بهجت عباس

الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 22:32

المحور: الادب والفن









Poet: Yahia Al-Samawi

Translated by Bahjat Abbas

From (A Garden from Flowers of Words)



The Fool



How happy is this fool!

He is not a merchant to think

About the profit.



He has no chair

In the palace of caliphate

To defend till death.



He has no lover

To be afraid to desert him

Because of his joblessness.



No petal in his heart

To be afraid that the stream

of his pulse will dry,

then the almond’s flower becomes thirsty.





He has no country offered for rent,

That he has to worry of exile.



All what he owns

are his roaring laughter

And his shouting that tears

The veil of silence.



And his shirt that was years ago

Light and colorful like a butterfly’s wing

Before it becomes heavy

From accumulated ---dir---t



O’ happy man!

Would you exchange your wise madness

With my crazy prudence?





Deutsch

Dichter: Yahia Al-Samawi

Uebersetzer: Bahjat Abbas



Der Narr

Aus (Ein Garten von Blumen der Woerter)



Wie Glücklich ist dieser Mann!

Er ist kein Kaufmann

An den Gewinn zu denken.



Er hat keinen Stuhl

Im Palast des Kalifats

Um ihn bis zum Tod zu verteidigen.



Er hat keine Geliebte

Sich befürchtet, ihm wegen seiner

Arbeitslosigkeit zu verlassen .



Kein Blütenblatt in seinem Herzen

Um Angst zu haben, dass der Strom

Seines Pulses trocknen

Und die Mandelblume durstig sein werden



Er hat keine Heimat zur Miete angeboten

Sich um das Exil besorgt zu haben.



Alle was er besitzt

Sind sein schallendes Gelaechter

Und sein Schrei, der den Schleier

Der Stille zerreisst.



Und sein Hemd, das vor Jahren leicht und bunt war,

Wie ein Schmetterlingsflügel,

Bevor er schwer aus dem

Angesammelten Schmutz wird.



O’ Du glücklicher Mann!

Würdest du deinen klugen Wahnsinn

Mit meiner verrückten Verstaendigkeit austauschen?



يحيى السّماوي



المجنون

ما أسعدَ هذا المجنون!

إنّه ليس تاجراً فيفكِّر

بالربح



ليس له كرسيٌّ

في قصر الخلافة

فيستميتُ دفاعاً عنه



ليس له حبيبةٌ

فيخشى أنْ تهجرَهُ

لعطالتهِ عن العمل





لا بتلةٌ له في القلب

فيخافُ أنْ يجفَّ جدولُ

نبضِهِ

فتظمأ زهرةُ اللوز



وليس له وطنٌ معروضٌ للإيجار

فيُـقلـِقُـه النفـي



كلّ الذي يملكُـهُ

قهـقهـاتُـهُ الصّاخبـة

وصراخُهُ الذي يشقُّ به

قميـصَ السكون



وثوبُهُ الذي كان قبل سنين

خفـيفـاً ملـوَّناً كجناح فراشة

قبل أنْ يصبحَ ثقيـلاً

لكثرة ما تراكمتْ عليه

الأوساخ



أيُّهـا السَّعيـد

هلاّا بادلتَنـي جنونَكَ العاقلَ

بتعـقُـلي المجنـون؟