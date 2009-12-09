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قصيدة أعراس الموصل


حذام الحداد
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 00:10
المحور: الادب والفن
    


انتفض جنح الصگر وطار عالهامات
ونثَر على حدود الوطن فرحَه
ضحك وجه الصبح وعلتْ الرايات
جلَتْ ظلام الليل وطيبتْ جَرحه
هاي الموصل رجعتلنَه
والفْرح يتباركلنه

بكل دار بعراقي اليوم أعراس
انعلگت شموع الفرَح وابتهجت الناس
بهمَّة أولاد العراق الرفعَو الراس
گاعنه عاودت إلنه
هاي الموصل رجعتلنَه
والفرح يتباركلنه

أبطال الوطن حملو البشاره
هجمَو عالعدو دمرو أوكاره
تطافرت جرذانهم من صلي ناره
وگاعنه عاودت إلنه
هاي الموصل رجعتلنَه
والفْرح يتباركلنه

العراقي اليوم سجدتْله الشمس
عالفواحش غار وهرسهم هرس
مو جديده عليه طبعه من الأمس
مايقبل أحد يذلنه
هاي الموصل رجعتلنَه
والفْرح يتباركلنه

حيّو ابن البطل الرجَّع كرامتنه
جابلنه النصر وردلنه ضحكتنه
صال وجال عالفرقو جمعتنه
وروحه نذرهه النه
هاي الموصل رجعتلنَه
والفْرح يتباركلنه





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حذام الحداد

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