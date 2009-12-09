

محمد الأحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 15:37

المحور: الادب والفن









عن كلب "فرانز كافكا" الذي يكره النباح ولكنه داع الى الثورة

محمد الأحمد

(مادة غير منشورة)

وجدتني اغترف علماً عندما بدأت قراءة كتاب "تحريات كلب" لفرانز كافكا الذي سبقت وان كتبت عنه مقالا مطولا عرجت على معلومات اعتمدت رواية "المسخ"، و"مستوطنة العقاب" و"المحاكمة" كذلك رواية "القصر"، ثم رواية "امريكا"..

استعرضت عضلاتي في القراءة والمقارنة ما بين معلومات اخرى استطعت جمعها من كتب استعرضت له سيرته العظيمة، ولم انسى مناهضاته اليهودية ودعاماته للأراء التي جعلت منه عدوا، يستحق الحرق.

توغلت فيما سبق وتقريبا في اغلب ما كتب "فرانز كافكا" على وجه التقريب، بحثا عن وجه الانسان العظيم الذي عاني وقاوم بقوة عقله ارق ذلك القلق المحتدم في النفس البشرية، السوداء، التي اغلقت عليه كعالم عرف ماذا يحدث امام ناظريه.. لقد تابعت صفحات تلك الميني رواية - تلك "تحريات كلب" اغلب مجريات كلب صغير، يفرض نفسه عضوا فاعلا في منظمة غذائية، ويشرح افكار كافكا الذي تعود في المسخ ان يفكر تفكير انسان في جسد صرصور، والذي ذكرنا ايضا بعبقرية "جاك لندن" الذي كتب رواية على لسان ذئب، وبعقل انسان..

الاعمال العظيمة تتملى ذلك الانسان وتتقنع في صور متعددة لتنتج عقلا اكبر في رسالته.. رهبة صادمة وانا اقرأ تلك الاسطر البليغة، الباذخة بمعلوماتها القيمة...

(أنا بضعة من لحمهم، من لحمهم التعس، دائم التجدد، أزلي التوق، غير اللحم والدم ليسا فحسب ما يربطنا، وانما المعرفة كذلك، ليست المعرفة وحدها، وانما مفتاحها ايضاً)..

لقد اثبتت تلك الاعمال ان رسالة الانسان الخالق، صلاحيتها لكل الازمان، وخالدة ابدا.. عندما يمثله البشر ويقول بلسانه عن كل تلك الاشياء الخارقة، ومخلوقات العجيبة.. لقد كانت تلك الافكار البديعة كنص هرمسي يغيب عن العالم الحاضر لينقل منطوقه البليغ، اخذتني تلك الرواية الصغيرة، التي اقترحها علي قراءة الصديق الناقد المبدع "اسامة غانم"، ولكني دون ان ارجع الى مقدمتها وإهمالها رغم يقيني بدسامتها، وهي تتجاوز اكثر من 15 صفحة، قرات الرواية الصغيرة المتينة برهبة وانا اتلمس دقة ذلك الكلب، وكانه عالم اقتصاد ينصح العالم بما كان عليه ان يفعل حتى يتجاوز ازمته..