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ترجمتان، إنگليزية وألمانية، لقصيدة (المجنون) للشاعر العراقي يحيى السّماوي


بهجت عباس
الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 22:32
المحور: الادب والفن
    


Poet: Yahia Al-Samawi
Translated by Bahjat Abbas
From (A Garden from Flowers of Words)

The Fool

How happy is this fool!
He is not a merchant to think
About the profit.

He has no chair
In the palace of caliphate
To defend till death.

He has no lover
To be afraid to desert him
Because of his joblessness.

No petal in his heart
To be afraid that the stream
of his pulse will dry,
then the almond’s flower becomes thirsty.


He has no country offered for rent,
That he has to worry of exile.

All what he owns
are his roaring laughter
And his shouting that tears
The veil of silence.

And his shirt that was years ago
Light and colorful like a butterfly’s wing
Before it becomes heavy
From accumulated ---dir---t

O’ happy man!
Would you exchange your wise madness
With my crazy prudence?


Deutsch
Dichter: Yahia Al-Samawi
Uebersetzer: Bahjat Abbas

Der Narr
Aus (Ein Garten von Blumen der Woerter)

Wie Glücklich ist dieser Mann!
Er ist kein Kaufmann
An den Gewinn zu denken.

Er hat keinen Stuhl
Im Palast des Kalifats
Um ihn bis zum Tod zu verteidigen.

Er hat keine Geliebte
Sich befürchtet, ihm wegen seiner
Arbeitslosigkeit zu verlassen .

Kein Blütenblatt in seinem Herzen
Um Angst zu haben, dass der Strom
Seines Pulses trocknen
Und die Mandelblume durstig sein werden

Er hat keine Heimat zur Miete angeboten
Sich um das Exil besorgt zu haben.

Alle was er besitzt
Sind sein schallendes Gelaechter
Und sein Schrei, der den Schleier
Der Stille zerreisst.

Und sein Hemd, das vor Jahren leicht und bunt war,
Wie ein Schmetterlingsflügel,
Bevor er schwer aus dem
Angesammelten Schmutz wird.

O’ Du glücklicher Mann!
Würdest du deinen klugen Wahnsinn
Mit meiner verrückten Verstaendigkeit austauschen?

يحيى السّماوي

المجنون
ما أسعدَ هذا المجنون!
إنّه ليس تاجراً فيفكِّر
بالربح

ليس له كرسيٌّ
في قصر الخلافة
فيستميتُ دفاعاً عنه

ليس له حبيبةٌ
فيخشى أنْ تهجرَهُ
لعطالتهِ عن العمل


لا بتلةٌ له في القلب
فيخافُ أنْ يجفَّ جدولُ
نبضِهِ
فتظمأ زهرةُ اللوز

وليس له وطنٌ معروضٌ للإيجار
فيُـقلـِقُـه النفـي

كلّ الذي يملكُـهُ
قهـقهـاتُـهُ الصّاخبـة
وصراخُهُ الذي يشقُّ به
قميـصَ السكون

وثوبُهُ الذي كان قبل سنين
خفـيفـاً ملـوَّناً كجناح فراشة
قبل أنْ يصبحَ ثقيـلاً
لكثرة ما تراكمتْ عليه
الأوساخ

أيُّهـا السَّعيـد
هلاّا بادلتَنـي جنونَكَ العاقلَ
بتعـقُـلي المجنـون؟





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بهجت عباس

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بهجت عباس - ترجمتان، إنگليزية وألمانية، لقصيدة (المجنون) للشاعر العراقي يحيى السّماوي