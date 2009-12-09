

حيدر كامل

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 03:59

المحور: الادب والفن









"عفا اللهُ عمَّا سلفْ".

وعمَّا اختلفتم على جمعِه من صنوفِ العلَفْ.

وعمَّا احتكمتم به من تراثِ السَّلَفْ.

عفا اللهُ عن بائعٍ للنخيلِ ..

وعن قاطعٍ للطريقِ ..

وعن جامعٍ للنغَفْ.



"عفا اللهُ عمَّا سلفْ".

وعمَّنْ تفنَّنَ في القتلِ ..

والذبحِ ..

عمَّنْ نسَفْ.

وعمَّنْ تدَّيثَ ..

عمَّنْ تلوَّنَ ..

عمَّنْ تحصَّنَ باسمِ الشَّرفْ.

فغضَّ الطرَفْ.

وصلى وسلَّمَ خلف الجيَفْ.





"عفا اللهُ عمَّا سلَفْ".

وعمَّا تكسَّر في أمسنا من مرايا البنفسجِ ..

عمَّا تناثرَ من لحمنِا ..

في رمالِ النجَفْ.

"عفا اللهُ عمَّا سلَفْ".



حيدر كامل