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تمنيتُ


فليحة حسن
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 00:49
المحور: الادب والفن
    


• تمنيتُ
تمنيتُ أن أكون حمامة برية
تحلّق بعيداً من أجل السلام والحب
في عالم بلا جبهات قتال
ولو سنحتْ لي فرصة طيبة الآن
لحلقتُ عالياً نحو النجوم باكية ومغنية
للحب المقدس في ربوع العالم
عندها ستكون الكراهية والنزعات قد انتهت
والأفكار الظالمة قد تلاشتْ
لا أرغب إلا في حياة روحية.
كم تمنيتُ ان أكون حمامة برية
تأمل في أن ترى كلّ زهرة
وكلّ غصن
وهي تمدّ أكفها المسالمة
لجمع من شعراء جدد
انها ارض شاعرة
من كتاب (الحديقة الإغريقية ) للشاعرة الدكتورة داناي باباستراتو
..................................
دكتورة دانا بابستوريتا
ولدتْ في باتريسيا في اليونان وهي الآن تعيش في أثينا، درستْ القانون والثقافة الفرنسية والصحافة وهي تتحدث عدة لغات ، عملتْ كمراسلة صحفية وكاتبة عمود ومترجمة ، لديها 35 كتاباً مؤلفاً وقد نُشر لها عدد كبير من المقالات في الصحافة اليونانية وخارجها
وقد قامت بترجمة عدداً من الكتب الى اللغة اليونانية وحصلت على 100 جائزة داخل اليونان وخارجها ، تمت ترجمة اعمالها الى العديد من اللغات وتم اعتماد ودراسة تلك الأعمال أيضاً في عدد من الجامعات وهي عضو في عدد من المنظمات الثقافية والإنسانية المختلفة
ترجمة فليحة حسن
مراجعة حسين ناصر جبر

I wished to be
I wished to be a wild dove
Flying together for peace and love
In a without frontiers World
If I had a fair chance
I d like to fly up in the stars
Crying and singing
For a global Holy love …
When will have stop
The hates and struggles,
And the unfair thoughts will have passed
Only asking for a spiritual life
I wished to be a wild dove
Hoping to see every flower, every branch,
To extend their peaceful hands
for a new of poets, poetical land!
By Dr. Danae papastratou





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فليحة حسن

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