضحايا

الحبل قصير

يضيق على العنق

لكن الروح لا تحتاج الهواء

الروح ميتة منذ اول مغيب

فيطول عذاب الكتمان وجعاً

حين تكون الأغلال مدى

لايطالها حتى البصر

وداعا

أيها الماضون من حولي

فأنا لااملك إلا الأمس

فما اجمل موتي

حين اليأس

وحين الرقد في الفراغ

ما اجمل موتي حين يكون صدى

بلا سكوت

وداعا .....



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#الباحث

#وهاد_النايف